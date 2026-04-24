घर की सजावट में चार चांद लगा देंगे ये 8 होम डेकोर, सस्ते में खरीदें
लंबे समय से घर सजाने का सोच रही हैं, तो इन 8 होम डेकोर पर एक नजर जरूर डालें। इस समय डिस्काउंटेड प्राइस पर सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या घर सजाने के लिए डेकोर आइटम्स की तलाश है, जगह-जगह घूम कर ढूंढ लिया पर जहां जो चीज पसंद आती है, वो महंगी होती है और सस्ते आइटम की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। गर्मी में इधर-उधर भटकने से अच्छा है, Amazon पर होम डेकोर आइटम्स एक्सप्लोर करें! यहां हम 8 टॉप रेटेड बजट फ्रेंडली आइटम्स के ऑप्शन लाए हैं, इनके अलावा भी आपको कई अन्य बेहतरीन विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे। तो इंतजार न करें, इससे पहले की प्रोडक्ट्स आउट ऑफ़ स्टॉक हो जाएं, इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
नई फैमिली शुरू हुई है, या प्लानिंग चल रही तो ये फैमिली स्टैचू एक परफेक्ट आइटम है, जो आपके घर में जरूर होना चाहिए। बेबी शॉवर में जाना है, तो गिफ्टिंग के लिए भी अच्छा विकल्प है। ये एस्थेटिक और एलिगेंट पीस है, जिसे काफी लोगों ने पसंद किया है। 57% के ऑफ पर इस समय आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल जाएगा, इसे आज ही ऑर्डर करें।
Wind chime न केवल एक होम डेकोर है, बल्कि वास्तु के अनुसार इसका साउंड घर में पॉजिटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट करता है। इसे बालकनी बेडरूम लिविंग रूम कहीं भी लगा सकते हैं। ये हैंगिंग डेकोर आइटम आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मक रखेगा और घर की रौनक बढ़ा देगा। अगर आपको बजट फ्रेंडली विकल्प चाहिए तो 47% के ऑफ पर इस समय सस्ते में उपलब्ध मिल रहा है।
गौतम बुद्ध का ये स्टैचू शांति और सकारात्मकता का प्रतीक है। ये शोपीस घर में शांति और समृद्धि तो बढ़ाएगा ही साथ ही साथ एक आकर्षण का केंद्र भी है। साधारण बुद्ध स्टैचू से हटकर इसके पीछे बना बौद्ध वृक्ष इसके आकर्षण का केंद्र है। इसे अपने लिविंग एरिया में सजाएं, चाहे तो हाउसवार्मिंग, एनिवर्सरी जैसे मौकों पर रिलेटिव्स और दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए भी खरीद सकते हैं। इस समय इस प्रोडक्ट पर 87% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इसे हाथ से न जाने दें।
मेटल का किसिंग डक स्टैचू गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट रहेगा। ये न केवल एक होम डेकोर आइटम है, बल्कि ये घर में सकारात्मक और शांति भी अट्रैक्ट करता है। इसे लक्की माना गया है। खासकर किसी नए कपल को गिफ्ट करने के लिए ये परफेक्ट रहेगा। वेडिंग सीजन चल रहा है, आपको भी शादियां अटेंड करनी होगी, गिफ्टिंग के लिए बेस्ट आइटम है। 44% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
ये ceramic bud vase एक एंटीक एस्थेटिक डेकोर आइटम है, जिसे घर के किसी भी कोने को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ये साधारण फ्लॉवर वास नहीं है, ये देखने में बेहद अलग है, खासकर जिन्हें एस्थेटिक डेकोर पसंद है, उनके लिए परफेक्ट रहेगा। ये तीन पीस के सेट में आएगा जिस पर 70% का ऑफ उपलब्ध है।
Owl family statue घर की शोभा बढ़ा देंगी। जैसा कि उल्लू को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और सभी के घर में इनका स्टैचू जरूर होना चाहिए। ये आर्ट पीस वास्तु और डेकोर दोनों के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इन्हें लिविंग रूम में रखने के लिए आर्डर करें साथ ही एनिवर्सरी, हाउसवार्मिंग पार्टी और रिसेप्शन जैसे फंक्शंस पर गिफ्ट करने के लिए भी परफेक्ट आइटम है।
अगर आप भी मेरी तरह राधा कृष्ण को मानते हैं, तो ये यूनीक डेकोर आइडल आप सभी को पसंद आएगी। ये आज कल ट्रेंड में हैं। इसे बेडरूम, लिविंग रूप में रखें, देखने में आकर्षक होने के साथ ये पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करते हैं। वहीं गिफ्टिंग के हिसाब से भी ये एक शानदार प्रोडक्ट है। इस समय ये 65% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
अगर आपके घर में अभी-अभी नन्ना मुन्ना मेहमान आया है, या आपके दोस्तों में से किसी ने अपनी फैमिली शुरू की है, तो ये फैमिली स्टैचू गिफ्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। Ceramic से तैयार ये डेकोर यूनिक और एस्थेटिक्स है, जिसे आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। 48% के ऑफ पर फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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