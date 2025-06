6 unique ways to get rid of musty smell from clothes in rainy season

बारिश में भीगे कपड़ों से आ रही बदबू तो दूर करने के लिए जान लें ये 6 यूनिक तरीके

How to get rid of damp smell from clothes in rainy season: बारिश में कपड़े जरा से भीगते ही बदबू करने लगते हैं। इस बदबू को दूर भगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये 6 यूनिक तरीके कपड़ों की बदबू को हटाने के लिए कारगर हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान Sun, 29 June 2025 06:41 PM Share Share Follow Us on