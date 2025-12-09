Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़8 best kitchen organizers you can buy under rs1000

1000 रुपए के अंदर खरीदें किचन ऑर्गेनाइजर्स, यहां हैं 8 बेस्ट ऑप्शंस

संक्षेप:

अगर आपका किचन भी फैला रहता है, तो किचन ऑर्गेनाइजर्स की मदद लें। यहां हम 1000 रुपए के अंदर बेस्ट किचन ऑर्गेनाइजर्स के ऑप्शंस लाए हैं, जिन्हें आप घर बैठे आर्डर कर सकती हैं।

Dec 09, 2025 06:16 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
किचन को क्लीन और फ्रेश रखना किसी बड़े टास्क से कम नहीं है। किचन का इस्तेमाल सभी घरों में रोजाना होता है, रोजाना समान फैलना और उन्हें समेटने में काफी समय लगता है। किचन को रोजाना साफ सफाई की जरूरत होती है। अगर आपका किचन भी फैला रहता है, तो किचन ऑर्गेनाइजर्स की मदद लें। ऑर्गेनाइजर्स की मदद से समान अपने जगह पर रहते हैं, जिससे न केवल किचन क्लीन और फ्रेश दिखता है बल्कि समय की भी बचत होगी। यहां हम 1000 रुपए के अंदर बेस्ट किचन ऑर्गेनाइजर्स के ऑप्शंस लाए हैं, जिन्हें आप घर बैठे आर्डर कर सकती हैं।

1000 रुपए के अंदर खरीदें किचन ऑर्गेनाइजर्स, यहां हैं 8 बेस्ट ऑप्शंस
ये 2 टायर स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजर छोटे किचन के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। मेटल मटेरियल से तैयार ये ऑर्गेनाइजर देखने में काफी एसथेटिक और क्लासी है, जिसे आप किचन के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। इसकी मदद से किचन फ्रेश और क्लीन रहेगा और समय की भी बचत होगी।

Craftland का ये 2 लेयर ऑर्गेनाइजर रैक बड़े काम की चीज है, इसे किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं। इसका डिजाइन एस्थेटिक है, जिसे आप दीवारों पर भी रंग सकते हैं। इसे मेटल मेटेरियल से तैयार किया गया है, जो ड्यूरेबल है और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इसपर 57% का ऑफ उपलब्ध है। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Bianco का 12 इंच का मल्टीफंक्शनल स्टोरेज रैक बास्केट एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है। इसे किचन के किसी रैक में फंसा दें, अब आप इनपर टिशू रॉल, छोटे मोटे डब्बे आदि आराम से रख सकती हैं। वहीं किचन टॉवल लटकाने के लिए भी हुक दो गई है। खासकर जिन्हें एस्थेटिक किचन पसंद है, उनके लिए ये बेस्ट विकल्प है। इसपर 48% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 518 रुपए में इसे घर बैठे आर्डर करें।

सब्जियां रखने में परेशानी होती है, तो एलॉय स्टील मटेरियल से तैयारी ये वेजिटेबल ट्रॉली आज ही ऑर्डर करें। 2 कंपार्टमेंट वाले इस रैक में आप सब्जी, फल आदि ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। इसके साथ ही छोटे मोटे डब्बे भी इनमें आराम से आ जाएंगे। इस प्रकार किचन क्लीन और फ्रेश रहता है, और समान ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होगी। 58% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

मेटल स्टैंड पर रखें इस वुडन ऑर्गेनाइजर में 2 टायर रैक है, जिसे काउंटर पर कही भी रख सकती हैं। इनमें छोटे-मोटे मसाले के डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही सॉस या तेल कंटेनर्स भी रख सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव है, किचन को एस्थेटिक लुक देगा। तो 60% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

INOVERA का प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार 2 टायर अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर, किचन का स्पेस बढ़ा देगा। अक्सर सिंक के नीचे की जगह खाली रह जाती है, इस ऑर्गेनाइजर की मदद से आप इस जगह का प्रयोग कर पाएंगी। खासकर अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली छोटी मोटी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं।

अगर आप भी अपने किचन में एस्थेटिक ऐड करना चाहती हैं, तो ये 360 डिग्री पर घूमने वाला टर्नटेबल ऑर्गेनाइजर जरूर ऑर्डर करें। इसे किचन में काउंटर पर कही भी रख सकते हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे सॉसेज के बोतल आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो इसे डाइनिंग टेबल पर भी रख सकती हैं। इससे जगह की बचत होगी और आपका किचन भी साफ रहेगा।

Kuber Industries का ये 4 लेयर वाला प्लास्टिक स्टोरेज रैक फल और सब्जी स्टोर करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें छोटे मोटे डब्बे भी आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। ये एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है, जिससे जगह की बचत होगी और आपका किचन ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रहता है। मार्केट में ये प्रोडक्ट आपको काफी महंगा मिलेगा, परंतु इस समय 79% के ऑफ के साथ केवल 563 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें

