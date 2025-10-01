करवा चौथ पर डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें बनारसी साड़ियां, यहां हैं इनके 8 बेस्ट ऑप्शंस 8 best banarasi silk sarees you can style this festive season, लाइफस्टाइल - Hindustan
8 best banarasi silk sarees you can style this festive season

करवा चौथ पर डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें बनारसी साड़ियां, यहां हैं इनके 8 बेस्ट ऑप्शंस

अगर मेरी तरह आपको भी बनारसी साड़ियां पसंद हैं, तो साल के सबसे बड़े सेल, Great Indian Festival Sale के मौके पर इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें। Amazon पर इसकी वैरायटी उपलब्ध है।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 09:25 PM
क्या आपको भी मेरी तरह बनारसी साड़ियां पसंद हैं? अगर हां, तो इस बार फेस्टिव सीजन में इसे जरूर ट्राई करें। करवा चौथ आने वाला है, वहीं दिवाली भी आ रही है, इस दौरान बनारसी साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। Amazon पर चल रहे साल के सबसे बड़े सेल "Great Indian Festival" के मौके पर बनारसी साड़ियों पर 85% तक ऑफ मिल जाएगा। 2000 से 3000 की साड़ी केवल 600 से 700 रुपए में मिल जाएगी। यहां अलग अलग दाम पर अलग अलग वैरायटी की साड़ियां मिल जाएंगी, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

यहां खरीदें 8 बेस्ट बनारसी साड़ी (Banarasi Sarees)

MONJOLIKA FASHION की पटोला पल्लू बनारसी सिल्क साड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, बॉडी पर उतनी ही लाइटवेट महसूस होगी। त्योहार में स्टाइल प्लांट करना हो या किसी करीबी की शादी में जाना हो, साड़ी का ये विकल्प परफेक्ट रहेगा। इस खूबसूरत साड़ी के साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहने और अपना स्टाइल फ्लांट करें। साल के सबसे बड़े सेल में इसपर 77% का ऑफ मिल रहा है। ज्यादा इंतजार न करें, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Sugathari की बनारसी सिल्क साड़ी, त्यौहार के मौके पर बेहद खूबसूरत लगेगी। एक सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए इसे कैरी कर सकती हैं। इस खूबसूरत साड़ी पर बॉर्डर जरी वर्क है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। इस लाइटवेट साड़ी को लंबे समय तक पहनने के बाद भी आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। अगर आप भी अपने लिए बजट फ्रेंडली साड़ी की तलाश में हैं, तो साल के सबसे सेल में इसे 81% के ऑफ के साथ आज ही ऑर्डर करें।

Satrani की कॉटन सिल्क बनारसी साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी। इसपर बॉर्डर स्टाइल के साथ ही पूरी साड़ी पर जरी वर्क मिल जाएगा, जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहा। इस साड़ी की फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जिसे आप फेस्टिवल में लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं। फेस्टिवल हो या वेडिंग फंक्शन इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी क्या जा सकता है। इस लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पर अभी 74% का ऑफ मिल रहा, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

अगर मेरी तरह आपको भी बनारसी सिल्क कांजीवरम साड़ी पसंद है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। जरी का बॉर्डर और फ्लोरल वर्क के साथ ये देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रही है। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो महिलाओं को काफी पसंद आएगी। ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना हो या साउथ इंडियन, ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस 5.5 मीटर की साड़ी के साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, जिसे अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं।

MONJOLIKA FASHION की बनारसी सिल्क साड़ी ब्लेंड फैब्रिक से तैयार जरी वर्क साड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, बॉडी पर उतनी ही लाइटवेट महसूस होगी। अगर आप करवा चौथ पर पहनने के लिए साड़ी की तलाश में हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। त्योहार में स्टाइल प्लांट करना हो या किसी करीबी की शादी में जाना हो, चाहें दिवाली गिफ्ट करना हो, इसे जरूर ऑर्डर करें। इस समय इसपर 85% का ऑफ मिल जाएगा, इसे जरूर ऑर्डर करें।

MANOHARI की ये बनारसी सिल्क साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। त्यौहार हो या वेडिंग फंक्शन अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करना है, तो ये साड़ी जरूर ट्राई करें। बॉर्डर और बूटी वर्क के साथ ये आपके लुक में चार चांद लगा देगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे अपने हिसाब से स्टिच करवा सकती हैं।

बनारसी सिल्क साड़ी की फैब्रिक बेहद मुलायम है। ये खूबसूरत साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। ये एक परफेक्ट फेस्टिव वियर साड़ी है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। अगर आप बजट फ्रेंडली साड़ी की तलाश में हैं, तो साल के सबसे बड़े सेल में 77% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें। करवा चौथ पर पहनने के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है।

अगर आपने Monjolika Fashion की बनारसी सिल्क ब्लेंड साड़ी ट्राई नहीं की है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इस खूबसूरत साड़ी की डिजाइन और फैब्रिक कमाल की है, इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। करवा चौथ ही या दिवाली ये दोनों मौकों पर परफेक्ट लगेगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

