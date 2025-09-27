Great Indian Festival Sale में आधे दाम में करें क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड की शॉपिंग 8 best cloth drying stand you can buy on attractive discounted price, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़8 best cloth drying stand you can buy on attractive discounted price

Great Indian Festival Sale में आधे दाम में करें क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड की शॉपिंग

घर के गार्डन में या छत पर कपड़े सुखाने वाली रस्सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसपर ज्यादा कपड़े भी नहीं आते, इसलिए एक क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड सभी के पास होना चाहिए।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 08:04 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं, जहां कपड़े सुखाना एक टास्क बन जाता है। अगर आप भी इससे परेशान रहते हैं, तो Clothes Drying Stands इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये पोर्टेबल होते हैं और इन्हें फोल्ड किया जा सकता है। यानी काम खत्म होने पर इन्हें कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे आपका स्पेस बच जाता है। इसके साथ ही बारिश और ह्यूमिडिटी में इन्हें कमरों में ले आएं, जिससे पंखे की हवा से भी कपड़े सूख जाते हैं। घर के गार्डन में या छत पर कपड़े सुखाने वाली रस्सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसपर ज्यादा कपड़े भी नहीं आते, इसलिए एक क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड सभी के पास होना चाहिए। अगर आपने इसे अभी तक इन्हें ऑर्डर नहीं किया है, तो इस समय चल रहे साल के सबसे बड़े सेल में इसे Amazon से डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें।

Great Indian Festival Sale में आधे दाम में करें क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड की शॉपिंग
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

PARASNATH का प्रीमियम स्टेनलेस स्टील फोल्डेबल क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, पर 6 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल रही है। स्टेनलेस स्टील से बने इस स्टैंड की पीपिंग को कोट किया गया है, ताकि रस्ट न लगे। इससे जगह की बचत होती है और ये पोर्टेबल है, जिसे आप घर के किसी भी कोने में मूव कर सकते हैं। साथ ही इसे असेंबल करना भी आसान है और ये आसानी से फोल्ड हो जाता है। साल के सबसे बड़े सके में इसपर 80% का ऑफ मिल रहा, ऐसा मौका बार बार नहीं आयेगा।

Loading Suggestions...

घर के छत और गार्डन में कपड़े सुखाने के लिए रस्सी लगाना पसंद नहीं है, तो Amazon Basics की ये प्रीमियम क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड ट्राई करें, ये स्पेशियस और लाइटवेट है। इसे घर के किसी भी कोने में लगा सकते हैं। साथ ही ये आसानी से फोल्ड हो जाती है, काम खत्म होने पर इन्हें हटाकर रख दें। इस तरह जगह की बचत होती है। इसपर 65% का ऑफ मिल रहा, इस बजट फ्रेंडली स्टैंड को जरूर ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Amazon Brand का स्टेनलेस स्टील क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट है। इसे स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। अगर आपकी बालकनी पैक है, तो ये ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है, इसे जरूर ट्राई करें। ये लाइटवेट और पोर्टेबल है, आप इसे इधर से उधर आराम से मूव कर सकते हैं। साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 59% को ऑफ मिल रहा है, साथ ही लोगों ने भी इसे 4.4 की रेटिंग दी है। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

TEX-RO का क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड में 3 लेयर है, इसमें काफी कपड़े एडजस्ट हो जाएंगे। इसे घर के अंदर बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इस स्टैंड को फोल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पोर्टेबल है, आप चाहे तो इसे इस्तेमाल के बाद घर के अंदर मूव कर सकते हैं। इस समय इस प्रोडक्ट पर 67% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आएगा।

Loading Suggestions...

BrandFlex फोल्डेबल क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किए गए हैं, जो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। इसे घर के अंदर और बाहर कही भी रख सकते हैं। लाइट वेट होने के साथ ये फोल्डेबल भी हैं, काम हो जाने के बाद इन्हें फोल्ड करके घर के किसी कोने में रख दें। इस तरह जगह की बचत होगी। इसपर 50% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

ABOUT SPACE के इस 5.5ft के क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड में 3 लेयर है, जो आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। इसमें चक्के लगे हुए हैं, आप इसे इधर उधर मूव कर सकते हैं। बालकनी हो या गार्डन इन्हें कही भी लगाया जा सकता है। इनमें 24 हैंगर रॉड्स और 2 विंग्स है, जिसपर कई कपड़े आ जाएंगे। एंटी रस्ट स्टील से तैयार ये स्टैंड ड्यूरेबल हैं, और खराब नहीं होते। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

LiMETRO STEEL स्टेनलेस स्टील फोल्डेबल क्लॉथ ड्रायर स्टैंड ड्यूरेबल है और जल्दी खराब नहीं होगा। इससे जगह की बचत होती है और ये पोर्टेबल है, जिसे आप घर के किसी भी कोने में मूव कर सकते हैं। साथ ही इसे असेंबल करना भी आसान है और ये आसानी से फोल्ड हो जाता है। इसपर 70% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा इंतजार न करें, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Livingbasics 3 टायर स्टेनलेस स्टील फोल्डेबल क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, की प्रीमियम क्लॉथ स्टैंड कपड़े सुखाने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इस एंटी रस्ट स्टील मेटल को घर के अंदर और बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होती साथ ही पोर्टेबल है। इस समय सेल में इसपर 72% का ऑफ मिल रहा है, बिना इंतजार किए इसे आज ही ऑर्डर करें।

Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।