आरामदायक एहसास के लिए Amazon से ऑर्डर करें 8 स्किन फ्रेंडली कॉटन बेडशीट्स

लोग थक हार कर अपना बिस्तर तलाशते हैं, तो क्यों न उसे आरामदायक बनाया जाए। आरामदायक एहसास के लिए कॉटन बेडशीट बहुत जरूरी है। खासकर गर्म मौसम में कॉटन बेडशीट अधिक जरूरी हो जाती है। वहीं अगर घर में बच्चे हैं, तो स्किन फ्रेंडली कॉटन बेडशीट एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। सिंथेटिक और पॉलिएस्टर मिक्स बेडशीट गर्म होती हैं, और आपको बेचैन कर सकती हैं। मार्केट में कॉटन बेडशीट का दाम बहुत अधिक है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें सस्ते में ऑर्डर करें।

Huesland की कॉटन फैब्रिक से तैयार ये लाइट ग्रीन बेडशीट पर बने प्रिंट नेचर वाइब दे रहे। ये डबल बेड बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त है, ये बड़े बेड पर आराम से एडजस्ट हो जाएगी। ये शरीर को आरामदायक एहसास देती है। वहीं इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जिससे आपको इरिटेशन नहीं होगा। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, आप इसे मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। इसमें 2 पिलो कवर मिल जाएंगे।

ये कॉटन बेडशीट हल्की और आरामदायक होने के साथ ही साथ टिकाऊ भी है। ये बेडशीट हवादार है और रिंकल फ्री है। इस कॉटन बेडशीट में इलास्टिक फिट दिया गया है, जो आपके किंग साइज बेड पर अच्छी तरह एडजस्ट हो जाएगी। इसके फ्लोरल प्रिंट अट्रैक्टिव है, और रिफ्रेशिंग वाइब दे रहे। ये स्किन फ्रेंडली है, बच्चे इसपर बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकते हैं।

RD TREND की 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये मुलायम बेडशीट आरामदायक है। इसकी सॉफ्ट और हवादार फैब्रिक गर्म मौसम में भी कंफर्टेबल रखती है। इस कॉटन बेडशीट में इलास्टिक फिट दिया गया है, जिससे इनमें रिंकल्स नहीं आता। इसके साथ 2 पिलो कवर भी मिल जाएगा। इसका फ्लोरल और पत्तों का प्रिंट, इसे अधिक आकर्षक बना रहा। इनकी फैब्रिक को मेंटेन करना भी आसान है, आप इसे मशीन में वॉश कर सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होंगे।

240 ट्रेड काउंट की 100% कॉटन मैटेरियल से तैयार ये बेडशीट, देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसका एहसास उतना ही आरामदायक और मुलायम है। साथ ही इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, जिसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी इनका रंग खराब नहीं होगा। वहीं अगर आप इसे मशीन वॉश करते हैं, तब भी इसकी फैब्रिक में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसपर बने छोटे फ्लोरल प्रिंट एक परफेक्ट समर वाइब दे रहे।

STORY@HOME की कॉटन बेडशीट आरामदायक और टिकाऊ है। सफेद रंग की ये बेडशीट गर्म मौसम के लिए परफेक्ट है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट एक परफेक्ट वाइब है। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इन्हें कॉटन मैटेरियल से तैयार किया गया है, जिसका एहसास मुलायम और आरामदायक है। इस खूबसूरत बेडशीट की फैब्रिक को मेंटेन करना आसान है, आप इसे मशीन वॉश कर सकती हैं।

100% कॉटन डबल बेड बेडशीट आरामदायक और मुलायम होने के साथ-साथ टिकाऊ भी है। यानी इसकी फैब्रिक को आप चाहे जितनी बार वॉश कर लें, ये जल्दी खराब नहीं होगी। इसपर बने छोटे फ्लोरल प्रिंट काफी अट्रैक्टिव हैं, जो आपके कमरे में आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। ये स्किन फ्रेंडली है और गर्म मौसम में आपकी बॉडी को पूरी तरह से कंफर्टेबल रखती है। इसमें आपको 2 पिलो कवर मिल जाएगा।

ये लाइट कलर की बेडशीट पर बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव पत्तियां बनी हैं, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव हैं। वहीं इसकी फैब्रिक क्वालिटी भी प्रीमियम है, जिससे इनपर लेटते ही आरामदायक एहसास होता है। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, जिससे गर्म मौसम में शरीर को आराम की अनुभूति होती है। इसके साथ आपको 2 पिलो कवर मिल जाएगा।

