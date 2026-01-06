Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़6 winter season flowering plants in india know here tips to planting
Gardening Tips: सर्दी में घर के गार्डन में लगाएं ये 6 पौधे, महीने भर में फूलों से महक उठेगा बगीचा

Gardening Tips: सर्दी में घर के गार्डन में लगाएं ये 6 पौधे, महीने भर में फूलों से महक उठेगा बगीचा

संक्षेप:

सर्दी के मौसम में फूल वाले पौधों से अपने बगीचे को भर सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं, जिन्हें अगर आप लगाते हैं, तो महीने भर में ही फूलों से गमला भर जाएगा। चलिए इनके बारे में बताते हैं।

Jan 06, 2026 12:59 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दी के मौसम में सिर्फ फल-सब्जियों की बहार ही नहीं आती, बल्कि फूलों की भी बौछार होती है। इस मौसम में कई ऐसे पौधे हैं, जिन्हें अगर आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं, तो बगीचा फूलों से भर जाएगा। आपकी हर सुबह भीनी खुशबू के साथ होगी और इन पौधों पर हमेशा सुंदर फूल निकलते रहेंगे। अच्छी बात ये है कि इन पौधों को ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती और आसानी से लग सकते हैं। अगर आप भी पेड़-पौधों के शौकीन हैं और फूलों को देखना पसंद करते हैं, तो इन 6 पौधों को जरूर लगाएं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कौन से पौधे लगाएं

1- गेंदा फूल- सर्दियों के सीजन में आप कई जगहों पर गेंदे के फूलों को देखते होंगे। गेंदा पीला, ऑरेंज, लाल तीनों रंग में निकलता है। आप कोई भी एक पौधा चुनकर लगा सकते हैं। महीने भर में ही गेंदा के पौधे में फूल खिलने लगेंगे। इन्हें देखना मनमोहक होता है और इनकी खुशबू भी अच्छी लगती है।

marigold

2- गुलाब- गुलाब का फूल हर किसी को पसंद होता है। लाल, पीला, सफेद, काला, गुलाबी कई रंग में गुलाब के फूल खिलते हैं। आप कोई भी एक रंग चुनकर अपने गार्डन में उगाएं। लाल गुलाब आसानी से लग जाता है और ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। गुलाब के फूल की खुशबू भी आपको पसंद आएगी। फरवरी में वैलेंटाइन डे है, ऐसे में अभी गुलाब का पौधा लगा सकते हैं।

rose

3- गुड़हल- गुड़हल के फूल भी सर्दी में आसानी से निकलते हैं। गुड़हल का पौधा भी आसानी से उग जाता है और इसके फूल देखने में सुंदर लगते हैं। गुड़हल के फूल पीले, सफेद, लाल, गुलाबी रंग में होते हैं, आप कोई भी एक रंग का पौधा खरीदकर लगा सकते हैं।

4- डाइन्थस- घर के गार्डन में सजावट वाले फूल लगाना चाहते हैं, तो डाइन्थस का पौधा लगाएं। इसमें बटरफ्लाई फेदर स्टाइल वाले फूल खिलते हैं और इसे ज्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता। ये पौधा आसानी से लग जाता है और इसमें ढेर सार फूल निकलते हैं।

dianthus

5- नौबजिया- नौबजिया के फूल वाले पौधे भी सर्दी के मौसम में लगा सकते हैं। नौबजिया के फूल छोटे होते हैं और ये लाल, गुलाबी, येलो कलर में आते हैं। नौबजिया के फूल बेल में लटके हुए निकलते हैं। ऐसे में आप इसे लगाकर कही टांग सकते हैं, ये देखने में सुदंर लगेंगे।

6- पिटूनिया- पिटूनिया फूल वाला पौधा भी गार्डन में लगा सकते हैं। इस पौधे को भी आसानी से कम केयर के साथ लगा सकते हैं, इसमें एक साथ कई सारे फूल निकल आते हैं। ये देखने में सुंदर लगते हैं।

गार्डनिंग टिप्स

इन पौधों को लगाने के लिए गमला लें और उसमें मिट्टी भरें। खाद्य के लिए मिट्टी में आप गोबर भी मिला सकती हैं। अब 4-5 इंच गड्ढा कर पौधे को लगाएं और फिर मिट्टी दबाकर जरा सा पानी डालें। इन पौधों को थोड़ा से कवर वाली जगहों पर लगाएं, ठंड में ओस से ये मुरझा सकते हैं और हफ्ते में तीन दिन पानी डालें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।