कालीन से बढ़ाएं घर की रौनक, खरीदें एंटी स्किड कार्पेट के 8 बजट फ्रेंडली विकल्प
AMAZON पर कालीन के कई बजट फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे। सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
कालीन यानी कि कार्पेट को लिविंग एरिया से लेकर बेडरूम और किचन में लगा सकते हैं, ये सालों से घरों में इस्तेमाल होता आ रहा है। ये देखने में आकर्षक होते हैं, और घर को लग्जरी फील देते हैं। ये फ्लोर को प्रोटेक्ट करते हैं और पैरों के नीचे आरामदायक महसूस होंगे। खासकर लिविंग एरिया में सोफे के पास या फिर बेडरूम में बिस्तर के कोनों पर लगाएं, इस तरह इन पर पैर रखने पर आरामदायक महसूस होता है। साथ ही पैर क्लीन रहता है, जिससे बिस्तर और सोफा जल्दी गंदे नहीं होते। घर में बच्चे हैं, तो कालीन और भी जरूरी हो जाती है। AMAZON पर कालीन के कई बजट फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे। सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
ये एंटी स्किड पॉलिएस्टर रैक्टेंगुलर कारपेट एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है। कॉफी कलर के इस कार्पेट पर फ्लोरल डिजाइन बने हैं, जो बेहद आकर्षक हैं। ये आपके लिविंग एरिया और कमरों की शोभा बढ़ा देंगे। यह एंटी स्किड है, यानी इनपर वॉक करते हुए ये स्लिप नहीं होंगे। 2*6 फिट के इस कार्पेट को आप आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। इस समय ये 75% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।
अगर आपको अपने घर में बोहो या एसथेटिक विंटेज वाइब चाहिए तो ये कारपेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। पॉलिएस्टर मेटेरियल से तैयार इस 3D प्रिंटेड कारपेट को लिविंग रूम या बेडरूम में कहीं भी लगा सकते हैं। ये पैरों को आराम देने और फ्लोर को प्रोटेक्ट करने के साथ ही डेकोर का भी काम करेगा। इसका कलरफुल पैटर्न लोगों को काफी पसंद आया है। साथ ही ये एंटी स्किड है, तो ये फिसलता भी नहीं है। 4*6 फिट के इस कार्पेट की लंबाई और चौड़ाई भी काफी है।
ISHRO Home की ये प्रीमियम मॉडर्न रनर रग बेडरूम और किचन के लिए एक परफेक्ट आइटम है। ये एंटी स्किड है, यानी आप इन पर आराम से वॉक कर सकते हैं। साथ ही इनकी मेंटेनेंस भी काफी आसान है। ये आसानी से मशीन में वॉश हो जाते हैं। इन पर ब्लू रंग के पैटर्न बने हुए हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक हैं। अगर आप भी बेड के नीचे रखने के लिए सस्ता और टिकाऊ कार्पेट ढूंढ रहे थे, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें।
Modern Geometric 3D टेक्सचर्ड कार्पेट पर गद्देदार फर लगे हैं, जो आरामदायक और आकर्षक हैं। इस कार्पेट का लुक बेहद अट्रैक्टिव है, इसे आप आराम से लिविंग एरिया से लेकर बेडरूम में लगा सकते हैं। अगर घर में बच्चे हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। टॉडलर के लिए इनपर चलना आसान होगा, या वो खेलते खेलते इसपर बैठ भी सकते हैं। आमतौर पर ऐसे प्रीमियम कारपेट महंगे आते हैं, परंतु 70% के ऑफ के साथ आप इसे सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।
Amazon Basics के ये कार्पेट सुपर सॉफ्ट और एंटी स्किड बैकिंग के साथ आएंगे। अगर घर में बच्चे हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। उनके चलने और खेलने कूदने पर ये स्लिप नहीं होगा। इसके अलावा यह इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर बने पैटर्न अट्रैक्टिव हैं, जो एक यूनिक एसथेटिक वाइब क्रिएट करने में मदद करेंगे। 3*5 फिट का ये कार्पेट 62% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
Ishro home 3D प्रिंटेड बेडसाइड रनर कार्पेट को लोगों ने काफी पसंद किया है। इसकी मटेरियल क्वालिटी ड्यूरेबल है, लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी ये जल्दी खराब नहीं होंगे। न ही इनका रंग फेड होगा और न हीं इनकी फैब्रिक को किसी तरह का नुकसान पहुंचेगा। आपको कुछ-कुछ दिनों में इसे क्लीन करते रहना है। यह एंटी स्किड है, यानी चलने दौड़ने पर भी ये अपने जगह से नहीं घिसकता। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
4*6 फिट का ये एंटी स्किड कार्पेट का विंटेज लुक कमाल का है। अगर आप अपने घर में ओल्ड और विंटेज लुक ऐड करना चाहते हैं, तो ये कालीन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसे अपनी लिविंग एरिया में सोफे के पास लगाएं। इससे फ्लोर प्रोटेक्टेड रहेगा। साथ ही इस पर बने प्रिंट्स बेहद अट्रैक्टिव हैं, लोगों ने इसे काफी पसंद किया है। आमतौर पर ऐसे प्रीमियम कारपेट महंगे आते हैं, परंतु 70% के ऑफ के साथ आप इसे सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।
TRANQUIL का फ्लोर कार्पेट लिविंग रूम के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इस कार्पेट पर गद्देदार फर लगे हैं, जो आरामदायक और आकर्षक हैं। इस कार्पेट का लुक बेहद अट्रैक्टिव है, इसे आप आराम से लिविंग एरिया से लेकर बेडरूम में लगा सकते हैं। अगर घर में बच्चे हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस समय ये प्रोडक्ट 54% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।