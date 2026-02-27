डेकोर आइटम्स की मदद से घर में जोड़ें एस्थेटिक और पॉजिटिविटी, यहां खरीदें 8 बेहतरीन विकल्प

मकान को घर बनाने में Amazon के ये 8 एस्थेटिक डेकोर आइटम आपकी मदद करेंगे। यहां सभी आइटम्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है।

क्या आप भी अपने घर के डेकोर (Home Decor) में बदलाव करने का सोच रहे हैं, तो Amazon के डेकोर आइटम्स को एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। ये आपके घर में एसथेटिक और पॉजिटिविटी ऐड करने में मदद करेंगे। वहीं होली आ रही है, आप चाहे तो अपने रिश्तेदा या करीबी दोस्तों को तोहफा देने के लिए भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इस समय इन सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, इन्हें लगभग आधे से कम दाम में आर्डर किया जा सकता है। तो ज्यादा इंतजार न करें, इससे पहले की प्रोडक्ट्स आउट ऑफ़ स्टॉक हों, इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।

Webelkart kissing swan स्टैचू गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट रहेगा। ये न केवल एक होम डेकोर आइटम है, बल्कि इसे घर में रखने से सकारात्मक और शांति भी बढ़ती है। इसे लक्की माना जाता है। खासकर किसी नए कपल को गिफ्ट करने के लिए ये परफेक्ट है। इसे अपने लिविंग रूम या बेडरूम में रखें। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है, साथ ही इस पर 80% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएगा।

ये 4 उल्लू के स्टैचू घर की शोभा बढ़ा देंगे। इन्हें आर्टिस्टिक तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए दिखाया गया है। जैसा कि उल्लू को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और सभी के घर में इनका स्टैचू जरूर होना चाहिए। ये आर्ट पीस वस्तु और डेकोर दोनों के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसे अपने घर के लिए आर्डर करने के अलावा परिवार या दोस्तों में किसी को तोहफा देने के लिए भी मंगवा सकते हैं।

अगर आप कुछ यूनिक और एसथेटिक ढूंढ रहे हैं, तो गोल्ड प्लेटेड लाइट कैंडल होल्डर एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये देखने में बेहद एस्थेटिक और एलिगेंट पीस है, जिसे काफी लोगों ने पसंद किया है। साथ ही गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट रहेगा। इनमें रियल या आर्टिफिशियल कैंडल जलाकर घर के किसी भी कोने में रखें, ये घर में नई वाइब ऐड करेगा।

अपने बोरिंग दीवारों को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो ये वुडन वॉल शेल्व्स बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये बेहद एसथेटिक और अट्रैक्टिव हैं, जिन्हें आराम से खाली दीवार पर लगाकर इनमें कोई भी डेकोरेटिव आइटम या प्लांट्स और फ्लावर पॉट वगैरह रख सकते हैं। इस समय इस प्रोडक्ट पर 63% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, केवल 640 रुपए में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध मिल जाएगा।

मेटल वॉल डेकोर आजकल काफी ट्रेंड में है। इसे बेडरूम, लिविंग रूप या अपने अनुसार घर के किसी भी दीवार को सजाने के लिए लगा सकते हैं। वहीं गिफ्टिंग के हिसाब से भी ये एक शानदार प्रोडक्ट है। इनमें अलग-अलग पैटर्न के विकल्प उपलब्ध भी उपलब्ध मिल जाएंगे। इन्हें इंस्टॉल करना भी काफी आसान है, साथ ही इनका मटेरियल ड्यूरेबल है जल्दी खराब नहीं होगा।

अगर आपके घर में अभी-अभी नन्ना मुन्ना मेहमान आया है, या आपके दोस्तों में से किसी ने अपनी फैमिली शुरू की है, तो ये कपल फैमिली स्टैचू बेस्ट ऑप्शन है। ये आर्ट डेकोर यूनिक और एस्थेटिक्स है, जिसे आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। खासकर बेडरूम या लिविंग एरिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस मॉडर्न डेकोर पर 59% का ऑफ उपलब्ध है। इसे लोगों ने 4.4 की रेटिंग भी दी है।

लक्की डियर स्टैचू मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैट फिनिश के साथ सेरेमिक मटेरियल से तैयार ये स्टैचू एस्थेटिक वाइब दे रहा। खासकर यह गुड लक और प्यार का संकेत होता है। कमरे में एक ऐसी स्टैचू तो जरूर होनी चाहिए। अगर आपने अभी अभी फैमिली शुरू की है, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। 62% के ऑफ पर फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

ये खूबसूरत आर्टपीस आप सभी को बेहद पसंद आएगी। ज्यादातर घरों में बुद्ध की स्टेचू जरूर होती है। ये मेडिटेटिंग बुद्ध स्टैचू शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसे अपने लिविंग रूम में डेकोर आइटम की तरह रख सकते हैं। इन्हें घर में रखने से सुख और समृद्धि अट्रैक्ट होती है। इसे एनिवर्सरी हाउसवार्मिंग पार्टी में गिफ्टिंग के तौर पर भी दे सकते हैं। साथ ही इस समय ये 81% के ऑफ पर उपलब्ध है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।