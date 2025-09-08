अच्छी नींद के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें 8 बेस्ट डबल बेड मैट्रेस

आज हम बात करेंगे ऐसे ही 8 लग्जरी डबल बेड मैट्रेस के बारे में, जिन्हें मेमोरी फोम और लेटेक्स जैसे एडवांस मेटेरियल से बनाया गया है। ये मैट्रेस प्रेशर प्वाइंट को आराम पहुंचाते हैं और स्पाइनल अलाइनमेंट को सपोर्ट करते हैं।

आजकल कमर या रीढ़ की हड्डियों सहित गर्दन दर्द की समस्या बेहद आम होती जा रही है। खासकर जब आप सुबह उठते हैं, तो बॉडी में अकड़न महसूस होता है। हालांकि, ये समस्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं, परंतु आपका मैट्रेस भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक गलत मैट्रेस आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब करने के साथ ही कमर और गर्दन के दर्द का कारण बन सकता है। हम सभी बाकी के कारणों पर तो ध्यान देते हैं, पर अक्सर इस सबसे महत्वपूर्ण कारण को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको भी दर्द रहता है, तो अपना मैट्रेस बदलने पर विचार करें। ऐसा मैट्रेस चुनें जो रीढ़ की हड्डियों एवं कमर को सपोर्ट दे सकें, जिससे दर्द एवं अकड़न से जुड़ी परेशानी को रोका जा सके।

आज हम बात करेंगे ऐसे ही 8 लग्जरी डबल बेड मैट्रेस के बारे में, जिन्हें मेमोरी फोम और लेटेक्स जैसे एडवांस मेटेरियल से बनाया गया है। ये मैट्रेस प्रेशर प्वाइंट को आराम पहुंचाते हैं और स्पाइनल अलाइनमेंट को सपोर्ट करते हैं। साथ ही ये बेहद मुलायम हैं और दर्द से राहत प्रदान करते हुए आप सभी को एक बेहतर नींद प्राप्त करने में मदद करेंगे।

यहां जानें 8 बेस्ट मैट्रेस की विशेषता:

Duroflex liveln Duropedic डॉक्टर रिकमेंडीड ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है, जिसे मेमोरी फोम से बनाया गया है। इस मीडियम फर्म मैट्रेस के साथ लग्जरी एंटीमाइक्रोबॉयल फैब्रिक आयेगी, जो इस स्क्रीन फ्रेंडली बनती है। ये स्पाइन एलाइनमेंट में मदद करता है, जिससे पीठ, कमर और गर्दन को सपोर्ट मिलता है। इसपर लंबे समय तक लेटे रहने पर भी दर्द का एहसास नहीं होता। यह प्रेशर पॉइंट पर काम करते हुए आपको एक बेहतरीन कंफर्ट और हेल्दी स्लिप प्राप्त करने में मदद करता है।

विशेषताएं: मीडियम फर्म

हाई क्वालिटी फोम

एंटीमाइक्रोबॉयल फैब्रिक

डॉक्टर का सुझाया ऑर्थोपेडिक मैट्ट्रेस

भिन्न साइज में उपलब्ध

भिन्न स्टाइल में उपलब्ध

10 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

फ्री डिलीवरी उपलब्ध

21.41kg

Livpure स्मार्ट DUOS रिवर्सिबल आर्थो HR मीडियम सॉफ्ट &, फर्म मैट्रेस का मुलायम टेक्सचर और इसके लचीले फोम आपकी बॉडी को सपोर्ट और कंफर्ट प्रदान करते हैं। इस मैट्रेस को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एयरफ्लो और कूलिंग को बढ़ावा देते हैं, जिससे आपको एक अच्छी नींद प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस मैट्रेस के साथ प्रीमियम क्वालिटी का सफेद और ग्रे रंग का जीप कवर आयेगा, जिसे रिमूव करके वॉश कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल है, इन्हें दोनों ओर से इस्तेमाल किया जा सकता है।

विशेषताएं: स्वेट फ्री कंफर्ट

बजट फ्रेंडली

एयर फ्लो और कुलिंग

दोनों ओर से इस्तेमाल करें

ज़ीपर कवर के साथ आता है

मॉइश्चर महसूस नहीं होने देगा

भिन्न स्टाइल, पैटर्न और साइज में उपलब्ध

7 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

फ्री डिलीवरी

बजट फ्रेंडली मैट्रेस की तलाश है, तो Springtek डबल साइज मैट्रेस ट्राई करें। ये कम दाम में एक शानदार कंफर्ट प्रदान करेगा। यह आपके बैक और स्पाइन को सपोर्ट देता है, जिससे आपको एक बेहतर नींद की गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह पीठ, कमर और रीढ़ की हड्डियों का संतुलन बनाए रखता है। इस मैट्रेस के एक ओर मीडियम फर्म तो दूसरी ओर मीडियम सॉफ्ट का एहसास होगा। अपनी आवश्यकता अनुसार से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।

विशेषताएं: ड्यूल एहसास

भिन्न साइज में उपलब्ध है

भिन्न स्टाइल में उपलब्ध है

7 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

फ्री डिलीवरी उपलब्ध है

वजन 10 kg

कर्ल ऑन ड्यूल मैट्रेस कमर और गर्दन को पूरा सपोर्ट प्रदान करता है, जिससे ये दर्द से परेशान लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। साथी अगर आप बजट फ्रेंडली मैट्ट्रेस ढूंढ रहे हैं तो 6699 के प्राइस रेंज में ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये ड्यूल कंफर्ट में आते हैं, मतलब कि इनका एक साइड अधिक मुलायम और दूसरा साइड थोड़ा हार्ड और फ्लैक्सिबल होता है। व्यक्ति मैट्रेस के फर्मनेस की चॉइस के अनुसार दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक आरामदायक स्लिप एनवायरमेंट क्रिएट करता है, साथ ही साथ ड्यूरेबल है और इसे मेंटेन करना भी बेहद आसान है।

