इस फेस्टिव सीजन Amazon से खरीदें 8 बजट फ्रेंडली Tote Bags

साल के सबसे बड़े सेल Great Indian Festival के मौके पर Amazon पर Tote Bags पर आपको आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कई अन्य बहफिट्स भी मिल जाएंगे।

Gen Z हों या मिलेनियल आजकल सभी Tote Bags काफी पसंद कर रहे हैं। वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स सभी इसे अपनी नियमित दिनचर्या में रोजाना इस्तेमाल करती हैं। मार्केट में दिन प्रति दिन इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही। तो क्यों न आप भी इसे ट्राई करें। साल के सबसे बड़े सेल "Great Indian Festival" के मौके पर Amazon पर Tote Bags पर आपको आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कई अन्य बहफिट्स भी मिल जाएंगे। यहां आप आधे दाम पर Tote Bags खरीद सकती हैं। करवा चौथ और दिवाली आ रही है, गिफ्टिंग के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Ecoright का ये tote bag देखने में एस्थेटिक और स्टाइलिश है, जिसे आप किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसपर बने फ्लोरल पैटर्न इसे अधिक आकर्षक बना रहे। खासकर कॉलेज गर्ल्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं आउटिंग पर जाना हो या शॉपिंग पर आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। इस समय इस 100% ऑर्गेनिक कॉटन टोट बैग पर 63% का ऑफ मिल रहा है। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

The Purple Tree की ये लाइटवेट कॉटन कैनवास Tote Bag आउटिंग पर जाने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें पर्याप्त स्पेस है, जिनमें आपका सारा सामान आसानी से आ जाएगा। वहीं ये फैशनेबल और स्टाइलिश भी हैं, जिसे महिला एवं लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकती हैं। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट काफी अट्रैक्टिव हैं, जो एसथेटिक वाइब दे रहे। साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 70% का ऑफ मिल रहा है। ऐसा डिस्काउंट ऑफर बार-बार नहीं आएगा।

साल के सबसे बड़े सेल में 50% के ऑफ पर करें Sling Bags की शॉपिंग

Purple Tree के इस इको फ्रेंडली कैनवास Tote Bags पर बने प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसे अपनी पसंदीदा आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। खासकर कॉलेज गर्ल्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। वहीं जो लोग अक्सर आउटिंग और शॉपिंग पर जाते रहते हैं, वे इसे रोजाना अपने साथ कैरी कर सकते हैं। साथ ही बीच ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो भी ये परफेक्ट रहेगी। 75% के ऑफ पर इसे साल के सबसे बड़े सेल में आज ही ऑर्डर करें।

Festive Sale में Zouk Tote Bags पर मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट ऑफर

Chumbak का ये कैनवास Tote Bag लाइट वेट और ड्यूरेबल है। साथ ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव है, जिसे महिलाएं ऑफिस में कैरी करने के साथ ही आउटिंग पर जाते वक्त ले सकती हैं। ये कॉलेज गर्ल्स के लिए भी परफेक्ट रहेगा। इस पर बना ट्रेडिशनल प्रिंट, इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। ये वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा। अगर आपको भी ये बैग पसंद आया है, तो 60% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Lavie का TOTE BAG स्टाइलिश और कंफर्टेबल है। खासकर वर्किंग महिलाएं इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। इसका ड्यूरेबल फॉक्स लेदर मटेरियल लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसमें अलग-अलग पॉकेट और पर्याप्त स्पेस मिल जाता है, जिसमें आपके रोजाना के सभी सामान आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। ऑफिस के अलावा भी महिलाएं इसे आउटिंग पर अपने साथ कैरी कर सकती हैं।

The Purple Tree के इस कैनवास Tote Bags पर बने प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसे कॉलेज गर्ल्स अपनी पसंदीदा आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। वहीं जो लोग अक्सर आउटिंग और शॉपिंग पर जाते रहते हैं, वे इसे रोजाना अपने साथ कैरी कर सकते हैं। साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 70% का ऑफ उपलब्ध है, इस मौके को हाथ से न जाने दें।

आधे दाम पर खरीदें Purple Tree Tote Bags

The Clownfish की हैंडीक्राफ्ट प्रिंटेड हैंडबैग वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। वे इसे रोजाना अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होती। तो क्यों न इस बार फेस्टिव सीजन में आप इन्हें अपनी वाइफ, दोस्त, बहन या मां को गिफ्ट करें। इस समय इस पर 80% का ऑफ मिल रहा है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा।

