मिनटों में स्टाइल करें जॉर्जेट की 8 बेस्ट हल्की और कंफर्टेबल साड़ियां
यहां जॉर्जेट साड़ियों के 8 बेस्ट विकल्प हैं, जिन्हें फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही आप ऑफिस वियर के तौर पर भी पहन सकती हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, जॉर्जेट की साड़ियों के 8 बेस्ट ऑप्शंस।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ज्यादातर महिलाएं साड़ियों की शौकीन होती हैं, पर सभी महिलाएं साड़ी पहनना नहीं जानती। जिसकी वजह से उन्हें इसे अवॉइड करना पड़ता है। जब आपके पास हल्की और आरामदायक साड़ियों के विकल्प उपलब्ध हैं, तो चिंता किस बात की। जॉर्जेट की हल्की साड़ियों को मिनटों में स्टाइल किया जा सकता है। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इन्हें लंबे समय तक पहने रख सकती हैं। यहां जॉर्जेट साड़ियों के 8 बेस्ट विकल्प हैं, जिन्हें फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही आप ऑफिस वियर के तौर पर भी पहन सकती हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, जॉर्जेट की साड़ियों के 8 बेस्ट ऑप्शंस।
इस फ्लोरल प्रिंटेड जॉर्जेट साड़ी की फैब्रिक बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होगी। ये बेहद लाइटवेट है, आप इसे मिनट में स्टाइल कर सकती हैं। यानी अब आपको साड़ी पहनने में घंटों नहीं लगेंगे। ऑफिस वियर की तौर पर कैरी करने के साथ ही अगर किसी रिलेटिव के घर जा रही हैं, या दोस्तों के साथ डेट प्लान कर रही हैं, तो इसे कैरी कर सकती हैं। ये आपके ऊपर बेहद खूबसूरत लगेगी।
अगर आपको लाइटवेट और कंफर्टेबल साड़ियां पसंद हैं, तो जॉर्जेट फैब्रिक की ये फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी जरूर ट्राई करें। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट महिलाओं को बेहद पसंद आएंगे। 5.5 मीटर की साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। वहीं इसकी फैब्रिक को मेंटेन करना भी बेहद आसान है, आप इन्हें हाथों से वॉश कर सकती हैं।
जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये बांधनी प्रिंटेड साड़ी, देखने में कितनी अट्रैक्टिव है और बॉडी पर उतनी ही आरामदायक महसूस होती है। फेस्टिवल्स और वेडिंग सीजन आने वाले हैं, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस लाइटवेट साड़ी को आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक लाइटवेट और कंफर्टेबल है, जिसे आसानी से कैरी किया जा सकता है। साथ ही लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी ये बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होती है। इस ब्ल्यू 5.5 मीटर की साड़ी के साथ आपको 80 सेंटीमीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाता है, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
जॉर्जेट फैब्रिक की इस साड़ी की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। इसपर बॉर्डर डिजाइन मिलेगा, जो इस साड़ी के लुक में चार चांद लगा रहा। इसपर लहरिया स्टाइल डिजाइन बना है, जिससे आप फेस्टिवल में कंफर्ट जोन में अपना लुक फ्लॉन्ट कर सकती हैं। ये सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इस 5.5 मीटर की साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाता है, जिसे आप अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं।
अगर आपको हल्की और प्रिंटेड साड़ी पसंद है, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। ये साड़ी न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि पहनने के बाद भी बॉडी पर आरामदायक महसूस होती है। इस लाइटवेट साड़ी को ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करें। वर्किंग महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस 5.5 मीटर की साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, जिसका डिजाइन आप खुद तय कर सकती हैं।
जॉर्जेट की ये फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी देखने में आकर्षक होने के साथ-साथ बेहद आरामदायक भी है। ये लाइटवेट है और बॉडी पर आरामदायक महसूस होती है। फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। वहीं केवल 379 रुपए के रेंज में ऐसी साड़ी आपको बार-बार नहीं मिलेगी। कंफर्ट और फैशन दोनों को एक साथ लेकर चलना है, तो ये परफेक्ट ऑप्शन है।
अगर कंफर्ट जोन में फैशनेबल दिखना है, तो ये जॉर्जेट साड़ी ट्राई कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक लाइटवेट और अट्रैक्टिव है। अब चाहते तो इसे फेस्टिवल के अलावा पार्टी वियर के तौर पर भी कैरी कर सकती हैं। वहीं वेडिंग फंक्शन में पहनने के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस 5.5 मीटर की खूबसूरत साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
SIRIL की ये जॉर्जेट साड़ी पर मिरर वर्क लेस बॉर्डर मिलेगा, जो सिंपल और एलिगेंट लुक देगा। ये लाइटवेट साड़ी आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। पार्टी में जाना हो या कोई भी ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो, वहीं कॉलेज गर्ल्स इसे फेयरवेल पर भी कैरी कर सकती हैं। लंबे घंटों तक पहनने के बाद भी ये शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं, और डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।