घर में एस्थेटिक ऐड करना है, तो आज ही ऑर्डर करें पर्दे के ये 8 बेस्ट विकल्प
प्लेन पर्दे से लेकर प्रिंटेड हो या नेट फैब्रिक से तैयार पर्दे Amazon पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएंगे। इनकी मेटेरियल क्वालिटी ड्यूरेबल और अच्छी है, जो जल्दी खराब नहीं होते और लंबे समय तक इस्तेमाल में आते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने कमरे में एस्थेटिक लुक ऐड करना चाहते हैं, या आपके लिविंग एरिया का पर्दा बेहद पुराना हो चुका है, तो Amazon पर पर्दे की वैरायटी उपलब्ध मिलेगी। प्लेन पर्दे से लेकर प्रिंटेड हो या नेट फैब्रिक से तैयार पर्दे आसानी से उपलब्ध मिल जाएंगे। इनकी मेटेरियल क्वालिटी भी ड्यूरेबल और अच्छी है, जो जल्दी खराब नहीं होते और लंबे समय तक इस्तेमाल में आते हैं। अगर आपको भी पर्दे की जरूरत है, तो Amazon पर पर्दों के ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोरर करें। यहां आप निराश नहीं होंगे।
Home Sizzler का 3D फ्लावर प्रिंटेड पर्दे की पॉलिस्टर फैब्रिक ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगी। इस पर बने फ्लावर आपके घर में एसथेटिक ऐड करेंगे। वहीं हरा रंग और फूल पत्तों का डिजाइन नेचर कनेक्टिविटी को दर्शाता है और पॉजिटिविटी बनाए रखता है। इस 7 फीट के पर्दे का 2 का सेट केवल 379 में मिल जाएगा। हालांकि, इसमें अलग-अलग साइज और क्वांटिटी के आप्शन उपलब्ध हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें सेलेक्ट कर सकती हैं।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
Amazon Brand का ये माइक्रोफाइबर कॉटन कर्टन लिविंग रूम से लेकर कमरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसे बेहद आकर्षक बना रहे हैं। ये आपके कमरे को रौशनी, डस्ट और इंप्योरिटी से प्रोटेक्ट करने के साथ-साथ उन्हें एक मॉडर्न लुक देता है। अगर आप भी अपने पुराने पर्दों से बोर हो गए हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
LINENWALAS का कॉटन लिनन कर्टन मॉडर्न एसथेटिक लोक के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यह लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अगर आपको भी सिंपल और अट्रैक्टिव लुक चाहिए तो आप इसे लिविंग रूम से लेकर कमरे में या घर के किसी भी दरवाजे पर लगा सकते हैं। इनमें आइलेट रिंग मिल जाता है, जिससे इन्हें रॉड में फंसाना आसान हो जाएगा। इसमें अलग-अलग साइज के साथ सिंगल से लेकर 4 सेट्स के आप्शन उपलब्ध हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी विकल्प सेलेक्ट कर सकती हैं।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
प्रीमियम फॉयल लीफ प्रिंट वेलवेट फैब्रिक कर्टन एस्थेटिक और फैंसी लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे। खासकर ये लिविंग रूम के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। यह डस्ट और रौशनी से प्रोटेक्शन देने के साथ-साथ होम डेकोर की तरह काम करता है। अगर आपके पर्दे भी पुराने हो चुके हैं, तो इसे खरीदने पर विचार कर सकते हैं। इसमें अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएंगे। साथ ही इनके अलग-अलग साइज विकल्प भी उपलब्ध हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकते हैं।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
पत्तों की डिजाइन वाले पर्दे को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। पॉलिस्टर मटेरियल से तैयार इस डिज़ाइनर पर्दे को आप लिविंग एरिया से लेकर बेडरूम तक कहीं भी लगा सकती हैं। कॉटन की फैब्रिक ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगी। आप इसे घर पर मशीन वॉश कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचे अपने पुराने पर्दों की जगह इन्हें ट्राई करें। ये एस्थेटिक ऐड करने में मदद करेंगे।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
FABRILIA का फ्लोरल नेट सेमी ट्रांसपेरेंट कर्टेन देखने में बेहद अट्रैक्टिव है। ये घर में एसथेटिक ऐड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप इसे दूसरे पर्दों के साथ पेयर करके लगा सकते हैं। इस प्रकार रौशनी और धूल गंदगी से प्रोटेक्शन मिलने के साथ-साथ ये होम डेकोर की तरह काम करता है। इस ट्रांसपेरेंट पर्दे को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। साथ ही इस पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
Quantity: 2 का सेट (9 feet लंबा)
इस खूबसूरत फ्लोरल प्रिंटेड एसथेटिक पर्दे को लिविंग रूम में लगाएं, ये आपके गेस्ट को बेहद आकर्षक लगेगा। लिनन के इस पर्दे की फैब्रिक क्वालिटी काफी अच्छी है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। ये एक होम डेकोर के तरह काम करता है, तो ज्यादा न सोचें अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
ये सिल्की पर्दे लिविंग एरिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव हैं, वहीं इसकी फैब्रिक क्वालिटी भी प्रीमियम है। जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होती। ये लाइट ब्लॉक करने में मदद करेंगे, साथ ही धूल गंदगी को कमरे में प्रवेश नहीं होने देंगे। अगर आपको सिंपल और अट्रैक्टिव लुक चाहिए तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं।
Quantity: 2 का सेट (7 feet लंबा)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।