अपनी किचन के लिए ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील स्टोरेज कंटेनर के 8 बेस्ट ऑप्शंस
स्टेनलेस स्टील के डब्बे ट्राई करें। ये डब्बे टॉक्सिन फ्री हैं, और इनमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। ये प्लास्टिक कंटेनर से कहीं बेहतर हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
स्टेनलेस स्टील से तैयार ये कंटेनर 3 के सेट में आएंगे। साथ ने आपको ट्रांसपेरेंट ढक्कन मिल जाएगा। इसकी मदद से खाने की चीजें सुरक्षित और फ्रेश रहेंगी। इस एयर टाइट कंटेनर को आप लंच बॉक्स की तरह इस्तेमाल करने के अलावा स्टोरेज बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही इसमें लिक्विड चीजें भी बाहर नहीं निकलती। इसे फ्रिज स्टोरेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
5 कंटेनर का ये सेट बड़े काम की चीज है। ये किचन की शोभा बढ़ा देता है। इसमें खाने की चीजें रखने के अलावा, इन्हें फ्रिज स्टोरेज बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेनलेस स्टील स्टोरेज डब्बे के साथ ढक्कन भी आयेंगे, जिसकी मदद से आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। साथ ही इसे सर्विंग बॉउल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
स्टेनलेस स्टील के ये डब्बे माइक्रोवेव सेफ हैं। इनके साथ आपको ढक्कन मिल जाएगा, जिससे इनमें रखी चीजें, लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी। ये टॉक्सिन फ्री है और इसमें रखा खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है। आप इसे स्टोरेज बॉक्स की तरह इस्तेमाल करने के साथ ही साथ सर्विंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसपर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है, तो ज्यादा न सोचे 3 सेट के इस डब्बे को केवल 449 में आज ही आर्डर करें।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये एयर टाइट लीक प्रूफ स्टोरेज कंटेनर 3 सेट में आयेगा। इसमें आप रोजाना बने खाने को रख सकती हैं। साथ ही रात को बचा खाना फ्रिज में रखना है, तो ये एक सुरक्षित ऑप्शन है। ये टॉक्सिन फ्री है और इसमें रखा खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है। आप इन 3 डब्बों को केवल 512 रुपए में ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे घर मंगवाएं।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार स्क्वायर स्टोरेज कंटेनर बॉक्स में आपको स्टील का ही ढक्कन मिल जाएगा। ये 3 सेट किचन स्टोरेज बॉक्स को लंच बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेनलेस स्टील स्टोरेज डब्बे के साथ ढक्कन भी आयेंगे, जिसकी मदद से आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। साथ ही इसे सर्विंग बॉउल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
4 कंटेनर का ये सेट किचन में बड़े काम की चीज है। ये किचन की शोभा बढ़ा देता है। इसमें खाने की चीजें रखने के अलावा, इन्हें फ्रिज स्टोरेज बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेनलेस स्टील स्टोरेज डब्बे के साथ ढक्कन भी आयेंगे, जिसकी मदद से आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आप इसे स्टोरेज बॉक्स की तरह इस्तेमाल करने के साथ ही साथ सर्विंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
