नर्म और गर्म कंबल के साथ करें ठंड का स्वागत, यहां खरीदें इनके 8 बेस्ट ऑप्शंस
संक्षेप: अमेजॉन के टॉप रेटेड ब्लैंकेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट एवं डील्स उपलब्ध मिल रहा है, यानी आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ठंड में मुलायम और गर्म कंबल हम सभी को प्यारे लगते हैं। अगर इस बार सर्दियों की शुरुआत में हल्का और गर्म कंबल लेने का सोच रहे, तो यहां दिए गए विकल्प ट्राई कर सकते हैं। अमेजॉन के टॉप रेटेड ब्लैंकेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट एवं डील्स उपलब्ध मिल रहा है, यानी आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी फैब्रिक बेहद आरामदायक है और ये बिल्कुल लाइटवेट हैं। तो ज्यादा न सोचें, ऐसी डील्स बार-बार नहीं आएगी, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
इस ब्लैंकेट की फैब्रिक बेहद आरामदायक है और यह शरीर को पूरी तरह से गर्म रखने में मदद करेंगे। डबल बेड साइज के इस ब्लैंकेट को आप दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल हैं। हल्की ठंड हो या अधिक, आप इन्हें दोनों ही मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचे फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें। इसमें आपको अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
VAS कलेक्शन का यह रिवर्सिबल ब्लैंकेट ठंड में शरीर को आरामदायक और गर्म महसूस करने में मदद करेगा। यह स्किन फ्रेंडली है और त्वचा पर पूरी तरह मुलायम महसूस होता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो आप बेफिक्र होकर उन्हें इनमें सुला सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें ठंडे पानी से घर पर भी वॉश कर सकते हैं। इससे कंबल को कोई नुकसान नहीं होगा। इस ड्यूरेबल प्रोडक्ट पर 75% का ऑफ मिल रहा है।
Story@Home का डबल बेड माइक्रोफाइबर ब्लैंकेट सर्दियों में आपकी त्वचा पर मुलायम और आरामदायक महसूस होगा। आप इन्हें दोनों और से इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर हल्के ठंड के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। इसके ऊपर बने प्रिंट और पैटर्न देखने में अट्रैक्टिव हैं, आप चाहे तो इसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इस समय आपको 68% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
इस रिवर्सिबल कंफर्टर का माइक्रोफाइबर मुलायम और ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा। आप इसे गर्मी, सर्दी, बरसात किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कलर कांबिनेशन भी काफी प्यारा है, जिसे दोनों और से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठंड में एक अच्छी नींद के लिए, इसे 72% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
क्लॉथ फ्यूजन के इस कंबल को लोगों ने काफी पसंद किया है। डबल बेड का ये ब्लैंकेट सर्दी में बॉडी को पूरी तरह गर्म और रिलैक्स रखेगा। खासकर अगर घर में बच्चे हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसकी फैब्रिक स्किन फ्रेंडली है और त्वचा पर मुलायम महसूस होती है, इसलिए बच्चे आराम से अपनी नींद इंजॉय कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर करें।
प्रीमियम क्वालिटी के इस डबल बेड ब्लैंकेट की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। अगर आपको लाइटवेट ब्लैंकेट पसंद हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठंड में त्वचा को इरिटेट किए बिना भी यह बॉडी को गर्म रखता है, जिससे रात को अच्छी नींद आएगी। साथ ही इसका कलर भी काफी यूनिक है, जो आपको पसंद आएगा। वहीं अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे तो क्यों न डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रीमियम क्वालिटी के इस हल्के और मुलायम कंबल को आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकते हैं। खासकर अगर घर में बच्चे हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसकी फैब्रिक स्किन फ्रेंडली है और त्वचा पर मुलायम महसूस होती है, इसलिए बच्चे आराम से अपनी नींद इंजॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर बने प्रिंट और पैटर्न देखने में अट्रैक्टिव हैं, आप चाहे तो इसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इस समय आपको 31% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
इस ब्लैंकेट की फैब्रिक बेहद आरामदायक है और यह शरीर को पूरी तरह से गर्म रखने में मदद करेंगे। ये लाइटवेट है और खासकर ट्रैवलिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कहीं दूर जाना है, तो इसे अपने साथ आराम से कैरी करें। खासकर हल्के ठंड के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। इसके ऊपर बने प्रिंट और पैटर्न देखने में अट्रैक्टिव हैं, आप चाहे तो इसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
