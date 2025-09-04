बच्चों के लंच को बनाए अब और भी खास, ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स 8 good quality stainless steel lunch boxes for your kids, लाइफस्टाइल - Hindustan
बच्चों के लंच को बनाए अब और भी खास, ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स

स्टेनलेस स्टील का बॉक्स टॉक्सिन फ्री होता है, और इसमें कोई भी खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इतना ही नहीं इसका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 06:54 PM
मार्केट में तरह-तरह के लंच बॉक्स के विकल्प उपलब्ध हैं, परंतु हम सभी को अपने बच्चों के लंच बॉक्स को लेकर सावधान रहना चाहिए। प्लास्टिक के लंच बॉक्स में टॉक्सिन होता है, जो खाने में ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे में धीरे-धीरे सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए प्लास्टिक के लंच बॉक्स की स्टेनलेस स्टील के लंच बॉक्स कैरी करें। स्टेनलेस स्टील का बॉक्स टॉक्सिन फ्री होता है, और इसमें कोई भी खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इतना ही नहीं इसका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

बच्चों के लंच को बनाए अब और भी खास, ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स
Loading Suggestions...

Milton का मिनी लंच बॉक्स में 2 स्टेनलेस स्टील डब्बे मिल जाएंगे, साथ में एक इंसुलेटेड बैग भी है। ये BPA फ्री स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बना है। ये टॉक्सिन फ्री है और बच्चों से लेकर ऑफिस में लंच कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये लेकप्रूफ है, जिससे लिक्विड सब्जी, दाल आदि इसके बाहर नहीं आता। ये बच्चों को बेहद पसंद आएगा।

Loading Suggestions...

TEC TAVAKKAL लंच बॉक्स में 3 कंपार्टमेंट हैं, इनमें बच्चों के खाने की सभी जरूरी चीजें आराम से आ जाएंगी। इस स्कूल लंच बॉक्स में चम्मच और चॉपस्टिक भी मिल जाएगा। अब चाहे तो इसे ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और टॉक्सिंस भी ट्रांसफर नहीं होते। आप बेफिक्र होकर इसमें अपना लंच इंजॉय कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

PLUSPOINT का ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स बच्चों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये माइक्रोवेव सेफ है। साथ ही इसका मेटेरियल टॉक्सिन फ्री है, जिससे खाने में टॉक्सिंस ट्रांसफर नहीं होते। ये एयर टाइट और माइक्रोवेव सेफ प्रोडक्ट है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी खराब नहीं होगा। इसपर 60% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 600 रुपए में इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

ATTRO का स्टेनलेस स्टील मटेरियल सुरक्षित है। इसमें 3 इंसुलेटेड कंटेनर है, जिसमें खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ये स्कूल लंच बॉक्स BPA फ्री है, बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही इसमें खाना भी लंबे समय तक फ्रेश रहता है। एक कंपलीट मिल कैरी करने के लिए इसे जरूर ऑर्डर करें। साथ ही ये लीक प्रूफ है, इसलिए लिक्विड सब्जी और दाल आदि जैसी चीज कैरी करने पर वे बाहर नहीं आते।

Loading Suggestions...

MILTON का ये स्टील लंच बॉक्स आपके बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। स्टेनलेस स्टील इंसुलेटेड कंटेनर में फ्लिप लॉक ढक्कन मिल जाएंगे, जिससे आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ये एयरटाइट है और लिक्विड को बाहर नहीं निकलने देता। बच्चों के अलावा बड़े भी इसे ऑफिस में कैरी कर सकते हैं। इसका मटेरियल सुरक्षित एवं ड्यूरेबल है, जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखता है।

Loading Suggestions...

Milton के इस गिफ्ट सेट लंच बॉक्स में स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स और वॉटर बोतल भी मिलेगा। ये बच्चों को बेहद पसंद आएगा। ये स्कूल लंच बॉक्स BPA फ्री है, बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही इसमें खाना भी लंबे समय तक फ्रेश रहता है। अगर आप भी लंबे समय से लंच बॉक्स खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। गिफ्टिंग के लिए भी ये परफेक्ट है।

Loading Suggestions...

ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 2 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें सुखी सब्जी, रोटी आदि सभी चीजें आराम से आ जाएंगी। ये BPA फ्री है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का टॉक्सिन नहीं पाया जाता। साथ ही इसका एयरटाइट ढक्कन खाने को बाहर निकलने से रोकता है। इतनी सारी क्वालिटी एक ही डब्बे में वो भी बजट फ्रेंडली प्राइस पर उपलब्ध मिल रही है। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, इसलिए इसका लुफ्त जरूर उठाएं।

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील का ये लंच बॉक्स स्कूल से लेकर कॉलेज के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इस लंच बॉक्स में 3 कंपार्टमेंट हैं, जिनमें आपका डेली मिल आराम से आ जाएगा। ये स्कूल लंच बॉक्स BPA फ्री है, बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही इसमें खाना भी लंबे समय तक फ्रेश रहता है। अगर आप भी लंबे समय से लंच बॉक्स खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। खासकर बच्चों के लिए ये सुरक्षित रहेगा।

