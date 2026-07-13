अब मानसून में नहीं होगी कपड़े सुखाने की चिंता, बजट में खरीदें क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड

पोर्टेबल क्लॉथ्स ड्राइंग स्टैंड को आप घर के किसी भी कोने में लगा सकते हैं, यानी अब बारिश की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

बारिश में कपड़े सुखाना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। चाहे आपको कुछ देर के लिए घर से बाहर जाना हो या आप ऑफिस में बैठे हों, हर समय कपड़ों की चिंता सताती है। कभी अचानक बारिश हो जाए तो उन्हें उठाते उठाते सारे सूखे कपड़े फिर से गीले हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो Clothes Drying Stands क्यों नहीं खरीदते! पोर्टेबल क्लॉथ्स ड्राइंग स्टैंड को आप घर के किसी भी कोने में लगा सकते हैं, यानी अब बारिश की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

ऑफिस या कहीं घर के बाहर जाना हो या फिर बाहर बारिश हो रही हो, आप अपने पोर्टेबल स्टैंड्स को घर के कमरों में पंखा चला कर छोड़ सकते हैं। जिससे आपके कपड़े कुछ घंटों में ही सूख जाएंगे। अगर घर के बाहर जाना है, तो इन्हें घर के उस खिड़की के पास रखकर छोड़ें जहां से धूप आती हो। इस तरह आप बिना बारिश की चिंता किए आराम से अपना दिन एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ Amazon से खरीदें क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड के कुछ बेहतरीन विकल्प वो भी बजट में!

बजट में खरीदें क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड

Amazon Basics के इस स्टेनलेस स्टील क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड को लोगों ने काफी पसंद किया है। इस स्टैंड को आप 3 तरह से फोल्ड करके छोटी सी जगह में भी आराम से रख सकते हैं। खासकर ये बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने के लिए एक अच्छा विकल्प साबित होगा। इससे जगह की बचत होती है और ये पोर्टेबल है, जिसे आप घर के किसी भी कोने में मूव कर सकते हैं। इसमें 20 ड्राइंग रॉड्स आएंगे, इसपर रोजाना के सभी कपड़े आराम से सुखा सकते हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जिसे लंबे इस्तेमाल के बाद भी कुछ नहीं होगा। लाखों लोगों ने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है और इसकी क्वालिटी और ड्युरेबिलिटी की तारीफ की है। आप भी इसे जरूर आजमाएं।

Happer Premium क्लॉथ्स ड्राइंग स्टैंड तीन लेयर में आएगा। स्टेनलेस स्टील का ये क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, स्पेशियस और लाइटवेट है। इसमें एलॉय स्टील से बने 24 हैंगर रॉड्स हैं, जिनपर काफी कपड़े आ जाते हैं। आप इसे गार्डन से लेकर बालकनी और छत के अलावा कमरों में भी कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर बारिश के मौसम में ये आपके बहुत कम आने वाला है। इसका प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा और अगर जंग लगने की चिंता सता रही है, तो परेशान न हों इन्हें एंटी रस्ट स्टील मेटल से तैयार किया गया है।

प्रीमियम स्टेनलेस स्टील फोल्डेबल क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, मानसून में कपड़े सुखाने के लिए परफेक्ट है। इसमें 3 लेयर है, जिसमें आपको कपड़े सुखाने के लिए कई सारे रोड्स मिल जाएंगे। इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जा सकता है। इस प्रकार अगर अचानक से बारिश आ जाती है, तो आप इसे सीधा उठाकर घर के अंदर किसी भी कोने में रख सकते हैं और कमरों में रखकर पंखा चला दें, तो आपका कपड़ा फौरन सुख जाएगा। अगर घर के बाहर जाना है, तो इन्हें घर के उस खिड़की के पास रखकर छोड़ें जहां से धूप आती हो। इस तरह आप बिना बारिश की चिंता किए आराम से अपना दिन एंजॉय कर सकते हैं।

Amazon Basics का ये clothes drying stand में 13 हैंगर रॉड्स और 10 एडिशनल हुक्स आएंगे, जिसपर आप पूरे दिन के कपड़े आराम से सुखा सकती हैं। इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जा सकता है। इस प्रकार अगर अचानक से बारिश आ जाती है, तो आप इसे सीधा उठाकर घर के अंदर किसी भी कोने में रख सकते हैं और कमरों में रखकर पंखा चला दें, तो आपका कपड़ा फौरन सुख जाएगा। न तो नमी की चिंता रहेगी और न ही कपड़ों से कोई बदबू आएगी। इस स्टैंड पर इस समय 58% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।

Flipzon का प्रीमियम स्टेनलेस स्टील फोल्डेबल क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, मानसून में कपड़े सुखाने के लिए परफेक्ट है। इसमें 3 लेयर है, जिसमें आपको कपड़े सुखाने के लिए कई सारे रोड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें 360 डिग्री पर घूमने वाला हैंगर होल्डर भी है, जिसमें आप अपने शर्ट, टी-शर्ट आदि को हैंगर में डालकर टांग सकते हैं। वहीं ये लाइटवेट और पोर्टेबल है, साथ ही इसमें चक्के लगे हैं, जिससे इन्हें इधर से उधर मूव करना आसान हो जाता है। ये एक छोटे परिवार के लिए परफेक्ट रहेगा। इस समय इसपर 76% का ऑफ उपलब्ध है, मौके का फायदा उठाएं और इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर करें।

Limetro स्टेनलेस स्टील क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड इस लाइटवेट ड्यूरेबल स्टैंड है, जो बरसात में कपड़े सुखाने की दिक्कत में आपकी मदद करेगा। अगर मानसून में ऑफिस जाते हैं या घर के बाहर जाते हैं और धुला हुआ कपड़ा बार-बार गीला हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़ों में नमी और एक गंदी सी बदबू आ जाती है, तो इस तरह के स्टैंड आपकी मदद करेंगे। ये पोर्टेबल है इन्हें घर से बाहर जाने से पहले अपने कमरे में रखकर जाएं आप चाहे तो पंखा चला सकते हैं। जिससे आपके कपड़े फौरन सुख जाएंगे।

3 लेयर का ये स्टेनलेस स्टील क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, रोजमर्रा के कपड़े सुखाने में आपकी मदद करेगा। इसे स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इनमें आपको 6 विंग्स मिल जाते हैं, जिन्हें आप आराम से फोल्ड कर सकते हैं। साथ में 24 रॉड्स भी आएंगे। एक बड़े परिवार के सभी सदस्य के कपड़े सुखाने के लिए इतना जगह पर्याप्त रहेगा। ये स्टैंड 50 किलो तक वजन झेल सकता है, यानी मजबूत और टिकाऊ प्रोडक्ट है। साथ ही इसमें 360 डिग्री पर घूमने वाले चक्के लगे हैं, आपके लिए इन्हें इधर से उधर मूव करना भी आसान होगा।

Amazon Brand का डबल सपोर्ट स्टील स्टैंड रोजाना कपड़े सुखाने के काम आएगा। खासकर अगर आप अकेले रहते हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसे स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया है, जो ड्यूरेबल है और जल्दी खराब नहीं होगा। इसमें 7 रोड्स हैं और 360 डिग्री पर घूमने वाला 2 हैंगर स्टैंड भी मिल जाएगा। अकेले व्यक्ति के लिए इतना जगह पर्याप्त है। इसमें चक्के लगे हैं, आप इन्हें आसानी से इधर से उधर मूव कर सकते हैं। अचानक से बारिश आने पर अब आपके कपड़े गीले नहीं होंगे। वहीं जिनकी बालकनी छोटी है, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।