विशेषताएं: ड्यूल कंफर्ट

एक साइड से मुलायम और दूसरे से फ्लेक्सिबल और हार्ड

नॉन स्टैटिक

किड्स फ्रेंडली

हाइ रेसिलियंस (HR) फोम

भिन्न पैटर्न में उपलब्ध

भिन्न साइज में उपलब्ध

10 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

फ्री डिलीवरी उपलब्ध है

वजन 10.33kg

Nilkamal sleep lite dual comfort मैट्रेस ड्यूल इफेक्ट के साथ आयेगा। एक तरफ सॉफ्ट और दूसरी ओर से फर्म है। इसका मुलायम टेक्सचर और इसके लचीले फोम आपकी बॉडी को सपोर्ट और कंफर्ट प्रदान करते हैं। विशेष रूप से कमर और रीड की हड्डियों के दर्द से परेशान व्यक्ति के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन है। ये बॉडी बैलेंस में मदद करता है और प्रेशर पॉइंट्स को आराम पहुंचाता है, जिससे स्पाइनल एलाइनमेंट मेंटेन रखने में मदद मिलती है। साथ ही साथ इसकी हवादार फैब्रिक ठंड का एहसास बरकरार रखती है। ये आपको पर्सनलाइज्ड कंफर्ट प्रदान करती है। व्यक्तिगत पसंद के अनुसार अपने मैट्ट्रेस की स्टाइल, पैटर्न और साइज कस्टमाइज कर सकते हैं।

विशेषताएं रिवर्सिबल डिजाइन

ड्यूल कंफर्ट

हवादार फैब्रिक

भिन्न स्टाइल, पैटर्न और साइज में उपलब्ध

10 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

फ्री डिलीवरी उपलब्ध

वजन 7.9kg

Sleepyhead Flip प्रीमियम ड्यूल साइडेड हाई डेंसिटी मैट्रेस फर्म और मीडियम सॉफ्ट साइड्स में आयेगा। इसे दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बजट फ्रेंडली मैट्ट्रेस की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें ये आपको बेहद सस्ता पड़ेगा। ये स्पाइन एलाइनमेंट में मदद करता है, जिससे पीठ, कमर और गर्दन को सपोर्ट मिलता है। इसपर लंबे समय तक लेटे रहने पर भी दर्द का एहसास नहीं होता। इसकी हाई डेंसिटी फोम ड्यूरेबल है, और जल्दी खराब नहीं होगी।

विशेषताएं: प्राइमरी मैटेरियल - हाई डेंसिटी फोम

फिल मेटेरियल - HR फोम

फर्म और मीडियम सॉफ्ट साइड्स

रिवर्सिबल

भिन्न साइज में उपलब्ध

भिन्न स्टाइल में उपलब्ध

7 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

फ्री डिलीवरी उपलब्ध

वजन 10.5kg

SleepyHug AirCell Ortho Spinex Plus HR फोम मैट्रेस 3 जोन सपोर्ट प्रदान करता है विशेष रूप से कमर के दर्द से परेशान रहने वाले व्यक्ति के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखता है, जिससे सुबह उठने के बाद रिलैक्स महसूस होता है। एयरो फ्लो फैब्रिक कवर AIRCELL टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं, जो मैट्रेस को हवादार बनाते हैं। जिससे स्लीप एनवायरमेंट ठंडा और कंफर्टेबल रहता है। इसे हाई क्वालिटी अल्ट्रा सपोर्ट फोम से तैयार किया गया है, जो स्लीपिंग सर्फेस को पूरी तरह कंफर्टेबल बना देते हैं। साथ ही साथ ये बजट फ्रेंडली भी है, आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं।

विशेषताएं: हाई क्वालिटी अल्ट्रा सपोर्ट फोम

3 जोन सपोर्ट

स्पाइन अलाइनमेंट

बैक सपोर्ट

भिन्न साइज में उपलब्ध

भिन्न स्टाइल में उपलब्ध

5 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

फ्री डिलीवरी की सुविधा

वजन 8.3KG

SLEEPYCAT ओरिजिनल ऑर्थो मैट्ट्रेस को AIRGEN मेमोरी फोम से तैयार किया गया है। इसमें मीडियम फर्म मिलेगा, जो कंफर्ट को बैलेंस करता है। वहीं स्पाइन एलाइनमेंट में मदद करता है, जिससे पीठ, कमर और गर्दन को सपोर्ट मिलता है। इसपर लंबे समय तक लेटे रहने पर भी दर्द का एहसास नहीं होता। साथ ही बंबू जीपर कवर मिल जाएगा, जो बॉडी पर बेहद आरामदायक और मुलायम महसूस होगा। साथ ही ये एंटीबैक्टीरियल है, यानी स्किन इरिटेट नहीं होती। इसका हाई डेंसिटी फोम लेयर मैट्रेस को ड्यूरेबल बनाते हैं, साथ ही साथ ये लंबे समय तक अपने शॉप में रहते हैं। वहीं आपको नॉन मोशन ट्रांसफर मिल जाएगा, यानी आपके बगल में सोने वाले को मूवमेंट से परेशानी नहीं होगी।

विशेषताएं: मेमोरी फोम

हाई डेंसिटी फोम लेयर

नो ट्रांसफर मोशन

एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी

बंबू जीपर कवर

भिन्न साइज में उपलब्ध

भिन्न स्टाइल में उपलब्ध

10 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

फ्री डिलीवरी की सुविधा