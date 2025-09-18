आज ही ऑर्डर करें ये 8 Storage Boxes, घर का कोना कोना रहेगा व्यवस्थित
प्रोडक्ट्स के सुझाव
घर में रोजाना के कपड़े, बच्चों के खिलौने सहित अन्य छोटे मोटे आइटम इधर-उधर फैले रहते हैं। इसकी वजह से न केवल घर बिखरा हुआ लगता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर चीजों को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। ये परेशानी न केवल आपकी और मेरी है, बल्कि सामान्य तौर पर हर घर में ये समस्या होती है। इसमें स्टोरेज बॉक्स आपकी मदद कर सकते हैं। यहां स्टोरेज बॉक्स के 8 बेस्ट विकल्प हैं, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इन स्टोरेज बॉक्स की मदद से आपका सामान ऑर्गेनाइज्ड रहता है, और घर बिल्कुल क्लीन और फ्रेश रहता है। खासकर जिनके घर में बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
ये क्लॉथ ऑर्गेनाइजर स्टोरेज बॉक्स को वार्डरोब में रखें। इनमें कपड़े ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जिससे इन्हें ढूंढने में परेशानी नहीं होती। नायलॉन फैब्रिक से तैयार ये बैग मॉइश्चर प्रूफ है, जिनमें कपड़े विशेष रूप से आपकी कीमती साड़ियां पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं। इस तरह कम जगह में ज्यादा कपड़े एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही कपड़ों को निकालते वक्त वे वार्डरोब से बाहर नहीं गिरते। इसमें हैंडल दिया गया है, जिसे उठाकर इधर-उधर रखने में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
HomeStrape का रेक्टेंगुलर प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर के साथ ढक्कन आयेगा। इसमें छोटे छोटे होल दिए गए हैं, जिससे इसमें हवा पास होती है। स्पेस सेविंग इस कंटेनर में कपड़े, बच्चों के खिलौने आदि आराम से रख सकती हैं। साथ ही इन्हें किचन में भी रखा जा सकता है। अगर आपका सामान भी इधर-उधर फैला रहता है, तो उन्हें ऑर्गेनाइज रखने में ये स्टोरेज बॉक्स आपकी मदद करेंगे। यह तीन के सेट में आएगा जिस पर 39% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 1098 रुपए में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती है।
Horpin का 6 लेयर वाला ये प्लास्टिक मॉड्यूलर ड्राइवर सिस्टम एक बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप कमरे से लेकर किचन, लिविंग एरिया या फिर बच्चों के कमरे में आराम से रख सकती हैं। इनमें पर्याप्त स्पेस है, जिसमें काफी सामान एडजस्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपकी चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं, और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती। इस पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है, यानी इस समय केवल 1299 रुपए में इसे आर्डर सकती हैं।
क्या वार्डरोब में फैले कपड़ों से परेशान हैं? तो इसे ट्राई करें। ये फोल्डेबल क्लॉथ ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। इनमें कपड़ों को ऑर्गेनाइज रूप से रखा जा सकता है, जिससे वार्डरोब में रोजाना इस्तेमाल में आने वाले कपड़े इधर-उधर पहले न रहें। साथ ही आप चाहे तो इनमें किताबें बच्चों के खिलौने और रोजाना इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजें आराम से रख सकते हैं।
ये मॉइश्चर प्रूफ क्लॉथ ऑर्गेनाइजर वार्डरोब में कपड़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक परफेक्ट विकल्प है। ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आपको कपड़े ढूंढते वक्त अधिक परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से इसका जिप खोलकर आवश्यकता अनुसार कपड़े निकाल सकते हैं। इसके साथ हैंडल मिल जाएगा, जिससे इन्हें आसानी से मूव किया जा सकता है। इस पर 53% का अट्रैक्टिव डिस्काउंट उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इसे फौरन ऑर्डर करें।
Kuber industries का ये 3 पीस का प्लास्टिक बॉक्स ढक्कन के साथ आयेगा, जिसमें रोजाना जरूरत में आने वाले सभी सामान आसानी से आ जाएंगे। यहां आपको 3 बड़े प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स मिल जाएंगे। कपड़े हों या मेकअप या बच्चों की स्टेशनरी इसमें कोई भी चीज रखी जा सकती हैं। प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार इन स्टोरेज बॉक्स को बाथरूम में भी रख सकती हैं।
25 लीटर के इस प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स में चक्के और ढक्कन लगे हैं। इस प्रकार इनमें रखा सामान सुरक्षित रहता है और उसमें धूल गंदगी नहीं जाती। साथ ही साथ इसमें दिए गए चक्के की मदद से आप इन्हें इधर-उधर आसानी से मूव कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है, जिससे आपको कोई भी सामान ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही ये लॉक हो जाता है। एक ही प्रोडक्ट में इतनी सारी सुविधा मिलना मुश्किल है, इसलिए 31% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।
PARASNATH करेक्ट एंगुलर स्टोरेज कंटेनर बॉक्स बच्चों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे बच्चों के कमरे में रखें जिसमें वे अपनी किताबें, खिलौने, सॉफ्ट टॉय आदि आराम से ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सके। ये कलरफुल बॉक्स बच्चों को पसंद आएगा और वे अपनी चीजों को संभाल कर रखना सीखेंगे। 45 लीटर के इस कंटेनर बॉक्स में चक्के लगे हैं, जिनकी मदद से इन्हें इधर-उधर आसानी से मूव किया जा सकता है।
