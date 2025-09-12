बिस्तर पर आरामदायक एहसास के लिए आज ही ऑर्डर करें कॉटन बेडशीट्स
मार्केट में कॉटन बेडशीट का दाम काफी ज्यादा होता है, इसलिए आप इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस में Amazon से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
जब हम थके हारे घर लौटते हैं, तो सबसे पहले बिस्तर नजर आता है। बिस्तर पर आरामदायक एहसास के लिए कॉटन बेडशीट बहुत जरूरी है। खासकर गर्म मौसम में कॉटन बेडशीट बहुत जरूरी हो जाती हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, या आपकी त्वचा सेंसिटिव है, तो आपको कॉटन की हल्की आरामदायक स्किन फ्रेंडली बेडशीट्स का चयन करना चाहिए। मार्केट में कॉटन बेडशीट का दाम काफी ज्यादा होता है, इसलिए आप इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस में Amazon से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
राजस्थानी प्रिंटेड प्योर कॉटन बेडशीट की फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है। ये डबल बेड बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त है, ये बड़े बेड पर आराम से आ जाएगी। इस पर बने प्रिंट देखने में काफी आकर्षक हैं, जो आपके कमरे का लुक बदल देंगे। वहीं इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जिससे आपको इरिटेशन नहीं होगा। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, आप इसे मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। इसके साथ आपको दो पिलो कवर मिल जाता है, जिस पर ठीक बेडशीट की तरह ही फ्लोरल प्रिंट किया गया है।
Amazon Brand Solimo की किंग साइज बेडशीट हल्की और आरामदायक होने के साथ ही साथ टिकाऊ भी है। इसकी फैब्रिक लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी खराब नहीं होगी। ये बेडशीट हवादार है और रिंकल फ्री है। साथ ही इस पर बने फ्लोरल प्रिंट कमरे में एसथेटिक ऐड करने में आपकी मदद करेंगे। ये स्किन फ्रेंडली है, बच्चे इसपर बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकते हैं।
Amazon Brand की 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड बेडशीट गर्म मौसम और सेंसेटिव स्किन वालों के लिए परफेक्ट है। इसकी सॉफ्ट और हवादार फैब्रिक गर्म मौसम में भी ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इसके साथ 2 पिलो कवर भी मिल जाएंगे। इनकी फैब्रिक की मेंटेनेंस भी आसान है, इसे मशीन में वॉश कर सकते हैं।
350 TC की कॉटन मैटेरियल से तैयार ये बेडशीट, देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसका एहसास उतना ही आरामदायक और मुलायम है। साथ ही इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, जिसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी इनका रंग खराब नहीं होगी। इसमें आपको इलास्टिक फिट मिल जाता है, जो आपके किंग साइज बेड पर पूरी तरह एडजस्ट जाएगा। वहीं अगर आप इसे मशीन वॉश करते हैं, तब भी इसकी फैब्रिक में कोई बदलाव नहीं आएगा।
COLORISH कॉटन बेडशीट पर ट्रेडिशनल मंडाला जयपुरी प्रिंट बनी है, जो आपके कमरे में आकर्षण जोड़ देगी। इसकी हल्की और आरामदायक रात को एक बेहतर गुणवत्ता वाली नींद प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। इस बेडशीट के साथ दो पिलो कवर मिल जाएंगे, जिस पर भी ठीक ऐसे ही मंडाला प्रिंट बने हुए हैं। इस खूबसूरत बेडशीट की फैब्रिक को मेंटेन करना आसान है, आप इसे मशीन वॉश कर सकती हैं।
100% कॉटन मेटेरियल से तैयार ये डबल बेड बेडशीट बॉडी को आरामदायक और मुलायम एहसास देती है। इसकी फैब्रिक टिकाऊ है, यानी इसकी फैब्रिक को आप चाहे जितनी बार वॉश कर लें, ये जल्दी खराब नहीं होगी। इसपर बने पत्तियों के प्रिंट काफी अट्रैक्टिव हैं, जो आपके कमरे में आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। ये स्किन फ्रेंडली है और गर्म मौसम में आपकी बॉडी को पूरी तरह से कंफर्टेबल रखती है।
RAJASTHANKART की 100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस बेडशीट के साथ 2 पिलो कवर मिल जाएंगे। इस बेडशीट पर बने प्रिंट, देखने में काफी अट्रैक्टिव हैं। वहीं इसकी फैब्रिक क्वालिटी भी प्रीमियम है, जिससे इनपर लेटते ही आरामदायक एहसास होता है। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, जिससे गर्म मौसम में शरीर को आराम की अनुभूति होती है।
200 TC के साथ ये कॉटन फ्लोरल प्रिंटेड बेडशीट, देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसका एहसास उतना ही आरामदायक और मुलायम है। इसकी फैब्रिक कंफर्टेबल होने के साथ ड्यूरेबल भी है, जिसे बार-बार वॉश करने के बाद भी ये आसानी से खराब नहीं होती। इस पर छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट किए गए हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहे। इसके साथ आपको दो सफेद रंग के प्रिंटेड पिलो कवर मिल जाएंगे।
