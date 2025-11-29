Hindustan Hindi News
8 comfortable and fancy full sleeves kurta sets

इस सर्दी खरीदें फुल स्लीव्स के कुर्ता सेट्स, पाएं 50 से 80% तक ऑफ

संक्षेप:

Amazon पर फुल स्लीव्स के कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Sat, 29 Nov 2025 10:00 AMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

हल्के ठंड में आउटिंग पर जाना हो या छोटी-मोटी पार्टी अटेंड करनी हो, या वेडिंग फंक्शन में जाना हो फुल स्लीव्स के कुर्ता सेट्स हमेशा आपके काम आते हैं। ये शरीर पर हल्के और आरामदायक महसूस होते हैं, साथ ही बॉडी को रिलैक्स रखते हैं। ठंड में परेशानी से बचना है तो फैशन के साथ कंफर्ट का ध्यान रखें। Amazon पर फुल स्लीव्स के कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Vbuyz की फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली स्टाइल कुर्ता सेट की कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। फुल स्लीव्स के इस ट्रेडिंग कुर्ता सेट्स को आप किसी भी ओकेजन पर कैरी कर सकती हैं। इसका लुक बेहद आकर्षक है, पार्टी के अलावा रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर भी कैरी कर सकते हैं।

सिल्क फैब्रिक से तैयार MOKOSH का ये खूबसूरत कुर्ता सेट एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट है। फुल स्लीव्स सर्दी में आपको कंफर्टेबल रखेगी। खासकर सर्दी में पार्टी अटेंड करने के लिए आउटफिट की तलाश है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। सिल्क फैब्रिक पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही हैं। पार्टी में सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

वेडिंग हो या फेस्टिवल फुल स्लीव्स के सिंपल और एलिगेंट कुर्ता सेट्स आपके पास होने चाहिए। ये लाल रंग की खूबसूरत फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता प्लाजो सेट आपके लुक में चार चांद लगा देगी। फुल स्लीव्स की ये आउटफिट हल्के ठंड में शरीर पर कंफर्टेबल महसूस होगी। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है।

ये पार्टी वियर अनारकली कुर्ता सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। वेडिंग फंक्शंस या फेस्टिवल्स पर कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। वहीं हल्के ठंड में बॉडी को भी कंफर्टेबल रहने में मदद करेंगे। इस समय इसपर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, आप इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

हल्के ठंड में पार्टी अटेंड करने के लिए आउटफिट की तलाश है, तो ये ऑप्शन ट्राई करें। मैरून रंग की ये खूबसूरत कुर्ता सेट वेडिंग वाइब दे रहा है। इस प्लेन सलवार सूट के साथ जॉर्जेट का प्रिंटर दुपट्टा मिल जाएगा जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा है। वहीं आरामदायक फैब्रिक बॉडी को इरिटेट नहीं करती और लंबे समय तक पहने रखें के बाद भी पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस होती है।

लिबास का ये पार्टी वियर स्ट्रेट कुर्ता फुल स्लीव्स में आयेगा। इस स्ट्रेट कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लग रही है। इसका सिल्क फैब्रिक शाइनी और मुलायम है, जिसे आप किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर आराम से कैरी कर सकती हैं। ये फुल स्लीव्स में आएगी जो हल्के ठंड में कैरी करने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

