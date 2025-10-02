दिवाली पर किचन को दें नया लुक, ऑर्डर करें किचन ऑर्गेनाइजर्स के 8 बेस्ट ऑप्शंस 8 best kitchen organizers to keep your kitchen clean and fresh, लाइफस्टाइल - Hindustan
Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान Thu, 2 Oct 2025 11:54 AM
ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन किचन में काम करना भला कौन नहीं चाहता। पर क्या सभी के पास किचन को रोजाना क्लीन करने का समय है? किचन एक ऐसी जगह है, जिसे रोजाना साफ सफाई की जरूरत होती है। छोटे-छोटे समान इधर-उधर फैले रहते हैं, जिससे न केवल किचन बिखरा लगता है, बल्कि उन्हें ढूंढने में भी बहुत वक्त लगता है। ऐसे में अगर किचन ऑर्गेनाइजर रैक खरीद लिया जाए तो आपका काफी समय बच जाएगा। किचन ऑर्गेनाइजर छोटे-मोटे डब्बे और रोजाना के इस्तेमाल के सभी सामान को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। तो क्यों न आप भी इन्हें ऑर्डर करें।

Great Indian Festival Sale के मौके पर किचन ऑर्गेनाइजर्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट एवं ऑफर्स उपलब्ध हैं, साथ ही कैश बैक और अन्य बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे। तो ज्यादा न सोचें, इन्हें खुदके लिए ऑर्डर करने के साथ ही दिवाली पर गिफ्टिंग पर्पस से भी ऑर्डर कर सकते हैं।

2 टायर स्पाइस रैक एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। वुडन मेटेरियल से तैयार इस ऑर्गेनाइजर का मेटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इसे काउंटर टॉप पर रखें, इससे किचन में अधिक स्पेस बन जाता है, जिससे काम करने में आसानी होती है। इस समय इसपर 69% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

Rifa का 3 लेयर किचन काउंटर ऑर्गेनाइजर रैक बेहद काम की चीज है, इसे किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं। ये मेटल स्टैंड ऑर्गेनाइजर रैक पर मसाले के डब्बे सहित अन्य छोटी मोटी चीजें रखी जा सकती हैं। इस प्रकार किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। दिवाली पर किचन को नया लुक देने में मदद मिलेगी। तो क्यों न इसे 62% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

स्टेनलेस स्टील का ये ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। इसे काउंटरटॉप के खाली जगह पर रखें, और आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनपर एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर होने के साथ ही किचन में मॉडर्न लुक ऐड करता है। इस मल्टीपरपज ऑर्गेनाइजर को 61% के ऑफ के साथ आज ही ऑर्डर करें।

Hotec का 3 लेयर स्टोरेज केबिनेट किचन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसमें दीवार ड्रिल करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह काउंटर स्पेस की बचत होगी और खाली दीवारों का इस्तेमाल भी हो जाएगा। वहीं दिवाली आ रही है, गिफ्टिंग के लिए कुछ माइंडफुल ढूंढ रही हैं, तो ये ऑर्गेनाइजर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इनपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले मसालों के छोटे डब्बे, आदि रख सकते हैं। ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल और अट्रैक्टिव है।

Unify का स्टेनलेस स्टील मेट्रियल से तैयार इस ऑर्गेनाइजर में 3 लेयर हैं। इसे किचन में काउंटर पर कही भी रख सकते हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले मसाले के डब्बे आदि आराम से आ जाएंगे। इससे जगह की बचत होगी और आपका किचन क्लीन और फ्रेश रहेगा। इस शानदार प्रोडक्ट पर 45% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Mevigo की 360 डिग्री रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। ये रोटेट होती है, और किचेन में एस्थेटिक ऐड करने में मदद करती है। इसमें मसाले के डब्बे सहित अन्य छोटे मोटे डब्बे ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखें। आप चाहें तो इसे डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं। साल के सबसे बड़े सेल में इसे 78% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ आज ही ऑर्डर करें।

Yookeer Rustic का वुडन स्पाइस रैक में 3 लेयर है। मेटल स्टैंड पर बने वुडन रैक की क्वालिटी काफी अच्छी है। इसे किचन में काउंटर पर कही भी रख सकते हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले मसाले के डब्बे आदि आराम से आ जाएंगे। इससे जगह की बचत होगी और आपका किचन क्लीन और फ्रेश रहेगा। इस समय इस पर 70% का ऑफ उपलब्ध है, इस मौके को हाथ से न जाने दें।

प्लास्टिक के इस स्टोरेज ऑर्गेनाइजर को सिंक के पास रखें। इससे आपका सिंक क्लीन और फ्रेश रहता है। इसमें बर्तन धोने का साबुन, लिक्विड, ब्रश, किचन टॉवल आदि रखने के लिए पर्याप्त स्पेस दिया गया है। ये सिंक ऑर्गेनाइजर आपके किचन को अधिक साफ सुथरा रखता है। अगर आपको भी ये पसंद आया है, तो 72% के आकर्षण ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

