स्टाइलिश और ड्यूरेबल फुटवियर ढूंढ रही हैं, तो ट्राई करें BATA के 8 बेस्ट सैंडल्स

ऑफिस वियर हो या पार्टी वियर Amazon पर Bata सैंडल्स की वैरायटी उपलब्ध है। इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही घर मंगवाएं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर आपके सैंडल भी कुछ दिनों में ही टूट जाते हैं, तो अब समय है कि आप सही ब्रांड के फुटवियर चुने। खासकर वर्किंग महिलाओं को ऑफिस में 9 से 5 के लंबे घंटों के दौरान अपनी कंफर्ट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक सही सैंडल पैरों को कंफर्टेबल रखती है, जिससे पैरों में थकान का अनुभव नहीं होता। Bata के सैंडल स्टाइलिश होने के साथ ही साथ ड्यूरेबल होते हैं, जो लंबा चलते हैं। अगर आप भी लंबे समय से सैंडल खरीदने का सोच रही हैं, तो Amazon पर BATA के स्टाइलिश सैंडल्स की वैरायटी उपलब्ध है। इन्हें एक बार जरूर एक्सप्लोर करें।

8 बेस्ट BATA सैंडल्स जो बजट के अंदर मिलेंगी

Loading Suggestions...

BATA का ये हील सैंडल एक परफेक्ट ऑफिस फुटवियर है। साथ ही साथ इसे पार्टी में भी कैरी कर सकती हैं। ये आरामदायक होने के साथ ही स्टाइलिश भी है। यानी इसकी मदद से कंफर्ट जोन में स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में मदद मिलेगी। इसमें कंफर्टेबल हील मिल जाता है, जिसे पहन कर पैरों में थकान नहीं होता। इस प्रोडक्ट पर 42% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें लगभग आधे दाम में इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Bata की स्लीप ऑन सैंडल न केवल कंफर्टेबल है, बल्कि देखने में भी काफी स्टाइलिश है। वर्किंग महिलाएं इसे वेस्टर्न और इंडियन दोनों लुक के साथ कैरी कर सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी खराब नहीं होगा। वहीं इसका गद्देदार सोल आपके पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखता है, और पैरों में थकान और दर्द का अनुभव नहीं होता। अगर लंबे समय से फ्लैट सैंडल की तलाश है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें।

Loading Suggestions...

Bata ब्रांड की ये ड्यूरेबल ब्लॉक हील सैंडल सिंपल कैजुअल लुक के लिए परफेक्ट है। ये देखने में स्टाइलिश और पैरों पर कंफर्टेबल महसूस होगी। इन्हें इंडियन वियर हो या वेस्टर्न ड्रेस किसी के साथ भी पेयर करे। रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के साथ ही आप इसे पार्टी वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। इसका ब्लॉक हील लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने देता।

Loading Suggestions...

Bata के इस ब्लॉक हील सैंडल को उन महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें कपड़ों के साथ-साथ फुटवियर भी फैशनेबल चाहिए होते हैं। इसे कंफर्ट और स्टाइल दोनों को ध्यान में रखते हुए स्टाइल किया गया है। ये कंफर्टेबल और फैशनेबल फुटवियर है, जिसे आप अलग-अलग ड्रेसेज के साथ स्टाइल कर सकती हैं। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये परफेक्ट रहेगा। इसपर 33% का ऑफ मिल रहा, मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में आप इसे ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

Bata का ये प्लेटफॉर्म हील सैंडल वर्किंग महिलाओं के लिए एक कंफर्टेबल ऑप्शन है। खासकर मानसून में ये लंबा चलता है। इतना ही नहीं इसका गद्दार सोल टखनों पर मुलायम और आरामदायक महसूस होता है। अगर आप अपने लिए ऑफिस वियर सिंपल और कंफर्टेबल फुटवियर की तलाश में हैं, तो इसे ट्राई कर सकती हैं। इस समय इसपर 38% का ऑफ मिल रहा, यानी बेहद सस्ते में इसे खरीद सकती हैं।

Loading Suggestions...

Bata का ये हील सैंडल सिंपल और एलिगेंट है, जिसे इंडियन और वेस्टर्न वियर, किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। Bata के सैंडल्स ड्यूरेबल होते हैं, जिन्हें आप बेफिक्र होकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप भी अपने लिए सैंडल की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इसपर 32% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें इन्हें सस्ते में आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

BATA का ये कंफर्टेबल सैंडल खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए परफेक्ट रहेगा। आप इसे रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। इसका सिंपल डिजाइन न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि ये बेहद आरामदायक भी है। इसे साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, जींस टॉप के साथ पेयर करने पर ये एक बेहद स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में मदद मिलेगी। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है और ये जल्दी खराब नहीं होता। तो ज्यादा न सोचे और फौरन इसे आर्डर करें।

Loading Suggestions...