तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ कराया जाता है। इस दिन घर में रखे तुलसी के पौधे को साड़ी पहनानी है लेकिन पता नहीं है कि कैसे करें तो यहां स्टेप्स में सीखिए।

तुलसी विवाह हिंदू धर्म में खास महत्व रखने वाला पावन पर्व है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ कराया जाता है। इस खास अवसर पर तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाने की परंपरा है। जिस तरह किसी विवाह में दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, उसी तरह तुलसी माता को भी सुंदर कपड़े, गहने और फूलों से सजाया जाता है। अगर आप भी इस साल तुलसी विवाह के मौके पर अपने घर में तुलसी माता का श्रृंगार करना चाहती हैं, तो उन्हें साड़ी पहनाकर बेहद खूबसूरत रूप दे सकती हैं। तुलसी के पौधे को साड़ी पहनाना थोड़ा अलग होता है। इसके लिए साड़ी को व्यवस्थित तरीके से लपेटना और पौधे की सुंदरता का ध्यान रखना जरूरी है। खास बात यह है कि तुलसी माता को सजाते समय उनकी पत्तियों और टहनियों को नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे में यहां हम 10 स्टेप्स में तुलसी पौधे को साड़ी पहनाने का तरीका बता रहे हैं। सीखिए-

तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को कैसे पहनाएं साड़ी 1) तुलसी पौधे को साड़ी पहनाने के लिए आपको चाहिए दो सेम साइज वाली लकड़ी की डंडी, साड़ी, एक मीटर धागा, साड़ी पिन, दुपट्टा। आप लाल, पीली या हरे रंग की साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो फूलों की माला और कुछ गहने भी रख लें। इन चीजों से तुलसी माता का श्रृंगार और भी मनमोहक बनाया जा सकता है। आइए, जानते हैं तुलसी विवाह के दिन पौधे को साड़ी कैसे पहनाएं।

2) सबसे पहले एक चौकी या फिर पाटे को अच्छी तरह से साफ करें और फिर श्रद्धा अनुसार लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। फिर इसके ऊपर तुल्सी के पौधे को रखें। अब गमने पर रस्सी बांधें। इसके अलावा दोनों लकड़ी की डंडियों को भी आपस में प्लस का साइन बनाते हुए बांधें। अच्छी तरह से बंधने के बाद इसे सावधानी से गमले में फसा दें।

3) अब साड़ी बांधना शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले पौधे के सामने आने वाले साड़ी के हिस्से को हाथ में लें। अब इस हिस्से को प्लेट्स में बांध लें। अच्छी तरह से प्लीट्स लगाने के बाद इसे रस्सी में डालें।

4) अब एक-एक प्लेट्स को रस्सी पर इस तरह से फैलाएं की वह दिखने में पूरी तरह से चुन्नट वाला लहंगा लगे। बस इसे सावधानी से करें।

5) अब पल्लू को पीछे से आगे की तरफ लेकर आएं। पल्ले की भी प्लीट्स बनाएं और फिर इसे डंडी पर रख दें। साड़ी सरकने वाली हो तो एक पिन लगाकर सेट कर दें।

6) अब दुपट्टे या फिर ओढ़ने की भी प्लीट्स बनाकर दूसरी तरफ वाली डंडी पर रख दें।

7) साड़ी के पल्लू को तुलसी के पौधे की सबसे ऊपर टहनी पर रख दें।

8) ऊपर की तरफ निकली डंडी पर आप नेकलेस या फिर फूल माला पहना सकती हैं। जिन दोनों डंडी पर आपने पल्लू और दुपट्टा है आप वहां कुछ चूड़ियां भी पहना सकते हैं।