इस बार त्योहार होगा और भी खास, आधे दाम पर मिल रहे हैं फेस्टिव वियर कुर्ता सेट्स

फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए AMAZON पर साल का सबसे बड़ा सेल चल रहा है, जहां आपको खूबसूरत कुर्ता सेट्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक और अन्य बेनिफिट्स भी मिल जाएंगी।

करवा चौथ, दिवाली, छठ पूजा जैसे त्योहार आने वाले हैं। आप खुद के साथ-साथ गिफ्टिंग के लिए भी कुर्ता सेट्स खरीद सकती हैं। साल के सबसे बड़े सेल में एथनिक वियर पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक और कई अन्य बेनिफिट्स भी मिलेंगे। खूबसूरत कुर्ता सेट्स की MRP पर 60 से 85% तक ऑफ मिल जाएगा, यानी आप 2000 का कुर्ता सेट केवल 600 से 700 रुपए में ऑर्डर कर सकती हैं। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसलिए इस सेल ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। तो इंतजार कैसा, आइए एक्सप्लोर करते हैं, GREAT INDIAN FESTIVAL SALE के बेस्ट DEALS।

कॉटन A line पैटर्न कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट कंप्लीट फेस्टिव वियर वाइब है। इस आउटफिट को फेस्टिवल्स पर कैरी करने के साथ ही वेडिंग फंक्शन में भी पहन सकते हैं। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। खासकर जिन लोगों को फ्लोरल प्रिंट पसंद हैं, उन्हें ये काफी अट्रैक्टिव लगेगा। इसमें ऑर्गेंजा का दुपट्टा मिल जाएगा, जो आपका लुक कंप्लीट करेगा। इस समय इस पर 83% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा।

GoSriKi का कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट देखने में बेहद खूबसूरत है। वहीं इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। ये फेस्टिव और वेडिंग फंक्शंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप इसे करवा चौथ पर कैरी करें, ये आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। वहीं एनिवर्सरी और किसी भी अन्य ट्रेडिशनल इवेंट पर भी इसे कैरी कर सकती हैं। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। इस समय इस पर 82% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा।

Indo Era का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट, एक कंप्लीट फेस्टिव वियर आउटफिट है। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है, जो लोग फैशन के साथ-साथ कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा। सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो इसे जरूर ट्राई करें। 83% के ऑफ के साथ केवल 999 में इसे आज ही ऑर्डर करें।

Klosia का रेयान फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट परफेक्ट फेस्टिव वियर ऑप्शन है। खासकर करवा चौथ पर पहनने के लिए ये गुलाबी रंग का खूबसूरत कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका वाइब्रेंट कलर आपके आकर्षण में चार चांद लगा देगा। इसके साथ फ्लोरल प्रिंटेड खूबसूरत दुपट्टा मिल जाएगा जो इस कुर्ता सेट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। इस बजट फ्रेंडली कुर्ता सेट पर 78% का ऑफ उपलब्ध है, ऐसा मौका बार बार नहीं आयेगा।

Libas का कॉटन फैब्रिक से तैयार कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल ऑप्शन है। गोल गले के इस कुर्ते पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। विशेष रूप से जो सिंपल और एलिगेंट लुक चाहते हैं, उनके लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फेस्टिवल्स के अलावा वेडिंग फंक्शन और ऑफिस ट्रेडिशनल इवेंट्स पर इसे कैरी कर सकती हैं।

Klosia का फेस्टिव वियर अनारकली स्टाइल कुर्ता सेट आप सभी को पसंद आएगा। इतने कम दाम में ऐसा एथनिक वियर मिलना थोड़ा मुश्किल है। रेयान फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट देखने में काफी खूबसूरत है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। इसपर बने प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं।

ये खूबसूरत फेस्टिव वियर A line कुर्ता सेट करवा चौथ पर कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। त्योहार पर कैरी करने के अलावा इसे ऑफिस के ट्रेडिशनल इवेंट्स में भी कैरी कर सकती हैं। साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 84% का ऑफ मिल रहा है, इससे पहले की स्टॉक खत्म हो मोबाइल उठाएं और इसे फौरन आर्डर करें।

