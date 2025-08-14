बच्चों के लंच को बनाएं इंट्रेस्टिंग और हेल्दी, ट्राई करें स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स

अगर आपके बच्चे भी अभी तक प्लास्टिक लंच बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें आज ही बदले। यहां स्टेनलेस स्टील के लंच बॉक्स उपलब्ध हैं, जिन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

बच्चे रोजाना लंच लेकर स्कूल जाते हैं, पर उनके लंच बॉक्स का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सभी को स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। अक्सर हम सभी बच्चों के लिए कार्टून बने प्लास्टिक लंच बॉक्स ले आते हैं, जिनमें खाना कैरी करना एक अनहेल्दी आइडिया है। प्लास्टिक लंच बॉक्स में खाने से टॉक्सिंस ऐड हो जाते हैं, जिससे उनमें टॉक्सिंस ऐड हो जाता है। ऐसी में स्टेनलेस स्टील बॉक्स टॉक्सिन फ्री होते हैं, और इसमें सभी प्रकार का खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है।

बच्चों को इन परेशानियों से प्रोटेक्ट करने के लिए लंच बॉक्स के टॉप ब्रांड्स ने स्टेनलेस स्टील टिफिन बॉक्स को बच्चों के अनुसार डिजाइन करना शुरू किया है। इतना ही नहीं इसका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होता। अगर आपके बच्चे भी अभी तक प्लास्टिक लंच बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें आज ही बदले। यहां स्टेनलेस स्टील के लंच बॉक्स उपलब्ध हैं, जिन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Attro के इस 2 लेयर लंच बॉक्स में तीन कंपार्टमेंट है, जो BPA फ्री स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बना है। ये टॉक्सिन फ्री हैं, और बच्चों को स्कूल में लंच कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसके ट्रे रिमूव हो जाता है, साथ में आपको एक चम्मच भी मिलेगा। इनमें चपाती, सब्जी और चावल तीनों कैरी कर सकती हैं। ये लीकप्रूफ है, जिससे लिक्विड सब्जी, दाल आदि इसके बाहर नहीं आएंगे। बच्चों को ये काफी पसंद आएगा।

MILTON के इस मिनी लंच बॉस में दो छोटे स्टेनलेस स्टील कंटेनर और इंसुलेटेड बैग मिल जाएंगे। इसका नारंगी रंग बच्चों को आकर्षक लगेगा। स्कूल से लेकर ऑफिस तक कम खाना कैरी करना हो तो ये ऑप्शन पूरी तरह से परफेक्ट रहेगा। 280ml के दो कंटेनर के साथ एक प्लास्टिक का चम्मच और फोर्क भी मिलेगा। इसका मटेरियल सुरक्षित एवं ड्यूरेबल है, जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। ये लीक प्रूफ हैं, जिससे दाल और सब्जी बाहर नहीं आते।

बच्चों को ये लंच बॉक्स बेहद पसंद आएगा। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल की प्रीमियम क्वालिटी के साथ ही इसपर बने प्रिंट, बच्चों के लिए इसे फर्स्ट चॉइस बनाते हैं। इसमें 2 कंटेनर है, और एयरटाइट ढक्कन मिल जाएगा। इस तरह इनमें खाने की कोई भी चीज लंबे समय तक फ्रेश रहती है। साथ ही ये कहीं से भी लीक नहीं होगा। अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो इसे जरूर ट्राई करें।

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस लंच बॉक्स को कैरी करना बेहद आसान है। इस छोटे से लंच बॉक्स में स्नैक्स कैरी करें। स्कूल से लेकर पिकनिक पर फूड कैरी करने के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। BPA फ्री मटेरियल से तैयार ये लंच बॉक्स टॉक्सिन फ्री है, और खाने को लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रखता है। ये लीक प्रूफ है, इसलिए लिक्विड सब्जी और दाल आदि जैसी चीज कैरी करने पर वे बाहर नहीं आएंगी।

4 कंटेनर वाला ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स बच्चों के लंच कैरी करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें फोर्क और चम्मच भी मिल जाएगा। इसके चार कंटेनर में अलग अलग फूड आइटम स्टोर कर सकते हैं। साथ ही ये BPA फ्री है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का टॉक्सिन नहीं पाया जाता। इसका एयरटाइट ढक्कन खाने को बाहर निकलने से रोकता है। ये लंच बॉक्स आपके बच्चों को बेहद पसंद आएगी।

स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये टॉक्सिन फ्री लंच बॉक्स बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये उन्हें पसंद आएगा, साथ ही उनकी सेहत भी बनी रहेगी। स्कूल में बच्चों का लंच फ्रेश रहेगा। इस लंच बॉक्स में दो कंटेनर मिल जाएंगे। साथ में आपको लाल रंग का बैग मिलेगा। बच्चों को स्वस्थ रखना है, तो प्लास्टिक लंच बॉक्स की जगह ये स्टील लंच बॉक्स आज ही ऑर्डर करें।

4 कंपार्टमेंट के इस लंच बॉक्स में बच्चों के रोजाना का फूड आइटम आसानी से आ जाएगा। सलाद से लेकर रोटी सब्जी तक इसमें सब चीजें आ जाएंगी। साथ ही इसमें चम्मच, फोर्क और चॉपस्टिक भी मिलेगा। ये लीकप्रूफ BPA फ्री प्रोडक्ट बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बच्चों को सेहतमंद रखना है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। वहीं इसपर अट्रैक्टिव डिस्काउंट एवं डील्स भी उपलब्ध है।

