इस दिवाली लाइटिंग से करें अपना घर डेकोरेट, यहां खरीदें इनके 8 बेस्ट विकल्प

दिवाली आने वाली है और इस दौरान सभी घर की सजावट को लेकर अधिक एक्साइटेड होते हैं। साफ-सफाई के बाद घर में लाइटिंग की सजावट और चमक-दमक जरूरी है। इस तरह लोग महीनों पहले से मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी में जूते रहते हैं। Amazon पर साल का सबसे बड़ा सेल चल रहा है, जहां फर्नीचर, फैशन, होम डेकोर से लेकर लाइटिंग पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर के साथ ही कैशबैक और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। इस प्रकार आप MRP से बेहद कम दाम देकर इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। आज हम लेकर आए हैं, दिवाली लाइटिंग के कुछ बेस्ट ऑप्शंस, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कई अन्य एडिशनल डिस्काउंट एवं बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ये आपके घर की सजावट में मदद करेंगे, साथ ही घर रौशनी से भर जाएगा।

Party Propz का वॉटरफॉल वॉर्म LED स्ट्रिंग लाइट्स 10ft * 10ft की साइज में आयेगा। ये कर्टेन लाइट्स हैं, जिन्हें घर के दरवाजे पर या पर्दों के ऊपर लगाया जाता है। दिवाली पर ये आपके घर में एक खूबसूरत आकर्षण जोड़ेंगे, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये पूजा रूम में लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इन्हें दिवाली के अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Party Propz का वॉर्म येलो लाइट दिवाली पर घर की सजावट में आपकी मदद करेंगे। इनकी लंबाई 5 मीटर है, और इसके प्रति मीटर 120 LED लाइट्स लगी आएंगी। ये स्ट्रिप लाइट वॉटरप्रूफ है, जिसे आप आउटडोर और इनडोर कहीं भी लगा सकते हैं। इसे घर में लगाने के बाद ये बेहद आकर्षक लगेंगे। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Desidiya के वॉर्म व्हाइट LED स्ट्रिंग लाइट्स में 80 क्रिस्टल्स आयेंगे। जिनका साइज 3*2 मीटर का है। ये कर्टेन लाइट्स हैं, जिन्हें घर के दरवाजे पर या पर्दों के ऊपर लगाया जाता है। दिवाली पर ये आपके घर में एक खूबसूरत आकर्षण जोड़ेंगे, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इन्हें दिवाली के अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साल के सबसे बड़े सेल में इन पर 78% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचे इसे फौरन ऑर्डर करें।

ये ट्री लैंप आईटी परफेक्ट डेकोरेटिव लाइट ऑप्शन है। इसे बेडरूम या लिविंग रूम में कहीं भी रख सकते हैं। विशेष रूप से दिवाली डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप चाहे तो इसे दिवाली गिफ्ट के तौर पर भी किसी को दे सकती हैं। वार्म व्हाइट रंग की लाइट्स के साथ ये कमरे में हल्की रौशनी और आकर्षण दोनों जोड़ता है। Great Indian Festival Sale में इसपर 75% का ऑफ मिल रहा है, तो ज्यादा न सोचें, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Desidiya का दिया दिवाली लाइट स्ट्रिंग कर्टेन लाइट्स फेस्टिवल्स में आपके घर में चार चांद लगा देंगे। इन वार्म लाइट्स को आप घर के अंदर और बाहर कहीं भी लगा सकती हैं। इन्हें दीवार, खिड़की, दरवाजे, पर्दे गार्डन या पूजा घर कहीं भी लगा सकती हैं, ये बेहद खूबसूरत लगेंगे। दिवाली के मौके पर ये आपके घर के आकर्षण में चार चांद लगा देंगे। साल के सबसे बड़े सेल Great Indian Festival के मौके पर इसपर 82% का ऑफ मिल रहा है। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Miradh rain drop LED लाइट्स फॉलिंग इफेक्ट के साथ आएंगे, ये देखने में बेहद आकर्षक हैं। वहीं ये दिवाली डेकोरेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। साथ ही आप चाहे तो इन्हें न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वार्म व्हाइट रंग का लाइट इफेक्ट न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि आंखों में भी नहीं चुभता। तो इंतजार कैसा साल के सबसे बड़े सेल में 66% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

XERGY के आर्टिफिशियल लाइट्स देखने में काफी आकर्षक है। आप इन्हें दिवाली डेकोरेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। चाहे तो गार्डन, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम, इन्हें कहीं भी लगा सकती हैं। वहीं दिवाली में दूसरों को गिफ्ट करने के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये 3*1 मीटर के साइज में आयेंगे। इस समय इस प्रोडक्ट पर 80% का ऑफ उपलब्ध है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा, इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं।

