किचन को दें एक नया लुक, घर बैठे ऑर्डर करें किचन ऑर्गेनाइजर्स के 8 बेस्ट विकल्प
संक्षेप: Amazon पर बेस्ट क्वालिटी के किचन ऑर्गेनाइजर्स उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से किचन को क्लीन और फ्रेश रखने में आसानी होगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
किचन ऐसी जगह है, जहां सामान रोजाना फैल जाते हैं और उसे हर रोज साफ करना पड़ता है। छोटे-छोटे समान इधर-उधर फैले रहते हैं, जिससे न केवल किचन बिखरा लगता है, बल्कि उन्हें ढूंढने में भी बहुत वक्त लगता है। अगर आप भी इससे परेशान हैं, तो मेरे पास इसका एक आसान उपाय है। Amazon पर बेस्ट क्वालिटी के किचन ऑर्गेनाइजर्स उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से किचन को क्लीन और फ्रेश रखने में आसानी होगी। इनपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे सामन ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, साथ ही उन्हें ढूंढने में आपका समय व्यर्थ नहीं होता।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये 2 टायर स्पाइस रैक एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इन्हें काउंटर पर रख सकते हैं, जिससे काउंटर स्पेस की बचत होगी। इनपर 70% का ऑफ मिल रहा है, इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें।
प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार ये कैबिनेट ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। इसमें 3 लेयर रैक है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल की चीजें स्टोर करें और डोर बंद कर दें। जिससे डब्बों पर डस्ट जमा नहीं होता। इसमें हैंगिंग हुक मिल जाएगा जिसमें किचन टॉवल और अन्य चीजें टांग सकती हैं। इसे लगाने के लिए दीवार पर ड्रिल करने की जरूरत नहीं है, ये किचन में एस्थेटिक ऐड करने में मदद करेगी।
मेटल से तैयार इन 4 टायर स्टोरेज ऑर्गेनाइजर की मदद से किचन स्पेस बचता है, साथ ही चीजें ऑर्गेनाइज्ड रखती हैं। इसपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे और अन्य चीजें रखें, साथ में सब्जी, आलू और प्याज भी रख सकती हैं। इसपर 50% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, इन्हें केवल 499 रुपए में ऑर्डर कर सकती हैं।
3 लेयर किचन काउंटर ऑर्गेनाइजर रैक बेहद काम की चीज है। इन्हें किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इस ऑर्गेनाइजर स्टैंड पर छोटे-मोटे डब्बे और अन्य चीजें रख सकती हैं। इस प्रकार किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। ये लाइट वेट और वॉटर रेसिस्टेंट है, जिसे आप आराम से वॉश कर सकती हैं।
Yookeer का ये 2 लेयर वुडन ऑर्गेनाइजर मेटल फ्रेम में आयेगा। इसे काउंटरटॉप के खाली जगह पर रखें, और आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनपर एडजस्ट कर सकते हैं। ये बड़े काम की चीज है, इससे जगह की बचत होती है और किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। अगर आपको एस्थेटिक किचन लुक पसंद है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इनपर 75% का ऑफ है, इसे केवल 247 रुपए में ऑर्डर करें।
मेटल से तैयार ये 4 लेयर का किचन ट्रॉली पोर्टेबल है, जिसे आप अपने अनुसार इधर-उधर रख सकते हैं। इन बास्केट ऑर्गेनाइजर में प्याज, आलू अन्य सब्जी को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। इन बास्केट में नेट दिया गया है, जिससे हवा का बहाव बना रहता है और सब्जी खराब नहीं होती। खासकर अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर लगाएं। ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल और एस्थेटिक है।
Go Hooked का 3 टायर स्टैंडिंग रैक काउंटर पर रखें, इससे जगह की बचत होगी। ये स्टोरेज रैक ऑर्गेनाइजर 3 लेयर में आता है, इसे किचन में कही भी रख सकते हैं। इसपर छोटे डब्बे ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखे जा सकते हैं, जिससे चीजें ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होगा। इस शानदार प्रोडक्ट पर 65% का ऑफ उपलब्ध है, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
मेटल से तैयार काउंटरटॉप रैक 2 लेयर में आएंगे, जिनपर रोजाना इस्तेमाल की चीजें ऑर्गेनाइज्ड रख सकती हैं। ये बड़े काम की चीज है, इससे जगह की बचत होती है और किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। अगर आपको एस्थेटिक किचन लुक पसंद है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। प्री डील्स में इसपर 48% का ऑफ उपलब्ध है, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
