Festive Sale में आधे दाम पर खरीदें सोफा कवर, सोफा रहेगा धूल गंदगी से प्रोटेक्टेड

अगर आपके घर में भी धूल-गंदगी आती है और आपका सोफा बार-बार गंदा हो जाता है? या आपका सोफा कवर पुराना हो गया है और आप कुछ नया लेना चाहती हैं? वहीं दिवाली आ रही है, और बहुत से लोग इस दौरान पुराना सोफा कवर बदलते हैं। अगर आप भी नया सोफा कवर लेने का सोचे रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। Amazon पर चल रहे साल के सबसे बड़े सेल "Great Indian Festival" के मौके पर सभी प्रोडक्ट्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कैशबैक और अन्य बैंक ऑफर्स की सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी। जहां आप प्रोडक्ट्स को MRP से आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

ये 5 सीटर सोफा कवर सेट, एस्थेटिक और ड्यूरेबल ऑप्शन है। ये आपके फर्नीचर को मॉडर्न लुक देने के साथ ही उन्हें धूल गंदगी से पीड़ी तरह सुरक्षित रखेगा। इस प्रकार न केवल फर्नीचर का लुक एनहांस होता है, बल्कि इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। इसके साथ आपको एक सेंटर टेबल कवर भी मिल जाता है। Festive Sale में इनपर 44% का ऑफ मिल रहा, तो क्यों न इसे आज ही ऑर्डर करें।

Kuber Industries का फ्लोरल सोफा कवर एस्थेटिक लुक ऐड करेगा। इसे 5 सीटर सोफा के लिए तैयार किया गया है, जो उन्हें एक मॉडर्न लुक देगा। साथ ही धूल गंदगी से भी प्रोटेक्टेड रखेगा। अगर आप लाइट कलर का सोफा कवर ढूंढ रहे हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साल के सबसे बड़े सेल में इसपर 79% का ऑफ मिल रहा, साथ कई अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। तो आज ही अपनी पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें।

माइक्रोफाइबर का ये 5 सीटर सोफा कवर आपके सोफे को एक नया लुक देने के साथ ही उसकी लाइफ भी बढ़ा देगा। इस मैट की क्वालिटी काफी अच्छी है। वहीं इसका मटेरियल भी ड्यूरेबल है। साथी इस पर पैटर्न बने हुए हैं जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। अगर आप दिवाली में अपना सोफा बदलने का सोच रहे हैं, तो ये एसथेटिक ऑप्शन जरूर ट्राई करें। साथ इस पर 57% का ऑफ भी मिल जाएगा।

Kuber Industries का 5 सीटर वेलवेट सोफा कवर आपके लिविंग रूम के सोफे में एक नई जान डाल देगा। ये ड्यूरेबल और मॉडर्न सोफा कवर प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, इससे सोफा धूल गंदगी से बचा रहता है। वहीं फेस्टिवल्स आ रहे हैं, पुराने सोफा कवर्स को हटाकर नए कवर्स लगने पर विचार करें। इस समय साल के सबसे बड़े सेल में इसपर 64% का ऑफ मिल जाएगा। यानी आप आधे से कम दाम में इन्हें खरीद सकते हैं।

Kuber Industries का 5 सीटर सोफा कवर एंटी स्किड बेनिफिट्स के साथ आयेगा। यह आपके पुराने सोफा को धूल गंदगी से प्रोटेक्टेड रखने के साथ ही उन्हें एक नया लुक देगा, जिससे दिवाली पर आपका घर और भी आकर्षक लगेगा। इस पर बने पत्तियों के डिजाइन भी काफी अट्रैक्टिव हैं, जो लोगों को बेहद पसंद आए हैं। अगर आप भी सोफा कवर बदलने पर विचार कर रहे हैं, तो 79% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें। ये ऑफर बार-बार नहीं आयेगा।

Heart Home का 5 सीटर स्टाइलिश और ड्यूरेबल सोफा कवर आपके लिविंग रूम के सोफे में एक नई जान डाल देगा। ये ड्यूरेबल और मॉडर्न सोफा कवर प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, इससे सोफा धूल गंदगी से बचा रहता है। वहीं फेस्टिवल्स आ रहे हैं, पुराने सोफा कवर्स को हटाकर नए कवर्स लगने पर विचार करें। इस समय बजट की चिंता न करें, Amazon पर चल रहे साल के सबसे बड़े सेल में इनपर 78% का ऑफ मिल रहा है, तो मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Cloth Fusion का फ्लोरल वेलवेट 5 सीटर सोफा कवर ड्यूरेबल और स्टाइलिश है, ये आपके सोफे को धूल गंदगी और दाग धब्बों से बचता है। इसके साथ ही लिविंग रूम में एस्थेटिक ऐड करने में भी मदद करेगा। लिविंग रूम को नया लुक देना है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इस समय यह 34% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, तो अगर फ्लोरल प्रिंट पसंद करते हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।

Kuber Industries का 5 सीटर नेट सोफा कवर देखने में काफी अट्रैक्टिव है। खासकर जो लोग अपने लिविंग रूम में एसथेटिक लुक ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये आपके पुराने सोफा को धूल गंदगी से प्रोटेक्टेड रखने के साथ ही उन्हें एक नया लुक देगा, जिससे दिवाली पर आपका घर और भी आकर्षक लगेगा। इस पर बने zig zag डिजाइन भी काफी अट्रैक्टिव हैं, जो लोगों को बेहद पसंद आए हैं। तो क्यों न 79% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर किया जाए।

Kuber Industries का 5 सीटर सोफा कवर आपके पुराने सोफे में नई जान डाल देगा। इसे आराम से मशीन में वॉश कर सकते हैं। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें आपको सेंटर टेबल कवर भी मिल जाता है, जो लिविंग रूम में एक अट्रैक्शन बन जाएगा। इस पर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। इसे भूलकर भी मिस आउट न करें, वहीं इसपर 79% का ऑफ भी उपलब्ध मिल जाएगा।

