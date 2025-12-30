गिफ्टिंग से लेकर रिलैक्सेशन के लिए ऑर्डर करें सेंटेड कैंडल के बेस्ट ऑप्शंस
न्यू ईयर आ रहा है आप सभी गिफ्टिंग के लिए अलग-अलग आइटम की तलाश में होंगे। वहीं हाउस पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो डेकोरेशन कैसी होगी ये सोच रहे होंगे। इन सभी का सॉल्यूशन है "सेंटेड कैंडल" (Scented Candle) इसे गिफ्टिंग के तौर पर साथ ही घर को डेकोरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कोजी और सॉफ्ट वाइब देते हैं। साथ ही आपको अलग से रूम फ्रेशनर की जरूरत नहीं होगी। अगर आप काम के बाद स्ट्रेस में घर आते हैं, तो सेंटेड कैंडल की मदद से आपको रिलैक्स्ड महसूस होगा। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
यह फेस्टिव फ्रेगरेंस कैंडल गिफ्टिंग के लिए एक परफेक्ट आइटम है घोटाले में मोगरा की खुशबू है, जिसे एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। 28 घंटों तक जल सकता है। आप न्यू ईयर, बर्थडे पार्टी या फिर एनिवर्सरी में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर इसे दे सकते हैं। वहीं खुद के घर के लिए भी ये एक परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये स्मोक फ्री एक्सपीरियंस देता है।
वनीला सिनेमन सोय कैंडल को 100% नेचुरल सोए वैक्स से तैयार किया गया है, जिसमें एसेंशियल ऑयल का अरोमा है। ये अरोमाथेरेपी स्ट्रेस कम करने में आपकी मदद करेगा। यह 40 घंटे से अधिक समय तक स्मोक फ्री एक्सपीरियंस देता है। न्यू ईयर हो या फिर एनिवर्सरी और बर्थडे यह एक प्रीमियम गिफ्ट है। इसे आप आराम से किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं आप इन्हें लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम अपने घर के किसी भी कोने में लगा सकते हैं।
प्रकाश कैंडल को सोय वैक्स से तैयार किया गया है, जो लार्ज बोल में आयेगा। इसमें व्हाइट oud & जैस्मीन की खुशबू है। यह देखने में बेहद एसथेटिक और ट्रेडिशनल है जिन्हें आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं वहीं से रिटर्न गिफ्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें अलग-अलग फ्रैगनेंस के ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकते हैं।
लैवेंडर की खुशबू के साथ यह सोए वैक्स कैंडल गिफ्ट आइटम साबित होगा। यह 60 घंटा तक चलता है। लैवेंडर की खुशबू मन को शांत करती है, इसलिए अधिक स्ट्रेस होने पर इसे जलाकर आप अरोमाथेरेपी का आनंद ले सकते हैं। इस समय इन पर 26% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Bryan & Candy सेंटेड कैंडल गिफ्टिंग के लिए एक परफेक्ट आइटम है। खासकर न्यू ईयर पर अपने दोस्तों को इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। सोए वैक्स से तैयार ये इको फ्रेंडली कैंडल्स अरोमा थेरेपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इनमें चेरी ब्लॉसम और विंटेज सैंडलवुड की खुशबू है। साथ ही इसे प्रिंटेड टीम में रखा गया है, जो एक परफेक्ट होम डेकोर साबित होगा।
कोकोनट के शेल में बने ये हैंडमेड कैंडल इको फ्रेंडली सोय वैक्स से तैयार किए गए हैं। इनमें 100 ग्राम का दो कैंडल सेट आएगा, जिन्हें आप होम डेकोर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ये गिफ्टिंग के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन है। खास कर जो लोग सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, उन्हें ये बेहद पसंद आएगा। इस समय इस पर 21% का ऑफ मिल रहा है, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Bella Vita का ऑर्गेनिक सोय वैक्स से तैयार कैंडल सेट 4 पीस में आयेंगे। यह रिटर्न गिफ्ट के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। वहीं खासकर जिन्हें अरोमाथेरेपी पसंद है, उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। इसमें वनीला, सिनेमन, लैवेंडर और रोज की फ्रेगरेंस दी गई है। जो मन को शांत करती है और आपको बेहतर महसूस करने में मदद करती है। इनकी एक कैंडल 15 घंटों तक चलती है। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो 40% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
यह अरोमा थेरेपी सेंटेड कैंडल 4 के सेट में आएंगे, जो एक बेहतर नींद प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही स्ट्रेस कम कर नींद को बढ़ावा देते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये फोकस करने में मदद करेंगे। इसमें 100 ग्राम के चार कैंडल हैं, जो लगभग 30 घंटे तक चलते हैं। इन्हें 100% नेचुरल वैक्स से तैयार किया गया है। इसमें किसी तरह का टॉक्सिन नहीं है और साथ ही साथ ये स्मोक फ्री क्लियर बर्निंग देता है। इन्हें गिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करने के साथ ही आप घर के लिए भी खरीद सकते हैं।
