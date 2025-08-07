पुराने मसालदानी को आज ही कहें अलविदा, यहां खरीदें ट्रेडिंग स्पाइस बॉक्स के बेस्ट ऑप्शंस 8 best Spice Boxes for your kitchen, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़8 best Spice Boxes for your kitchen

पुराने मसालदानी को आज ही कहें अलविदा, यहां खरीदें ट्रेडिंग स्पाइस बॉक्स के बेस्ट ऑप्शंस

आजकल वुडन, पीतल और स्टेनलेस स्टील से तैयार तरह-तरह की मसालदानी मार्केट में काफी ट्रेंड कर रही हैं। ये आपके मसालों को लंबे समय तक फ्रेश रखती हैं, साथ ही किचन में आकर्षण जोड़ती हैं।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 03:18 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

क्या आपकी किचन में आज भी प्लास्टिक की वही पुरानी मसालदानी इस्तेमाल होती है? तो क्यों न इन्हें बदलने पर विचार करें। आजकल वुडन, पीतल और स्टेनलेस स्टील से तैयार तरह-तरह की मसालदानी मार्केट में काफी ट्रेंड कर रही हैं। ये आपके मसालों को लंबे समय तक फ्रेश रखती हैं, साथ ही किचन में आकर्षण जोड़ती हैं। इन्हें प्रीमियम क्वालिटी के पदार्थ से तैयार किया जाता है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होते। तो ज्यादा न सोचें और इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें। Amazon पर नए ट्रेडिंग स्पाइस बॉक्स के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो आपको बेहद पसंद

पुराने मसालदानी को आज ही कहें अलविदा, यहां खरीदें ट्रेडिंग स्पाइस बॉक्स के बेस्ट ऑप्शंस
Loading Suggestions...

लकड़ी से तैयार इस मसालदानी में 12 कंटेनर हैं, साथ ही इनमें दो चम्मच मिल जाएंगे। इसमें 12 अलग-अलग तरीके के मसाले नमक या अन्य हर्ब्स स्टोर कर सकती हैं। इसमें शीशे का ढक्कन लगा होता है, जिससे आपके मसाले साफ साफ नजर आते हैं। इस तरह आप आसानी से जरूरत अनुसार मसाले को इस्तेमाल कर सकती हैं। लकड़ी की कंटेनर में मसाले जल्दी खराब नहीं होते और लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। साथ ही ये आपके किचेन में विंटेज लुक ऐड करेंगे।

Loading Suggestions...

क्या आप सालों से प्लास्टिक की मसालदानी इस्तेमाल करते चली आ रही हैं? तो अब उन्हें बदलने का समय आ गया है। स्टेनलेस स्टील से तैयार इस मसालदानी में 7 कंटेनर मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसमें एयरटाइट डब्बा भी मिलेगा। वहीं एक चम्मच और एक स्टील प्लेट मिल जाती है, जिससे आप मसाले को आसानी से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। ये ड्यूरेबल और एलिगेंट किचन स्टोरेज न केवल आपके लिए खाना बनाना आसान बनाते हैं, बल्कि आपके किचन की शोभा भी बढ़ा देते हैं।

Loading Suggestions...

R AYURVEDA कॉपर मेटल मैग्नेटिक स्टील हैंडक्राफ्ट स्पाइस बॉक्स सेट में 40ML के 7 कंटेनर मिल जाएंगे। साथ ही एक चम्मच भी मिलेगा। इस मसालदानी का 8 इंच का डायमीटर आपके रोजाना इस्तेमाल के मसाले को ऑर्गेनाइज करने के लिए पर्याप्त है। इसके ढक्कन पर बने प्रिंट विंटेज और एसथेटिक वाइब दे रहे, ये किचन में बेहद आकर्षक लगेंगे। साथ ही इस पर 72% का अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी मिल रहा है।

Loading Suggestions...

MARU की 12 इन 1 स्पाइस बॉक्स को स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया है, जिसमें एक मिडिल कंटेनर है, जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इस मसालदानी का ढक्कन ट्रांसपेरेंट है, जिससे आप मसाले को देख सकती हैं। इस प्रकार आपको मसाले निकालने में परेशानी नहीं होगी। ये समय की बचत के साथ ही किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखेगा और उन्हें एसथेटिक लुक देगा।

Loading Suggestions...

अगर आपको किचन की मसालदानी बदलना है, तो शीशम की लकड़ी से तैयार ये स्पाइस बॉक्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। इसमें 9 कंपार्टमेंट दिए गए हैं, साथ ही दो चम्मच भी मिल जाएगा। इस प्रकार आपकी जरूरत के सभी मसाले इसमें आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ये मसालों को ऑर्गेनाइज्ड रखने के साथ डेकोरेटिव आइटम के तौर पर भी काम करता है। इसके शीशे का ढक्कन इसके आकर्षण का केंद्र है। किचन में विंटेज लुक क्रिएट करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।

Loading Suggestions...

Xiran के इस मसाला बॉक्स में 7 कंपार्टमेंट दिए गए हैं, जिनमें आप अलग-अलग मसाले रख सकती हैं। इस कंटेनर में मसाले फ्रेश और ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। साथ ही ट्रांसपेरेंट ढक्कन मिल जाएगा। इस बॉक्स को 360 डिग्री पर रिवॉल्व कर सकते हैं। जो देखने में काफी एसथेटिक है और आपके किचन के लुक में चार चांद लगा देगा। ऐसे ऑथेंटिक पीस घर की शोभा बढ़ाते हैं। तो ज्यादा न सोचे इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

STEEPLE की स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस मसाला बॉक्स में आपको ट्रांसपेरेंट ढक्कन मिल जाएगा, जिससे आप मसालों को देख सकती हैं। इस प्रकार इसका इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा और समय की भी बचत होगी। इस मासालदानी में 9 कंटेनर हैं, जिसमें आप अपने जरूरत के सभी मसाले स्टोर करके रख सकती हैं। इसका स्टेनलेस स्टील मैटेरियल ड्यूरेबल है और लंबे समय तक खराब नहीं होगा।

Loading Suggestions...

Darkpyro का 360 डिग्री रिवाल्विंग स्पाइस रैक में तीन लेयर दिए गए हैं, जिनमें 18 स्टोरेज बॉक्स हैं। 300 ml के इन प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स में जरूरत के सभी मसाले आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। ये आपके रोजाना का काम आसान बना देगा। इनमें मसाले डालना और निकलना भी आसान है। इनमें कई सारे कंपार्टमेंट है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार मसाले के अलावा भी हर्ब्स को इनमें एडजस्ट कर सकती हैं।

Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।