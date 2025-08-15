ग्रॉसरी आइटम को फ्रेश और ऑर्गेनाइज रखने में मदद करेंगे ये बेस्ट स्टोरेज बॉक्स
Amazon पर किचन स्टोरेज बॉक्स की वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल से तैयार किया गया है। ये टॉक्सिन फ्री होते हैं और इनमें खाने-पीने की चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। आइए हमारे साथ एक्सप्लोर करें किचन स्टोरेज बॉक्स के कुछ बेस्ट ऑप्शंस।
1100ml के एयर टाइट स्टोरेज जार और कंटेनर ऑर्गेनाइजर, प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल से तैयार की गई है। जो बीपीए फ्री होने के साथ ही रीसाइकिलेबल भी है। इनमें आपको 6 का सेट मिलेगा, जिसमें दाल, चावल, सूजी, इत्यादि जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें स्टोर कर सकते हैं। इनकी मदद से किचन ऑर्गेनाइज रहता है। वहीं ये ट्रांसपेरेंट है, जिससे किसी भी चीज को ढूंढने में आपका अधिक समय बर्बाद नहीं होता।
Quantity: 1100ml (1.1 litter) - 6 का set
Agaro की एयर टाइट कंटेनर आपके किचन को ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करेगी। ये तीन का सेट अलग-अलग कैपेसिटी के साथ आता है। जिसमें आप रोजाना इस्तेमाल में आने वाली किसी भी चीज को स्टोर करके रख सकती हैं। विशेष रूप से इसमें फल, सब्जी आदि को काटकर फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। ये एयर टाइट डब्बे हैं, जिसमें चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं।
Quantity: 3 पीस का सेट
400ml
800ml
1.5L
Solimo के ये प्लास्टिक स्टोरेज जार कंटेनर BPA फ्री हैं। ये टॉक्सिंस प्लीज नहीं करते इसलिए इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। साथ ही आपको एयर टाइट ढक्कन मिल जाता है, जिससे रोजाना के इस्तेमाल की चीजों में हवा नहीं लगता। इस कंटेनर सेट को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें स्नैक्स के साथ ही दाल, चावल, पास्ता आदि कुछ भी स्टोर कर सकती हैं।
Quantity:
500ml के 4 पीस
900ml के 4 पीस
अगर आप ग्रॉसरी आइटम स्टोर करने के लिए अच्छी क्वालिटी के डब्बों की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये एयर टाइट कंटेनर BPA फ्री और प्रीमियम क्वालिटी मेटेरियल से तैयार किया गए है। ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज जार मसाला, चाय, कॉफी, चीनी, दाल, चावल, पास्ता आदि रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इस तरह आपको समान ढूंढने के लिए सभी डब्बे खोलकर चेक करने की जरूरत नहीं है।
Quantity: 1200ml के 6 डब्बे
Amazon Solimo का ये कंटेनर बॉक्स किचन की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इन ट्रांसपेरेंट जार में एयर टाइट कंटेनर मिल जाएगा, जिससे आप इनमें सुरक्षित रूप से कोई भी सामान रख सकते हैं। इस प्रकार चीजें ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होगा। ये नॉन टॉक्सिक है, जिससे खाने में टॉक्सिंस ट्रांसफर नहीं होंगे। इस तरह आपका सामान लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा।
Quantity: 500ml में 8 का सेट
अगर आप अपनी किचन में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को ऑर्गेनाइज रूप से रखना चाहती हैं, तो solimo का ये 6 पीस स्टोरेज कंटेनर जरूर ट्राई करें। इन एयर टाइट कंटेनर में सभी ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। वहीं किचन ऑर्गेनाइज्ड और साफ दिखता है। साथ ही ये ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए आपको चीजें ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा।
Quantity: 800ml में 6 का सेट
prayati का ये एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर बड़े काम की चीज है। इसमें ग्रॉसरी के सभी आइटम आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। ये अलग-अलग साइज में उपलब्ध मिल जाएंगे। इन ट्रांसपेरेंट जार की मदद से दाल, चावल और रोजाना इस्तेमाल होने वाली अलग-अलग खाने की सामग्रियों को इनमें स्टोर करें और आवश्यकता अनुसार बिना किसी परेशानी के इन्हें इस्तेमाल करें।
Quantity: 24 पीस का सेट
1200ml के 6 डब्बे
650ml के 6 डब्बे
350ml के 6 डब्बे
250ml के 6 डब्बे
24 चम्मच
Amazon Brand के ये प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स सेट एयर टाइट है, जिससे इनमें किचन के सामान सुरक्षित रहते हैं और जल्दी खराब नहीं होंगे। BPA फ्री है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें ग्रॉसरी के अलग अलग आइटम स्टोर किए जा सकते हैं। सभी चीजें इसमें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Quantity: 2.4L के 6 पीस का सेट
