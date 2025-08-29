इस फेस्टिव सीजन डिस्काउंटेड प्राइस में करें सिल्क कुर्ता सेट्स की शॉपिंग 8 best silk kurta sets to buy on Amazon, लाइफस्टाइल - Hindustan
इस फेस्टिव सीजन डिस्काउंटेड प्राइस में करें सिल्क कुर्ता सेट्स की शॉपिंग

अगर आप फेस्टिवल्स पर शॉपिंग करने का सोच रहे हैं, तो सिल्क कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। वहीं वेडिंग सीजन आने वाला है, ये आपके ऊपर बेहद खूबसूरत लगेंगे।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 08:00 AM
सिल्क फैब्रिक का ट्रेंड हमेशा से चलता आ रहा है। सिल्क साड़ी हो या सिल्क कुर्ता, कभी पुराना नहीं होता। सिल्क की फैब्रिक हल्की, आरामदायक और खूबसूरत होती है, जिसे शादी के फंक्शन, फेस्टिवल्स यहां तक कि बेसिक एथनिक लुक क्रिएट करने के लिए भी कैरी किया जा सकता है। हालांकि, सिल्क एक्सपेंसिव फैब्रिक है, मार्केट में सिल्क के सलवार सूट आमतौर पर महंगे आते हैं, पर amazon पर आप इन्हें बेहद कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं। इनपर आपको 80% तक ऑफ मिल जाएगा। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, सिल्क कुर्ता सेट्स के कुछ बेस्ट विकल्प।

MOKOSH की सिल्क एंब्रॉयडरी अनारकली स्टाइल कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट कंप्लीट पार्टी वियर वाइब है। इस आउटफिट को फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही वेडिंग फंक्शन में भी पहन सकते हैं। सिल्क मैटेरियल से तैयार इसके कुर्ते का V नेक काफी अट्रैक्टिव है। इसके दुपट्टे पर सीक्वेंस एंब्रॉयडरी की गई है, जो आपके लुक में चार चांद लगा देगी। पार्टी में सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो ये सलवार सूट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

सिल्क फैब्रिक पर की गई एंब्रायडरी देखने में बेहद खूबसूरत लग रही। वहीं इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। इसे फेस्टिवल्स और पार्टी वियर के तौर पर कैरी कर सकते हैं। वहीं वेडिंग, एनिवर्सरी और किसी भी अन्य ट्रेडिशनल इवेंट पर भी कैरी करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं।

कॉटन सिल्क A लाइन प्लेन कुर्ता और पैंट के साथ बनारसी सिल्क दुपट्टा मिल जाएगा। ये एक परफेक्ट आउटफिट है, जिसे फेस्टिवल और वेडिंग फंक्शन में कैरी किया जा सकता है। सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो इसे जरूर ट्राई करें। इसका दुपट्टा सलवार सूट को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट दे रहा। ये बजट फ्रेंडली है, तो ज्यादा न सोचें और इसे घर बैठे मंगवाएं।

सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट देखने में काफी खूबसूरत है, साथ ही इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है। इसपर नेक डिजाइन के पास हल्की एंब्रॉयडरी की गई है। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है, तो यह ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। ओवरऑल ये कुर्ता सेट आरामदायक और खूबसूरत है, जिसे सभी कैरी कर सकते हैं।

कॉटन सिल्क स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक कंफर्टेबल आउटफिट ऑप्शन है। ब्लू और सिल्वर रंग के कांबिनेशन से तैयार ये कुर्ता सेट, देखने में काफी अट्रैक्टिव है। इसे शादी, पार्टी, एनिवर्सरी यहां तक कि ऑफिस के ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी किया जा सकता है। ये एक परफेक्ट एथनिक वियर वाइब देगी।

Libas की सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार स्ट्रेट कुर्ता और ट्राउजर सेट सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है और ये स्टाइलिश भी है। इसके नेक पर डिजाइन दिया गया है, और बाकी पूरी सूट प्लेन है। अगर आपको सिंपल लुक क्रिएट करना है, तो ये विकल्प ट्राई करें। कॉलेज गर्ल्स को ये बेहद पसंद आएगा।

सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टा सेट पर एंब्रॉयडरी की गई है। ये एक कंपलीट पार्टी वियर ड्रेस है, जिसे संगीत, हल्दी, सगाई, एनिवर्सरी जैसे फंक्शंस पर कैरी किया जा सकता है। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करना है, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। ऑफिस की ट्रेडिशनल पार्टी के लिए भी ये एक परफेक्ट आउटफिट है।

सिल्क फैब्रिक से तैयार ये नायर कट कुर्ता सेट परफेक्ट पार्टी वियर सलवार सूट है। इसके साथ एक खूबसूरत दुपट्टा मिल जाएगा, जो इसे अधिक अट्रैक्टिव बना रहा है। अगर आपको लाइट कलर पसंद है, तो ये ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी किया जा सकता है। अगर आप वर्किंग हैं और ऑफिस में ट्रेडिशनल पार्टी होती रहती है, तो ये एलिगेंट दिखने में आपकी करेगा।

