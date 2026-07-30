8 सस्ते और टिकाऊ ऑर्गेनाइजर्स जो किचन को देंगे मॉडर्न लुक, आज ही खरीदें!

गंदे और अव्यवस्थित किचन से परेशान रहती हैं? तो अब खरीदें ये 8 ऑर्गेनाइजर्स, समय और मेहनत दोनों बचेगा।

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किचन छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, दोनों में बराबर गंदगी होती है। रोजाना किचन को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखना मुश्किल हो जाता है। पूरे दिन साफ सफाई करने के बाद भी किचन में चीजें इधर उधर बिखरी रहती हैं और ऐसे में काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता! अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अब परेशान होने की जगह इन ऑर्गेनाइजर्स पर एक नजर जरूर डालें। मैं भी अक्सर अपने किचन में फैली गंदगी से परेशान रहती थी, तब मुझे मिलें कुछ ऐसे किचन ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने सभी चीजों को उनकी जगह पर व्यवस्थित रखने में मेरी मदद की। इस प्रकार रोजाना मेहनत और समय दोनों की बचत होने लगी। अगर आप बीमारी तरह स्मार्ट किचन चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स के इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें।

किचन ऑर्गनाइजर्स।

Inovera का 360 डिग्री घूमने करने वाला ऑर्गेनाइजर आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। ये ऑर्गेनाइजर आजकल काफी ट्रेंड में है, इसे आप अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन काउंटर पर रखने के साथ ही डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं। छोटे-मोटे डब्बों के साफ़ ही सॉस के बोतल आदि आराम से आ जाएंगे। इसपर 60% का छूट उपलब्ध है, मौके का लाभ उठाना न भूलें!

मेटल का ये काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। ये जगह बनाने के साथ ही किचन को देंगे स्मार्ट लुक। साथ ही ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, केवल 540 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। किचन में काउंटर पर ऑर्गेनाइजर की तरह रखें, इनपर मसलों के छोटे डब्बे आदि सहित नियमित इस्तेमाल की अन्य चीजें भी रख सकते हैं। ये आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा।

ये 3 रैक वाला किचन ऑर्गेनाइजर स्टैंड किचन को मॉडर्न और स्मार्ट लुक देगा। इसे काउंटर पर कहीं भी रख सकते हैं, इस तरह अधिक जगह बन जाएगी। इसपर मसालों के छोटे-छोटे डब्बे आदि ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखे जा सकते हैं। किचन के अलावा ये डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। खासकर ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।

Kundi Rustic ब्रांड का वुडन स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजर आजकल काफी ट्रेंड में है। 2 रैक वाले इस ऑर्गेनाइजर को मेटल फ्रेम और वुडन फ्लोर से तैयार किया गया है। इस छोटे से ऑर्गेनाइजर पर मसालों से सभी डब्बे आराम से आ जाएंगे। ये न केवल चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेगा, बल्कि देखने में भी आकर्षक है। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी ये जल्दी खराब नहीं होंगे। अगर आपको भी ये ऑर्गेनाइजर पसंद आया है, तो इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

इस 2 टायर किचन ऑर्गेनाइजर को स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किया गया है, जो इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होंगे। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है। आप भी इसे किचन में मॉडर्न लुक ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले चीनी, चाय पत्ती, तेल आदि के डब्बे आराम से व्यवस्थित रहेंगे। इस प्रकार रोजाना किचन को व्यवस्थित करने में घंटों बर्बाद नहीं होगा।

अगर आपके किचन में जगह की कमी है, तो 2 लेयर वाला ये ऑर्गेनाइजर ऑर्डर कर सकती हैं। स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस ऑर्गेनाइजर में नियमित इस्तेमाल की काफी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। विशेष रूप से ये मसालों के डब्बे रखने के अधिक काम आएंगे। ये ऑर्गेनाइजर न केवल चीजों को व्यवस्थित रखते हैं, बल्कि समय और मेहनत भी कम लगती है। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी ये जल्दी खराब नहीं होगा। अगर आपका भी किचन बिखरा रहता है, तो इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करें!

अगर अभी तक अलग से वेजिटेबल ट्रॉली नहीं खरीदी है, तो इस समय अमेजॉन पर ये 58% के ऑफ पर उपलब्ध है, बेहद सस्ते में आप इसे घर बैठे आर्डर कर सकती हैं। इनमें 3 लेयर हैं, आएंगे जिनमें आराम से फल एवं सब्जियां स्टोर किए जा सकते हैं। साथ ही ये राशन का सामान रखने के लिए भी अच्छा जगह है। वहीं इनमें चक्के भी लगे हैं, जिनसे इन्हें इधर से उधर मूव करने में आसानी होगी। इनका मैटेरिया ड्यूरेबल है, जिसे लंबे इस्तेमाल के बाद भी कुछ नहीं होगा।

Tex-ro ट्रॉली किचन में जगह बनाने की जगह मॉडर्न लुक जोड़ेगा। ये जितने काम की चीज है, ये देखने में उतनी ही आकर्षक भी है। इसमें 5 लेयर रैक आयेंगे, सभी में जाली बने हैं, इस प्रकार अंदर रखी चीजों में हवा का भाव बना देगा। इनमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले सब्जी, फल आदि रखने के साथ ही इनमें ग्रॉसरी स्टोर कर सकती हैं। ऑर्गेनाइजर रैक कम जगह में ज्यादा स्पेस क्रिएट करेगा। इस समय इस पर 87% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा।

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