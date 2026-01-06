Gardening Tips: सर्दी में घर के गार्डन में लगाएं ये 6 पौधे, महीने भर में फूलों से महक उठेगा बगीचा

संक्षेप: सर्दी के मौसम में फूल वाले पौधों से अपने बगीचे को भर सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं, जिन्हें अगर आप लगाते हैं, तो महीने भर में ही फूलों से गमला भर जाएगा। चलिए इनके बारे में बताते हैं।

सर्दी के मौसम में सिर्फ फल-सब्जियों की बहार ही नहीं आती, बल्कि फूलों की भी बौछार होती है। इस मौसम में कई ऐसे पौधे हैं, जिन्हें अगर आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं, तो बगीचा फूलों से भर जाएगा। आपकी हर सुबह भीनी खुशबू के साथ होगी और इन पौधों पर हमेशा सुंदर फूल निकलते रहेंगे। अच्छी बात ये है कि इन पौधों को ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती और आसानी से लग सकते हैं। अगर आप भी पेड़-पौधों के शौकीन हैं और फूलों को देखना पसंद करते हैं, तो इन 6 पौधों को जरूर लगाएं।

कौन से पौधे लगाएं 1- गेंदा फूल- सर्दियों के सीजन में आप कई जगहों पर गेंदे के फूलों को देखते होंगे। गेंदा पीला, ऑरेंज, लाल तीनों रंग में निकलता है। आप कोई भी एक पौधा चुनकर लगा सकते हैं। महीने भर में ही गेंदा के पौधे में फूल खिलने लगेंगे। इन्हें देखना मनमोहक होता है और इनकी खुशबू भी अच्छी लगती है।

2- गुलाब- गुलाब का फूल हर किसी को पसंद होता है। लाल, पीला, सफेद, काला, गुलाबी कई रंग में गुलाब के फूल खिलते हैं। आप कोई भी एक रंग चुनकर अपने गार्डन में उगाएं। लाल गुलाब आसानी से लग जाता है और ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। गुलाब के फूल की खुशबू भी आपको पसंद आएगी। फरवरी में वैलेंटाइन डे है, ऐसे में अभी गुलाब का पौधा लगा सकते हैं।

3- गुड़हल- गुड़हल के फूल भी सर्दी में आसानी से निकलते हैं। गुड़हल का पौधा भी आसानी से उग जाता है और इसके फूल देखने में सुंदर लगते हैं। गुड़हल के फूल पीले, सफेद, लाल, गुलाबी रंग में होते हैं, आप कोई भी एक रंग का पौधा खरीदकर लगा सकते हैं।

4- डाइन्थस- घर के गार्डन में सजावट वाले फूल लगाना चाहते हैं, तो डाइन्थस का पौधा लगाएं। इसमें बटरफ्लाई फेदर स्टाइल वाले फूल खिलते हैं और इसे ज्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता। ये पौधा आसानी से लग जाता है और इसमें ढेर सार फूल निकलते हैं।

5- नौबजिया- नौबजिया के फूल वाले पौधे भी सर्दी के मौसम में लगा सकते हैं। नौबजिया के फूल छोटे होते हैं और ये लाल, गुलाबी, येलो कलर में आते हैं। नौबजिया के फूल बेल में लटके हुए निकलते हैं। ऐसे में आप इसे लगाकर कही टांग सकते हैं, ये देखने में सुदंर लगेंगे।

6- पिटूनिया- पिटूनिया फूल वाला पौधा भी गार्डन में लगा सकते हैं। इस पौधे को भी आसानी से कम केयर के साथ लगा सकते हैं, इसमें एक साथ कई सारे फूल निकल आते हैं। ये देखने में सुंदर लगते हैं।