आपके फ्रिज के ऊपर भी रखी हैं ये 7 चीजें? आज ही हटा दें, वरना हो सकता है भारी नुकसान!

फ्रिज के ऊपर अक्सर लोग ढेर सारा सामान रख देते हैं, जिससे जगह तो बच जाती है लेकिन दूसरा नुकसान हो सकता है। आज ऐसी ही 7 चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो फ्रिज के टॉप पर आपको बिल्कुल नहीं रखनी हैं।

फ्रिज का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। इसके अंदर तो लोग खाने-पीने का सामान स्टोर करते ही हैं, साथ ही फ्रिज के ऊपर भी कई चीजों का ढेर जमा कर देते हैं। आमतौर पर स्टोरेज की जगह कम होने की वजह से ही लोग फ्रिज के ऊपर फल-सब्जियां, मसालों के डिब्बे, तेल की बोतल, मिक्सर वगैरह रख देते हैं। देखने में ये तरीका आपको भले ही काफी जगह बचाने वाला लगे, लेकिन ऐसा कर के आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दरअसल फ्रिज चलते हुए गर्मी छोड़ता है। ऐसे में जब आप इसके ऊपर कुछ चीजें रख देते हैं, तो उससे उन चीजों पर भी असर पड़ता है, साथ ही फ्रिज की परफॉर्मेंस पर भी। यहां हम आपको ऐसी ही कुछ टॉप चीजों के बारे में बता रहे हैं, को आपको फ्रिज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखनीं चाहिए।

फ्रिज के ऊपर ना रखें इलेक्ट्रॉनिक सामान अक्सर लोग फ्रिज के ऊपर मिक्सर, जूसर, माइक्रोवेव और ओवन जैसे भारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रख देते हैं। इससे आपकी जगह तो बच जाती है, लेकिन फ्रिज के ऊपरी हिस्से पर काफी जोर पड़ता है। चलते हुए फ्रिज गर्म भी हो जाता है, लेकिन उसे ठंडा होने के लिए जगह नहीं मिल पाती। इसलिए ऐसे उपकरणों को फ्रिज के ऊपर रखने से बचना चाहिए।

फ्रिज के ऊपर दवाइयां तो नहीं रखते आप? बहुत से लोग दवाइयों के पैकेट और बोतल फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, ताकि उन्हें याद से खा लें। लेकिन इससे आपकी दवाइयों की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल फ्रिज का ऊपरी हिस्सा अक्सर गर्म बना रहता है। ऐसे में ज्यादा हीट की वजह से दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं, जिससे दवाई का इफेक्ट कम हो सकता है।

फल-सब्जियां फ्रिज के ऊपर ना रखें बाजार से फल या सब्जियां ला कर कुछ लोग सीधा उन्हें फ्रिज के ऊपर रखकर छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। फ्रिज से निकलने वाली गर्मी की वजह से फल और सब्जियां जल्दी पक जाते हैं और उनके खराब होने का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है।

फ्रिज पर ना सजाएं पौधे सजावट के लिए अक्सर लोग फ्रिज के ऊपर कोई छोटा सा पौधा सजा देते हैं। ये देखने में सुंदर जरूर लगता है लेकिन पौधे के लिए सही नहीं है। फ्रिज से निकलने वाली गर्म हवा की वजह से पौधा जल्दी सूखने लगता है और उसकी पत्तियां भी पीली पड़ने लगती है। इतना ही नहीं पौधे को पानी देते हुए वो फ्रिज में भी टपककर गिर सकता है।

मसाले और तेल के डिब्बे भी ना रखें फ्रिज के ऊपर रसोई में जगह कम होने की वजह से गृहणियां मसाले और तेल के डिब्बे भी कई बार फ्रिज के ऊपर ही रख देती हैं। ऐसा करना भी सही नहीं माना जाता है क्योंकि फ्रिज से लगातार निकलने वाली गर्मी की वजह से मसालों का फ्लेवर कम हो सकता है। वहीं तेल में अजीब सी महक आ सकती है और उसकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है।

ब्रेड और बेकरी आइटम्स ब्रेड, बिस्किट या दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स भी फ्रिज के ऊपर रखने से बचना चाहिए। फ्रिज का टॉप अक्सर गर्म बना रहता है, जिस वजह से ब्रेड या अन्य बेकरी प्रोडक्ट्स में मॉइश्चर आ सकता है। इस वजह से ये जल्दी खराब हो सकते हैं।