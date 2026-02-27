8 होम स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स की मदद से घर को रखें क्लीन और फ्रेश, यहां खरीदें
घर में रोजाना के कपड़े, बच्चों के खिलौने जैसी कई छोटी-मोटी चीजें हमेशा फैली रहती है, तो चिंता न करें होम ऑर्गेनाइजर्स आपकी मदद करेंगे। कई ऐसे प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स हैं, जो घर की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करते हैं। Amazon पर अलग अलग कैपेसिटी और साइज के स्टोरेज बॉक्स उपलब्ध मिल जाएंगे, ये रोजाना के काम काज को आसान बना देंगे। खासकर अगर घर में बच्चे हैं, तो ये आपके बहुत काम आयेंगे। इस समय सभी ऑर्गेनाइजर बॉक्सेस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Nilkamal का ये प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स ढक्कन के साथ आयेगा। 5 लीटर की कैपेसिटी इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। इनमें ढक्कन लगा है, जिससे इनमें रखे समान पर धूल गंदगी आदि जमा नहीं होंगे। बच्चों के कपड़े हो या पूजा का सामान ये घर की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगे। इस पर 3 साल की वारंटी भी मिल रही है, साथ ही 20% का ऑफ भी उपलब्ध है। इस ऑफर को हाथ से न जानें दें।
3 पीस का प्लास्टिक से तैयार स्पेस सेवर स्टोरेज बॉक्स आपके बेहद काम आएगा। ये ढक्कन के साथ आयेगा, इसमें रखे समान धूल गंदगी से बचे रहते हैं। घर में बच्चे हैं और उनके खिलौने इधर-उधर बिखरे रहते हैं, या फिर आपको स्नैक्स रखना हो, इस ऑर्गेनाइजर बॉक्स का इस्तेमाल करें। इसकी प्लास्टिक ड्यूरेबल है, लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी ये खराब नहीं होंगे। वहीं अलग-अलग कैपेसिटी वाले डब्बों के कई विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Amazon Basics का कॉम्पैक्ट डेस्क स्टोरेज बॉक्स ड्रॉअर के साथ आयेगा। ये न केवल काम की चीज है, बल्कि यह देखने में भी बेहद एसथेटिक है। आजकल यह काफी ट्रेडिंग है और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। महिलाएं इसे मेकअप ऑर्गेनाइजिंग ड्राइवर की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं घर के अन्य छोटे-मोटी चीज रखने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। अगर घर में बच्चे हैं, तो उसकी स्टेशनरी इनमें आराम से आ जाएगी। ये लाइट वेट है, आप इन्हें स्टडी टेबल पर आराम से रख सकती हैं।
Kuber Industries के ये स्टोरेज कंटेनर आप सभी को बेहद पसंद आएंगे। ये स्टोरेज बॉस्केट नियमित इस्तेमाल के लिए एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजर बॉक्स है। जिनकी मदद से घर क्लीन और फ्रेश दिखता है। इनमें इधर-उधर बिखरे छोटे-मोटे सामान आराम से रख सकती हैं। खासकर बच्चों के खिलौने रखने के लिए ये बेस्ट विकल्प है। अगर आपके घर में सामान इधर-उधर बिखरे रहते हैं, तो 60% के ऑफ पर इस प्रोडक्ट को आज ही ऑर्डर करें।
इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स को अब घर में तरह-तरह की चीजों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें कॉस्मेटिक बच्चों के केयर किट या फिर दवाइयों को सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। इसके साथ एयर टाइट ढक्कन आएगा, ताकि आपका समान पूरी तरह सुरक्षित रह सके। साथ ही ये ट्रांसपेरेंट हैं, इनमें रखी चीजों को देख सकती हैं और आवश्यकता अनुसार उन्हें निकाल सकती हैं।
घर में बच्चे हैं और उनके खिलौने इधर-उधर बिखरे रहते हैं, तो ये रोलिंग स्टोरेज कंटेनर बॉक्स जरूर ट्राई करें। 25 लीटर की कैपेसिटी वाले इन बॉक्स में चक्के लगे हुए हैं। यानी ये ट्राली की तरह काम करते हैं और बच्चे भी इन्हें देखकर अट्रेक्ट होते हैं। इस रंगीन ट्रॉली में बच्चों के कपड़े खिलौने आदि ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। ये बच्चों को आकर्षक लगते हैं, और बच्चे भी अपनी चीजें इनमें ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। इसके साथ ही इन्हें इधर से उधर मूव किया जा सकता है। तो ज्यादा न सोचें, 81% के ऑफ पर इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें।
Amazon Basic प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये रेक्टेंगुलर स्टोरेज ड्रॉवर घर को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगे। इन्हें बच्चों के कमरे, पूजा रूम, लिविंग एरिया या फिर किचन कहीं पर भी रख सकते हैं। इनमें रखी चीजें पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। वहीं ये काफी स्पेशियस भी है, और इनमें बहुत सारा नियमित सामान आराम से आ जाएगा। यह ज्यादा महंगा भी नहीं है, इस समय 83% के ऑफ पर उपलब्ध मिल रहा है।
5 रैक वाले इस स्पेस सेविंग ड्रॉवर को आज ही ऑर्डर करें। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये ऑर्गेनाइजर ड्यूरेबल हैं, इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यह जल्दी खराब नहीं होंगे। बेडरूम हो या लिविंग रूम या फिर बच्चों का स्टडी यदि चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं, तो उन्हें समेटने में ये बॉक्स आपकी मदद करेंगे। अगर आप भी लंबे समय से स्टोरेज के लिए कंटेनर की तलाश में हैं, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
