अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल लुक के लिए Amazon से ऑर्डर करें फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती
प्रोडक्ट्स के सुझाव
फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। आप इसे मिनटों में किसी भी बॉटम वियर के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या आपको आउटिंग पर जाना हो, ये एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपने अभी तक शॉर्ट कुर्ती ट्राई नहीं की है, तो यहां एक्सप्लोर करें इसके कुछ बेस्ट ऑप्शंस। Amazon पर फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ती कि वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी, जिनमें से आप अपनी पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
फ्लोरल प्रिंटेड ये शॉर्ट कुर्ती देखने में जितनी आकर्षक है, शरीर पर उतनी आरामदायक महसूस होती है। इस तरह ऑफिस जाना हो या कॉलेज अपने कंफर्ट जोन में फैशन प्लांट कर सकती हैं। इसकी कॉटन की हल्की और हवादार फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है, जिससे इन्हें लंबे समय तक पहनने के बाद भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती। इस पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: इसे ब्लू बैगी जींस या प्लाजो के साथ पेयर करें। साथ में बैंगल्स या स्मार्ट वॉच के साथ स्टाइल करें।
COTLAND की जयपुरी फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन की कुर्ती शरीर पर बेहद हल्की और मुलायम महसूस होगी। साथ ही ये देखने में भी बेहद अट्रैक्टिव है। अगर आपको लाइट कलर पसंद है, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। वर्किंग महिलाएं हो या कॉलेज गर्ल्स इसे सभी कैरी कर सकती हैं। इसपर 61% का अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचे इसे आज ही ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: सफेद रंग का प्लाजो या बैगी जींस के साथ इसे पेयर करें, साथ में फ्लैट सैंडल, इयरिंग्स और बैंगल्स जरूर पहने।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती एक आरामदायक ऑफिस आउटफिट है। इसे ऑफिस वियर से लेकर कॉलेज गर्ल्स रोजाना कैरी कर सकती हैं। इस पर बने छोटे-छोटे फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। अगर आपको आउटिंग पर जाना हो, तो इसे बेफिक्र होकर कैरी करें। Amazon पर ये 81% के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध मिल जाएगा। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: फ्लेयर्ड प्लाजो, बैगी जींस के साथ पेयर करें। साथ में स्मार्टवॉच पहनें और अपने बालों में पोनीटेल बनाएं।
ये फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती क्वार्टर स्लीव्स के साथ आएगी। इस पर बेहद खूबसूरत से फ्लोरल पैटर्न बने हैं, जो इसे अधिक आकर्षक बना रहे। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जिसे लंबे समय तक कैरी किया जा सकता है। ऑफिस वियर से लेकर आउटिंग पर इसे बेफिक्र होकर कैरी करें। साथ ही ये बजट फ्रेंडली है, केवल 281 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
इस तरह स्टाइल करें: सफेद या ब्लू बैगी जींस, पैंट या प्लाजो के साथ पेयर करें। साथ में स्मार्ट वॉच पहनें।
Amazon Brand की ये फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। ये देखने में बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी मुलायम है। विशेष रूप से कॉलेज गर्ल्स और वर्किंग महिलाओं के लिए ये एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। अगर आपको ऑफिस जाते वक्त तैयार होने का अधिक समय नहीं मिल पाता, तो इस शॉर्ट कुर्ती को मिनटों में स्टाइल करें। ये प्लस साइज में भी उपलब्ध है।
इस तरह स्टाइल करें: फ्लेयर्ड प्लाजो है बैगी जींस के साथ पेयर करें, आप चाहें तो इसे सफेद पैंट के साथ भी पहन सकती हैं। झुमके बैंगल्स के साथ अपना लुक कंप्लीट करें।
कॉटन फैब्रिक से तैयार इस शॉर्ट कुर्ती का स्टाइल कुछ अलग है, जो काफी आकर्षक लग रहा। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जिसे लंबे समय तक कैरी किया जा सकता है। वहीं इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। वर्किंग महिलाएं इसे लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं। Amazon से इसे अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: इस शॉर्ट कुर्ती को मैरून या ब्लैक प्लाजो के साथ पेयर करें। साथ में हिल्स और स्मार्ट वॉच पहने।
ये फ्लोरल प्रिंटेड सफेद शॉर्ट कुर्ती गर्मी के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप लंबे समय से कुर्ती लेने का सोच रही हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। Amazon इस प्रोडक्ट पर 60% का छूट दे रहा है। तो इंतजार कैसा, केवल 399 में इन्हें घर बैठे आज ही ऑर्डर करें। ऑफिस वियर से लेकर कॉलेज गर्ल्स तक इसे आराम से कैरी कर सकती हैं।
इस तरह स्टाइल करें: ब्लैक प्लाजो, ब्ल्यू बैगी जींस के साथ स्टाइल करें। साथ में फ्लैट सैंडल, इयरिंग्स और घड़ी पहने।
फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव है, जिसकी फैब्रिक भी मुलायम है। इस तरह आप इसे लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं। ये सभी बॉडी टाइप की महिलाओं पर खूबसूरत लगेगा। अगर आपको ऑफिस जाते वक्त तैयार होने का अधिक समय नहीं मिल पाता, तो इस शॉर्ट कुर्ती की मदद से मिनटों में तैयार हो सकती हैं।
इस तरह स्टाइल करें: ब्ल्यू फ्लेयर्ड प्लाजो, बैगी जींस के साथ स्टाइल करें। साथ में हील्स, इयरिंग्स और घड़ी पहने।
