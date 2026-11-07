मिनटों में बन जाएगी हैपी दिपावली लिखी रंगोली, देखिए बहुत सुंदर 7 डिजाइन

दिवाली के दिन हर घर में रंगोली बनाई जाती है। इसे अलग-अलग डिजाइन में बनाया जाता है। यहां हम 'हैप्पी दीपावली' लिखी रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं। जिन्हें आप मिनटों में बना सकते हैं। देखिए, सबसे सुंदर रंगोली डिजाइन-

दिवाली का त्योहार रोशनी, खुशियों और सुंदरता का प्रतीक है और इस खास अवसर पर रंगोली घर की सजावट में चार चांद लगा देती है। रंगोली केवल रंगों से बनी एक आकृति नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, क्रिएटिविटी और भारतीय संस्कृति की पहचान है। दिवाली पर घर के दरवाजे पर बनाई गई रंगोली मेहमानों का स्वागत करती है और त्योहार की रौनक बढ़ाती है। आजकल लोग पारंपरिक रंगोली के साथ-साथ नए और सुंदर डिजाइन भी बनाते हैं। ऐसे में हम आपके लिए कुछ दिवाली स्पेशल रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं। ये 'हैपी दीपावली' लिखे रंगोली डिजाइन है, जिन्हें मिनटों में घर पर बनाया जा सकता है।

1) हैपी दिवाली फ्लावर रंगोली

दिवाली की शाम को बनाने के लिए इस तरह का रंगोली डिजाइन सबसे अच्छा है। ये रंगोली फूल की शेप में बनी है। इसमें बीच में एक बड़ा सर्कल बना है, जिसमें अंग्रेजी में हैपी दिवाली लिखा है। आप चाहें को हिंदी में शुभ दीपावली या हैपी दिवाली लिख सकते हैं। रंगोली बनाना पहले से जानते हैं तो इस तरह के डिजाइन को आसानी से बना सकते हैं।फोटो क्रेडिट- classicrangoli90

2) शुभ दिपावली रंगोली डिजाइन

इस रंगोली डिजाइन में कई सारे रंगों का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप भी इस डिजाइन को बना रहे हैं तो एक प्लेन बेस पर खूब सारे रंग लगाएं और फिर इन्हें एक कंघी का इस्तेमाल करते हुए खींचें। अब सफेद रंग से शुभ दिपावली लिखें। रंगोली बनाने में महारथी हैं तो साइड में दो हाथों के बीच एक दीया भी बनाएं।फोटो क्रेडिट- poonam_patil_88

3) मोर पैटर्न वाली सुंदर रंगोली

रंगोली में मोर डिजाइन सबसे ज्यादा सुंदर दिखता है। इस डिजाइन में एक सुंदर मोर बना है और इसके अलावा एक तरफ सर्कल शेप में हैपी दिवाली लिखा है और नारंगी और हरे रंग से ऐसा डिजाइन बनाया है की वह गेंदे और आम के पत्तों की माला जैसा लग रहा है।फोटो क्रेडिट- poonam_patil_88

4) सिंपल रंगोली डिजाइन

दिवाली के लिए सिंपल रंगोली डिजाइन खोज रही हैं तो इस तरह के पैटर्न को चुन सकती हैं। कम जगह में बनने वाला ये एक सुंदर रंगोली डिजाइन है जिसमें बहुत खूबसूरती से शुभ दिपावली लिखा गया है। घर के बाहर या फिर आंगन में इस तरह के रंगोली डिजाइन को बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- poonam_patil_88

5) फूल डिजाइन वाली रंगोली

यह रंगोली फूल के आकार में बनाई गई है और देखने में बेहद सुंदर लगती है। इसके बीच में नीले रंग का गोल घेरा बनाया गया है। इसके चारों गुलाबी रंग की फूल की पंखुड़ियां बनाई गई हैं। इस फूलों के बीच में शुभ दिपावली लिखा है। यह रंगोली बनाने में आसान है और कम समय में घर के मेन गेट की खूबसूरती को बढ़ा सकती है। फोटो क्रेडिट-street__wala

6) शुभ दिवाली छोटी रंगोली

जिनके घरों में रंगोली बनाने के लिए कम जगह है वह इस तरह के डिजाइन को बना सकते हैं। ये आसानी से बनने वाला सुंदर डिजाइन जिसे बनाने के लिए कई रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसे सजाने के लिए साइड में टी लाइट्स को भी रखा गया है।फोटो क्रेडिट-street__wala

7) मोर पंख वाली सुंदर रंगोली