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भारत के इन ऐतिहासिक नामों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्या आपको पता है?

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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भारत को सिर्फ एक नाम से नहीं जाना गया। इतिहास, संस्कृति और सभ्यताओं के अनुसार इस देश को अलग-अलग नाम मिले। आइए जानते हैं भारत के 8 पुराने और खास नामों के पीछे की कहानी।

भारत के इन ऐतिहासिक नामों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्या आपको पता है?

भारत का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। अलग-अलग समय, सभ्यताओं और संस्कृतियों ने इस देश को अलग-अलग नामों से पुकारा। हर नाम के पीछे एक खास अर्थ और कहानी छिपी हुई है। कुछ नाम संस्कृति और अध्यात्म को दर्शाते हैं, तो कुछ भारत की समृद्धि और भौगोलिक पहचान को बताते हैं।

भारत को कभी आर्यावर्त कहा गया, कभी हिंदुस्तान और कभी सोने की चिड़िया। ये नाम सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भारत की विरासत और गौरव का हिस्सा हैं। आइए जानते हैं भारत के 7 प्रसिद्ध नामों के बारे में।

1. इंडिया (India)

India नाम सिंधु नदी यानी Indus River से जुड़ा माना जाता है। विदेशी यात्रियों और अंग्रेजों ने इस भूमि को India कहना शुरू किया। आज पूरी दुनिया भारत को इसी नाम से भी जानती है। यह नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।

2. हिंदुस्तान (Hindustan)

हिंदुस्तान नाम फारसी भाषा से आया माना जाता है। 'हिंद' शब्द सिंधु नदी से जुड़ा है और 'स्तान' का मतलब जगह या भूमि होता है। यानी हिंदुस्तान का अर्थ हुआ 'हिंद की भूमि'। मुगल काल और कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस नाम का इस्तेमाल मिलता है।

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3. जंबू द्वीप (Jambu Dweep)

प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भारत को जंबू द्वीप कहा गया है। माना जाता है कि जंबू एक विशाल पेड़ का नाम था। यह नाम भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हिंदू और जैन धर्म के कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है।

4. आर्यावर्त (Aryavarta)

आर्यावर्त का मतलब होता है 'आर्यों की भूमि'। प्राचीन काल में उत्तर भारत के बड़े हिस्से को इस नाम से जाना जाता था। धार्मिक और वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। यह नाम उस समय की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है।

5. भारतवर्ष (Bharatvarsha)

भारतवर्ष नाम का संबंध राजा भरत से माना जाता है। कहा जाता है कि उनके नाम पर इस भूमि को भारत कहा जाने लगा। भारतीय संविधान में भी 'India that is Bharat' लिखा गया है। यह नाम भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करता है।

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6. हिंद (Hind)

'Hind' शब्द का इस्तेमाल अरब और फारसी लोग भारत के लिए करते थे। पुराने समय में व्यापार और यात्राओं के दौरान इस नाम का काफी उपयोग हुआ। आज भी कई देशों में भारत को हिंद के नाम से पहचाना जाता है।

7. सोने की चिड़िया (Sone Ki Chidiya)

भारत को कभी 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था क्योंकि यह देश धन, व्यापार, कला और संस्कृति में बेहद समृद्ध माना जाता था। यहां सोना, मसाले, कपड़ा और कई कीमती चीजें दुनिया भर में मशहूर थीं। यही वजह थी कि कई विदेशी आक्रमणकारी भारत की ओर आकर्षित हुए।

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Shubhangi Gupta

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