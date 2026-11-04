गाड़ी लंबे समय तक खड़ी करनी हो तो क्या करें? कवर डालना ही काफी नहीं

अगर आप कई दिनों या महीनों तक अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो उसे सिर्फ कवर से ढककर न छोड़ें। पहले ये जरूरी काम कर लें, ताकि गाड़ी दोबारा चलाने पर परेशानी न हो।

कई बार छुट्टियों में बाहर जाना हो, लंबे समय के लिए दूसरे शहर में रहना हो या घर में दूसरी गाड़ी होने की वजह से एक कार का इस्तेमाल बंद हो जाए, तो लोग उसे पार्किंग में खड़ा करके ऊपर से कवर डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे गाड़ी धूल और धूप से बची रहेगी। लेकिन लंबे समय तक एक ही जगह खड़ी रहने से गाड़ी के कई जरूरी हिस्सों पर असर पड़ सकता है। बैटरी की चार्जिंग कम हो सकती है, टायरों की हवा घट सकती है और अंदर नमी या गंदगी जमा हो सकती है। इसलिए गाड़ी खड़ी करने से पहले कुछ जरूरी काम कर लेना बेहतर है।

गाड़ी लंबे समय तक खड़ी करने से पहले करें ये काम 1. गाड़ी को अंदर और बाहर से अच्छी तरह साफ करें गाड़ी को लंबे समय के लिए खड़ा करने से पहले बाहर से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद उसे पूरी तरह सुखाना भी जरूरी है। अगर गाड़ी पर मिट्टी, पक्षियों की बीट या दूसरी गंदगी लगी रह गई, तो लंबे समय तक खड़े रहने पर पेंट खराब हो सकता है। गाड़ी के अंदर भी सफाई करें। सीटों के नीचे, डैशबोर्ड और फर्श पर जमा कचरा निकाल दें। खाने-पीने की कोई चीज अंदर न छोड़ें, क्योंकि इससे चींटियां और दूसरे कीड़े आ सकते हैं।

2. बैटरी का ध्यान रखें गाड़ी कई हफ्तों या महीनों तक खड़ी रहे, तो बैटरी धीरे-धीरे डिस्चार्ज हो सकती है। ऐसे में दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने पर परेशानी आ सकती है। इसलिए गाड़ी खड़ी करने से पहले बैटरी की हालत चेक करवा लें। अगर लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, तो मैकेनिक से पूछकर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अलग करवा सकते हैं।

3. टायरों में सही हवा रखें गाड़ी लंबे समय तक एक ही जगह खड़ी रहती है, तो टायरों पर लगातार एक ही जगह वजन पड़ता है। इसलिए गाड़ी पार्क करने से पहले टायरों में कंपनी की बताई मात्रा के हिसाब से हवा भरवाएं। लंबे समय तक गाड़ी खड़ी रहने पर बीच-बीच में हवा भी चेक करते रहें।

4. पेट्रोल या डीजल का ध्यान रखें अगर गाड़ी कई महीनों तक खड़ी रहने वाली है, तो फ्यूल टैंक को बिल्कुल खाली छोड़ना सही नहीं है। लंबे समय तक टैंक में कम फ्यूल रहने से नमी जमा होने की परेशानी हो सकती है। कुछ कार कंपनियां लंबे समय तक गाड़ी खड़ी रखने से पहले टैंक भरने की सलाह देती हैं। हालांकि, यह गाड़ी के मॉडल और फ्यूल के हिसाब से बदल सकता है। इसलिए अपनी गाड़ी की गाइडलाइन देखकर ही फैसला लें।

5. पार्किंग की जगह सही चुनें गाड़ी को ऐसी जगह खड़ा करें, जहां सीधी धूप, बारिश और पानी भरने का खतरा कम हो। अगर घर में गैराज है, तो वहां खड़ा करना बेहतर रहेगा। खुले में पार्क करना पड़े, तो ऐसी जगह चुनें जहां पेड़ की टहनियां या दूसरी चीजें गाड़ी पर न गिरें।

6. हैंडब्रेक लगाकर लंबे समय तक न छोड़ें अगर गाड़ी कई हफ्तों या महीनों तक एक ही जगह खड़ी रहने वाली है, तो हैंडब्रेक लंबे समय तक लगाकर छोड़ने से बचें। कुछ स्थितियों में ब्रेक के हिस्से चिपक सकते हैं। ऑटोमैटिक गाड़ी को पार्क मोड में और मैनुअल गाड़ी को सही गियर में रखें। पहियों के आगे-पीछे मजबूत व्हील चॉक लगवाएं, ताकि गाड़ी अपनी जगह से न हिले। ढलान पर यह काम खुद से न करें, मैकेनिक की मदद लें।

7. सही कवर का इस्तेमाल करें गाड़ी को ढकने के लिए ऐसा कवर चुनें, जिससे हवा आती-जाती रहे। बहुत पतला प्लास्टिक कवर इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इसके नीचे नमी जमा हो सकती है। इससे पेंट और गाड़ी की बाहरी सतह को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।