बोरिंग दीवारों में जान डाल देंगी ये 8 आकर्षक वॉल पेंटिंग्स, घर बैठे करें ऑर्डर
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर मेरी तरह आप भी अपनी खाली दीवारों को देखकर बोर हो गए हैं, तो इन्हें इंट्रेस्टिंग बनाने का समय आ गया है। डेकोर पेंटिंग की मदद से आप भी अपनी दीवारों में नई जान डाल सकती हैं। ये पेंटिंग्स दीवारों में आकर्षण और पॉजिटिविटी जोड़ती हैं। Amazon पर कई अट्रैक्टिव वॉल पेंटिंग उपलब्ध हैं, जिन्हें 50 से 80% के अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकते हैं। यहां आपको आपकी पसंदीदा सभी तरह की पेंटिंग के विकल्प उपलब्ध मिलेंगे। ये पेंटिंग लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम और बालकनी की बोरिंग दीवारों में रंग और आकर्षण जोड़ने में आपकी मदद करेंगी। ये गिफ्टिंग के लिए भी एक परफेक्ट ऑडिया है। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
ArtX की वस्तु फ्रेम 7 दौड़ते घोड़े की ये पेंटिंग काफी अट्रैक्टिव है। पानी में दौड़ते घोड़े की तस्वीर रखने से, वास्तु के अनुसार घर में पॉजिटिविटी और बरक्कत बढ़ती है। अगर आपके घर में एक भी ऐसी पेंटिंग नहीं है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। वहीं इसमें उगते हुए सूरज के साथ पॉजिटिविटी और नेचर को दर्शाया गया है। ये होम डेकोर के लिए एक परफेक्ट आईडिया है। लिविंग रूम, गैलरी और बेडरूम की दीवारों पर लगाएं, ये उनमें रंग जोड़ देगी।
Kotart की ये wall art painting फ्रेम के साथ आएगी। इसकी मदद से दीवारों को अट्रैक्टिव और ऑथेंटिक लुक दे सकते हैं। लिविंग रूम या ऑफिस केबिन में ये अधिक अट्रैक्टिव लगेगी। आप चाहे तो इन्हें बंद बालकनी की दीवारों पर भी लगा सकते हैं। नेचर और सीनरीज पसंद करने वालों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हाउस वार्मिंग पार्टी में गिफ्टिंग के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो क्यों न इसे आज ही ऑर्डर करें।
अगर आपको रंग-बिरंगे फूल पौधे पसंद हैं, तो ये पेंटिंग आपके लिए तैयार की गई है। ये वॉल आर्ट काफी अट्रैक्टिव है, साथ ही इसके कलर्स पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं। इस तरह ये आपके दीवारों में चार चांद लगा देगी। लिविंग एरिया हो या बेडरूम आप इसे किसी भी खाली दीवार पर लगाएं। ये 40L*30W cm की साइज में आयेगा। हाउस वार्मिंग पार्टी या बर्थडे पर गिफ्टिंग के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो क्यों न इसे आज ही ऑर्डर करें।
ArtX की फ्लावर आर्ट पेंटिंग फ्रेम के साथ आएगी। ये पेंटिंग आपकी बोरिंग दीवारों में नई जान डाल सकती है। ये विंटेज लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। ये खूबसूरत पेंटिंग हस्तकला को दर्शाती है। अगर आपको भी विंटेज टच पसंद है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। लिविंग रूम, बैडरूम, डायनिंग एरिया के दीवारों को सजा सकते हैं। इस प्रीमियम पेंटिंग पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
इस वॉल पेंटिंग पर इंस्पायरिंग कोट्स लिखें हैं। इन्हें ऑफिस और घर में कही भी लगा सकते हैं। इन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोट्स के साथ में इनपर फ्लावर्स भी प्रिंटेड हैं। ये 4 के सेट में आएंगे जिनका साइज डाइमेंशन 32L*23W cm है। अब चाहे तो इसे फ्रेंड्स को बर्थडे पर गिफ्ट कर सकते हैं। इस समय इसपर 43% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें, अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Kotart प्रीमियम डिजिटल पेंटिंग खासकर उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो अपने घर में एसथेटिक लुक ऐड करना चाहते हैं। नेचर ब्यूटी को कनेक्ट करता हुआ ये 4 फ्रेम देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फ्रेम क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है। आप इन्हें लिविंग रूम से लेकर कमरे में लगा सकती हैं। वहीं ये गिफ्टिंग के लिए भी परफेक्ट रहेगा। इसपर 49% का अट्रैक्टिव डिस्काउंट उपलब्ध है, आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
ये वॉल आर्ट डेकोरेशन लोगों को काफी पसंद आ रहा है। श्री कृष्ण और राधा पेंटिंग के साथ नेचर और सीनरी भी कंबाइन की गई है, जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाता है। ये घर कि दीवारों में रंग और पॉजिटिविटी जोड़ेगा। इसे लिविंग रूम में लगाएं, ये काफी अट्रैक्टिव लगेगा। साथ ही हाउस वार्मिंग हो या एनिवर्सरी ये गिफ्टिंग के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसपर 76% का ऑफ मिल रहा, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
