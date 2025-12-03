कुत्ते के लिए किसी जहर से कम नहीं है ये 7 फूड्स एंड ड्रिंक्स, भूलकर भी ना खिला दें

संक्षेप: 7 Toxic Foods For Dogs: कुत्तों के लिए किसी जहर से कम नहीं है ये फूड्स। भूलकर भी घर में पले अपने प्यारे डॉगी को ये 7 तरह के फूड्स एंड ड्रिंक्स ना पिला दें। नहीं तो कुत्ते की सेहत हो जाएगी खराब। जान लें कौन से हैं वो फूड्स…

घर में पालतू कुत्ते पालने वालों के लिए वो जानवर किसी घर के मेंबर से कम नहीं होता। उसके खानपान, दवा, इलाज, सफाई हर चीज का ध्यान रखा जाता है। सबसे ज्यादा केयर करनी होती है खानपान की,क्योंकि कुत्ते की डाइट इंसानों से काफी अलग होती है। उनके पाचन और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इंसान के साथ रहने की वजह से कुत्ते अक्सर उन फूड्स को खाना चाहते हैं जो इंसान खाते हैं। जिसे खाकर अक्सर कुत्ते बीमार पड़ जाते हैं। रिपोर्ट्स से मुताबिक केवल चॉकलेट खाने से कई केस कैनाइन प्वाइजनिंग के आते हैं। यहीं नहीं शुगर फ्री प्रोडक्ट खाने से कुछ सालों में घरेलू कुत्तों में जाइलिटोल से प्वाइजनिंग बढ़ी है। ऐसे में समझना जरूरी है कि घर में पले पालतू कुत्ते के लिए कौन से फूड्स टॉक्सिक है। और ये किस तरह कुत्ते की सेहत पर असर डालते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घर में मौजूद इन 7 फूड्स को कुत्ते को कभी नहीं खिलाना चाहिए चॉकलेट चॉकलेट में मिथाइलजैन्थिन नाम का कंपाउंड होता है। जिसमे कैफीन और थियोब्रोमाइन होता जै। जिसे डॉग्स इंसानों की तुलना में काफी धीरे मेटाबॉलाइज करते हैं। ये कंपाउंड नर्वस और कॉर्डियोवस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। जिससे हार्ट रेट बढ़ती है और न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें पैदा होती हैं। स्टडी के मुताबिक चॉकलेट्स खाने से कुत्ते में उल्टी, डायरिया, हार्ट रेट बढ़ना, झटके महसूस होना और कई बार कुत्तों को डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है।

अंगूर और किशमिश अंगूर और किशमिश खाने से कुत्तों में एक्यूट किडनी इंजरी का डर रहता है। जिसका कारण नेफ्रोटॉक्सिक कंपाउंड होता है। अंगूर या किशमिश की थोड़ी सी मात्रा कुत्तों में किडनी डैमेज का रिस्क बढ़ा देती है। यहां तक कि कुछ पीस अंगूर या किशमिश खाने से कुत्तों को उल्टी, डिहाइड्रेशन की शिकायत होने लगती है।

लहसुन प्याज लहसुन और प्याज में सल्फर कंपाउंड जैसे थियोसल्फेट होता है जो रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करता है। कुत्तों में इस कंपाउंडो को डिटॉक्स करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंजाइम नहीं होते। जिसकी वजह से कुत्तों को हीमोलेटिक एनीमिया होने का डर रहता है। लहसुन प्याज को खाने से कुत्तों में तेजी से हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने लगता है।

कैंडीज और टूथपेस्ट जाइलिटोल कुत्तों में तेजी से इंसुलिन रिलीज करता है। जिसकी वजह से डॉग्स में हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। साथ ही टॉक्सिटी बढ़ने की वजह से लिवर फेलियर का भी खतरा रहता है। क्रिटिकल केयर सोसाइटी में छपे जर्नल में पाया गया है कि कैंडीज और टूथपेस्ट में पाये जाने वाले जाइलिटोल की वजह से कुत्तों में उल्टी, कमजोरी, झटके और लिवर एंजाइम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है।

नट्स कुछ नट्स जैसे मैकेडेमिया कुत्तों के लिए काफी टॉक्सिक होते हैं। स्टडी के मुताबिक इसकी वजह से हाइपरथर्मिया और न्यूरो से जुड़ी दिक्कतें पैदा करती है।

कैफीन चाय-काफी में मौजूद कैफीन कुत्तों के तंत्रिका तंत्र और कार्डियोवस्कुलर सिस्मट को प्रभावित करती है। कुत्ते कैफीन को बहुत ही स्लो मेटाबॉलाइज कर पाते हैं। जिसकी वजह से शरीर में टॉक्सिटी बढ़ती है।