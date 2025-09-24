किचन के लिए ऑर्डर करें 8 बेस्ट सुरक्षित स्टेनलेस स्टील कंटेनर और डब्बे

इस समय Amazon पर साल का सबसे बड़ा सेल Great Indian Festival Sale चल रहा है, जिसमें सभी प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक जैसी बेनिफिट्स भी मिलेंगी।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

खाना सर्व करना हो या फ्रिज में रखना हो, या चावल दाल जैसी चीजें स्टोर करनी हो, प्लास्टिक से कही ज्यादा बेहतर है स्टेनलेस स्टील के डब्बे। ये डब्बे टॉक्सिन फ्री होते हैं, जो खाना रखने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्टील डब्बों में खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। खासकर फ्रिज में खाने की चीजें स्टोर करने के लिए ये डब्बे बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इस समय Amazon पर साल का सबसे बड़ा सेल Great Indian Festival Sale चल रहा है, जिसमें सभी प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक जैसी बेनिफिट्स भी मिलेंगी। तो ज्यादा न सोचें इसका फायदा उठाएं और किचन के लिए ऑर्डर करें कंटेनर्स के बेस्ट सेट्स। दिवाली पर गिफ्टिंग के लिए भी ये एक परफेक्ट ऑप्शन हैं।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील के इन डब्बों के साथ एयरटाइट ढक्कन मिल जाएगा, जिससे इनमें रखी चीजें, लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। ये टॉक्सिन उर BPA फ्री है और इसमें रखा खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसे स्टोरेज बॉक्स की तरह इस्तेमाल करने के साथ ही साथ सर्विंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इनकी स्टेनलेस स्टील बॉडी डिशवॉशर सेफ है, साथ ही इन्हें क्लीन करना भी बेहद आसान है।

QUANTITY: 4 का सेट 1 डब्बा 400ml 2 डब्बा 500ml 3 डब्बा 800ml 4 डब्बा 1 लीटर

Loading Suggestions...

ZAIB के ये स्टेनलेस स्टील कंटेनर 3 के सेट में आएंगे। ये माइक्रोवेव सेफ है। इसमें लीकप्रूफ ढक्कन मिल जाएगा। इसकी मदद से खाने की चीजें सुरक्षित और फ्रेश रहेंगी। इसे स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करने के साथ ही सर्विंग के लिए और फ्रिज में भी रख सकती हैं। साथ ही इसमें लिक्विड चीजें भी बाहर नहीं निकलती। इसे BPA फ्री मेटेरियल से तैयार किया गया है, जो इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाता है।

QUANTITY: 3 का सेट 1 डब्बा 500ml 2 डब्बा 750ml 3 डब्बा 1250ml

Loading Suggestions...

Sumeet का स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार 4 डब्बों का सेट बड़े काम की चीज है। ये किचन की शोभा बढ़ा देता है। इसमें खाने की चीजें रखने के अलावा, इन्हें फ्रिज स्टोरेज बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेनलेस स्टील स्टोरेज डब्बे के साथ पुल करने वाले ढक्कन भी आएंगे, जिसकी मदद से आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इस समय इस पर 45% का डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल रहा है।

QUANTITY: 4 का सेट 1 डब्बा 249ml 2 डब्बा 400ml 3 डब्बा 550ml 4 डब्बा 800ml

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस स्पाइस कंटेनर यानि कि मसाला डब्बे में आपको 7 कंटेनर और 7 चम्मच मिलेंगे। इसमें आप रोजाना इस्तेमाल में आने वाले मसाले सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकती हैं। इन मसाला जार में ट्रांसपेरेंट ढक्कन आयेंगे, जिनसे आप मसाले देख सकती हैं, और समय की बचत होगी। वहीं इसके साथ एक स्टैंड भी आएगा जो इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करेगा। इसपर 52% का ऑफ मिल रहा, इसे आज ही ऑर्डर करें।

QUANTITY: 7 डब्बे

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार SUMEET के ये बेली शेप पॉट ढक्कन के साथ आयेंगे। ये 4 पीस का सेट आपके किचन में स्टोरेज में मदद करेगा। खासकर सर्विंग और फ्रिज स्टोरेज के लिए इसे इस्तेमाल करें। आप इनमें रोजाना खाना तैयार करके स्टोर कर सकती हैं।

QUANTITY: 4 का सेट 1 डब्बा 380ml 2 डब्बा 500ml 3 डब्बा 780ml 4 डब्बा 1.1 लीटर

Loading Suggestions...

अप्रॉक्स 1KG के स्टेनलेस स्टील कंटेनर डब्बे किचेन में ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इनमें दाल, चना, सूजी, चीनी आदि स्टोर करें। इसके साथ ट्रांसपेरेंट ढक्कन आयेगा, ताकि चीजें ढूंढने में आपका समय खराब न हो। इन्हें हाई क्वालिटी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे समय तक चलते हैं। साथ ही इनमें रखी ग्रॉसरी भी पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

QUANTITY: 1250ml के 6 पीस का सेट

Loading Suggestions...

Cello Steelox samrtserve स्टेनलेस स्टील फूड स्टोरेज डब्बा का ये सेट किचन में बड़े काम की चीज है। ये किचन की शोभा बढ़ा देता है। इसमें खाने की चीजें रखने के अलावा, इन्हें फ्रिज स्टोरेज बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेनलेस स्टील स्टोरेज डब्बे के साथ ढक्कन भी आयेंगे, जिसकी मदद से आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आप इसे स्टोरेज बॉक्स की तरह इस्तेमाल करने के साथ ही साथ सर्विंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

QUANTITY: 5 का सेट 1 डब्बा 230ml 2 डब्बा 370ml 3 डब्बा 550ml 4 डब्बा 800ml 5 डब्बा 1000ml

Loading Suggestions...

Hazel के स्टेनलेस स्टील कंटेनर डब्बे किचेन में ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इनमें दाल, चना, सूजी, चीनी आदि स्टोर करें। इसके साथ एयर टाइट ढक्कन आयेगा, जिससे चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। इन्हें हाई क्वालिटी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे समय तक चलते हैं। साथ ही इनमें रखी ग्रॉसरी भी पूरी तरह सुरक्षित रहती है।