आधे से भी कम दाम पर करें बनारसी सिल्क साड़ियों की शॉपिंग, यहां हैं 8 बेस्ट ऑप्शंस

संक्षेप: वेडिंग सीजन चल रहा है और आपने अभी तक शॉपिंग स्टार्ट नहीं की, तो अमेजॉन के बनारसी सिल्क साड़ियों पर एक नजर जरूर डालें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

बनारसी सिल्क साड़ियों का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होता, ट्रेडिशनल लुक के लिए इनसे बेहतर और कुछ भी नहीं। वेडिंग सीजन चल रहा है, आप सभी को कई शादियां अटेंड करनी होगी। अब वहीं पुरानी सादी भला कितनी बार रिपीट कि जाए, पर बार बार नई साड़ियों पर अधिक खर्च करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, 80% तक ऑफ पर मिलने वाली बनारसी सिल्क साड़ियों की वैरायटी। 2000 की साड़ी आप केवल 600 से 700 रुपए में खरीद सकती हैं। वहीं गिफ्टिंग के हिसाब से भी इन्हें खरीदा जा सकता है। तो इंतजार कैसा बड़ी बचत के साथ इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

बनारसी सिल्क फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत साड़ी आप सभी को खूब पसंद आएगी, वहीं ये बजट फ्रेंडली भी है। इसकी फैब्रिक क्वालिटी से लेकर इसका डिजाइन सभी प्रीमियम हैं, ये आपको काफी पसंद आएंगे। इसमें आपको बूटी वर्क के साथ बॉर्डर मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। इस साड़ी के अलग अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

बोल्ड मैरून रंग की ये खूबसूरत बनारसी सिल्क साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी। सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए वो भी बजट में तो इसे जरूर ट्राई करें। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की है, जिससे इसे लंबे समय तक पहने रखा जा सकता है। यानी अब आप वेडिंग फंक्शंस को खुलकर एंजॉय कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

SIRIL की ये बनारसी सिल्क कांजीवरम साड़ी, एक बेहद खूबसूरत ऑप्शन है। इसका स्टाइल और डिजाइन सामान्य साड़ियों से थोड़ा अलग है। ट्रेडीशनल लुक में एस्थेटिक जोड़ना है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आपको लाइटवेट साड़ियां पसंद हैं, तो इसकी फैब्रिक काफी हल्की है, आराम से लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं। इसमें आपको कई अलग-अलग पैटर्न और कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

MEHRANG की कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी का स्टाइल काफी अट्रैक्टिव है। इसपर बॉर्डर वर्क स्टाइल मिल जाएगा, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा। ये ट्रेडिशनल साड़ी महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसे वेडिंग रिसेप्शन या बारात में कैरी करें। साड़ी की फैब्रिक भी हल्की और आरामदायक है, जिसे मैनेज करना आसान है। आप इनमें खुलकर वेडिंग फंक्शंस इंजॉय कर सकती हैं। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस आएगा।

Loading Suggestions...

बेज और मरून का कलर कांबिनेशन भला किसे पसंद नहीं होगा। अगर आपकी भी ये रंग पसंद है तो इस सिल्क बनारसी साड़ी को मिस न करें। इस बजट फ्रेंडली साड़ी को आप बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। साथ ही इसकी फैब्रिक बेहद लाइटवेट है, जिसे मैनेज करना आसान है। तो अब मेंहदी हो या संगीत या फिर हल्दी आप इसे किसी भी फंक्शन में कैरी कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

घर की शादी है और हल्दी आउटफिट की तलाश है, तो सिल्क बनारसी फैब्रिक से तैयार पीले रंग की ये खूबसूरत साड़ी आपको बेहद पसंद आएगी। इस साड़ी पर बने फ्लोरल पैटर्न, इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसकी फैब्रिक भी लाइट वेट है, ये लंबे समय तक पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस पर 83% का ऑफ मिल रहा है, आप इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

ये कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। महिलाओं के साथ ही लड़कियों को भी काफी पसंद आएगी। अगर आपको लाइट कलर की साड़ियां पसंद हैं, तो ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। साथ ही अगर साउथ इंडियन लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये देखने में जितनी आकर्षक है, बॉडी पर उतनी ही लाइटवेट महसूस होगी। तो मोबाइल उठाएं और आकर्षक डिस्काउंट्स के साथ इसे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...