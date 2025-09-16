Amazon से ऑर्डर करें स्टोरेज बॉस्केट, घर का छोटा मोटा सामान रखें ऑर्गेनाइज्ड
प्रोडक्ट्स के सुझाव
घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले कई ऐसे छोटे-मोटे समान होते हैं जो इधर-उधर बिखरे रहते हैं। वहीं फल, सब्जियां या ग्रोसरी के सामान भी रोजाना इस्तेमाल में आते हैं। इन चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखना जरूरी है। इस प्रकार इन चीजों को ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होता, साथ ही साथ घर ऑर्गेनाइज्ड रखता है। इसमें स्टोरेज बास्केट आपकी मदद के सकते हैं। ये बास्केट न केवल चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे बल्कि एस्थेटिक ऐड करने में भी आपकी मदद करेंगे। घर का छोटा-मोटा सामान हो या फल, सब्जी आदि, ये सभी चीजें इनमें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं।
Habere india के इस बास्केट को कई रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो इनमें चीजें रखकर किसी को गिफ्ट किया जा सकता है। या फिर इन्हें डाइनिंग टेबल पर फ्रूट बास्केट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन में छोटे-मोटे सामन या फिर कमरे में मेकअप एसेंशियल को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखने के लिए इन्हें इस्तेमाल करें।
इसे गिफ्ट हैंपर बास्केट कहें या डेकोरेटिव स्टोरेज बास्केट, ये देखने में बेहद आकर्षक है। इसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के साथ ही आप इनमें अपना मेकअप, या स्किनकेयर, हेयर केयर किट ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। चाहें तो लिविंग रूम में एस्थेटिक ऐड करने के लिए इसमें स्नैक्स रखकर सेंटर टेबल पर रखें।
अगर घर में बच्चे हैं, या कमरे में सामान बिखरा रहता है! तो ये 3 सेट का बास्केट ऑर्गेनाइजर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इन कलरफुल ऑर्गेनाइजर्स में आप किचन का सामान जैसे की सब्जी, फल आदि स्टोर कर सकती हैं। साथ ही साथ बच्चों के खिलौने और स्टेशनरी आइटम भी इनमें ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। वहीं महिलाएं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स भी इनमें रख सकती हैं।
ये प्लास्टिक मल्टीपरपस बास्केट ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। ये चीजों को स्टोर करने के साथ ही कमरे में एस्थेटिक ऐड करने में मदद करेंगे। इन ऑर्गेनाइजर्स में आप किचन का सामान जैसे की सब्जी, फल आदि स्टोर कर सकती हैं। साथ ही साथ बच्चों के खिलौने और स्टेशनरी आइटम भी इनमें ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। वहीं महिलाएं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स भी इनमें रख सकती हैं।
Homestrap का रैक्टेंगुलर 3 पीस का बड़ा प्लास्टिक स्टोरेज बास्केट, किचन एसेंशियल से लेकर कपड़े, सब्जी, खिलौने, किताबें, स्टेशनरी, स्नैक्स, आदि जैसी चीजों को स्टोर करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। खासकर जिन घरों में बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। इस प्रकार आप खिलौने, बच्चों के कपड़ों को इनमें आसानी से समेट सकते हैं, जिससे घर क्लीन और फ्रेश रहता है। साथ ही इसमें आपका अधिक समय नहीं लगता।
ALBY का जूट की रस्सी से बना ये ओवल बास्केट, लॉन्ड्री बैग की तरह काम करेगा। ये आपके यूटिलिटी एरिया में एस्थेटिक ऐड करेगा। लॉन्ड्री के अलावा इसे बच्चों के खिलौने स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही घर के अन्य छोटे मोटे सामन भी इनमें रखे जा सकते हैं। इसका मेटेरियल ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगा। इसपर 83% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
ये एस्थेटिक macrame स्टोरेज बास्केट देखने में बेहद आकर्षक है। खासकर ये महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। वहीं आप इनमें अपना मेकअप प्रोडक्ट और स्किन केयर रख सकती हैं। साथ ही लिविंग रूम में इनमें छोटे मोटे सामन रखकर इन्हें डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप चाहें तो इन्हें डाइनिंग टेबल पर फ्रूट या स्नैक्स बास्केट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मेटल से तैयार ये स्टोरेज बास्केट किचन से लेकर बेडरूम हो या डेस्क ये चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में आपकी मदद करेंगे। वहीं स्टूडेंट्स इनमें किताबें रख सकते हैं। अगर आप किताबों के शौकीन हैं, या नोबेल पढ़ते हैं, तो उनके कलेक्शन के लिए भी ये अच्छा आईडिया है। इसपर 24% का ऑफ मिल रहा, केवल 228 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
