Amazon से डिस्काउंटेड प्राइस पर करें Men's Sling Bags की शॉपिंग
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आउटिंग पर जाना हो या वीकेंड गेटअवे प्लान कर रहे हों, सफर को आसान बनाने के लिए एक स्लिंग बैग तो सभी के पास होनी चाहिए। स्लिंग बैग को कैरी करना बेहद आसान है, और इसमें आपकी छोटी मोटी जरूरत जैसे मोबाइल फोन, वॉलेट, सनग्लासेस आदि आराम से आ जाते हैं। साथ ही ये स्टाइलिश भी है, कैजुअल वियर के साथ ये काफी अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपके पास एक भी स्लिंग बैग नहीं है, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। Amazon पर स्लिंग बैग्स की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
ये स्लिंग बैग आपको बेहद पसंद आएगा। इसका लुक और क्वालिटी दोनों कमाल के हैं। ये स्लिंग बैग क्रॉसबॉडी स्टाइल में आएगा, जो कैजुअल और फॉर्मल दोनों लुक के साथ एक स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इस 8 इंच के बैग को पॉलिएस्टर वॉटर रेसिस्टेंट मटेरियल से तैयार किया गया है, जिसकी फैब्रिक लंबे समय तक खराब नहीं होगी।
अगर आप भी लंबे समय से स्लिंग बैग खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। ये काफी लाइटवेट है, और इन्हें कैरी करना भी आसान है। साथ ही साथ ये कंधे पर आरामदायक महसूस होते हैं। हालांकि, ये स्लिंग बैग ज्यादा बड़ा नहीं है, परंतु मोबाइल फोन, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड और छोटी-मोटी पर्सनल बिलॉन्गिंग जैसे कि मिनी आईपैड आदि रखने के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों के साथ आउटिंग प्लान कर रहे हैं, या ऑफस मीटिंग के लिए जाना है, ये एक अच्छा ऑप्शन है।
ये स्टाइलिश स्लिंग बैग आप सभी को बेहद पसंद आएगा। वॉटर प्रूफ मटेरियल से तैयार ये क्रॉस बॉडी चेस्ट बैग रोजाना के छोटे-मोटे सामान कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ इसका लुक इतना स्टाइलिश है, कि आप इसे किसी भी कैजुअल वियर के साथ कैरी कर सकते हैं। ये लाइटवेट है, साथ ही कंधों पर कंफर्टेबल महसूस होगा।
ELMIRA के इस स्लिंग बैग को वॉटर रेसिस्टेंट मटेरियल से तैयार किया गया है। ये आपका एक बेहतरीन ट्रैवल पार्टनर बन सकता है। चाहे ऑफिस मीटिंग में जाना हो या फिर दोस्तों के साथ आउटिंग प्लान कर रहे हों, इसमें मोबाइल फोन, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड और छोटी-मोटी पर्सनल बिलॉन्गिंग आराम से आ जाएंगी। तो ज्यादा न सोचें, 39% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।
STORITE Canvas क्रॉस बॉडी स्लिंग बैग ट्रैवल के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस मैसेंजर वन साइडेड शोल्डर बैग को महिला एवं पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान बार-बार इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे मोबाइल फोन, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि जैसी चीजें इसमें आसानी से आ जाएंगी। साथ ही ये लाइटवेट है और इसे कैरी करना भी बेहद आसान है।
Storite की 10 इंच की स्टाइलिश लेदर स्लिंग बैग की क्वालिटी काफी अच्छी है। कैजुअल और ऑफिस ट्रैवल दोनों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये साइड शोल्डर बैग लाइटवेट है, और कंधे पर आरामदायक महसूस होंगे। इसमें ट्रैवल के दौरान बार-बार इस्तेमाल होने वाली चीजें, आराम से आ जाएंगी। साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है और आपको एक फैशनेबल लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे।
Wooum Crossbody स्लिंग बैग वॉटर रेजिस्टेंस है, जो जल्दी खराब नहीं होगा। इसमें 2 मेन कंपार्टमेंट और Zipper पॉकेट आयेंगे, जो ऑफिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे ऑफिस मीटिंग में जाना हो या फिर दोस्तों के साथ आउटिंग प्लान कर रहे हों, इसमें मोबाइल फोन, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड और छोटी-मोटी पर्सनल बिलॉन्गिंग आराम से आ जाएंगी।
Storite की स्टाइलिश पैडेड मिनी स्लिंग बैग को महिला एवं पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साइड शोल्डर बैग लाइटवेट है, और कंधे पर आरामदायक महसूस होंगे। इसमें ट्रैवल के दौरान बार-बार इस्तेमाल होने वाली चीजें, आराम से आ जाएंगी। साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है और आपको एक फैशनेबल लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे।
