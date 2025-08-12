रोजाना इस्तेमाल के लिए बेस्ट हैं ये 5 लॉन्ग लास्टिंग वॉटरप्रूफ सनस्क्रीन स्प्रे 5 top rated sunscreen spray to protect your skin, लाइफस्टाइल - Hindustan
रोजाना इस्तेमाल के लिए बेस्ट हैं ये 5 लॉन्ग लास्टिंग वॉटरप्रूफ सनस्क्रीन स्प्रे

कई ऐसे टॉप ब्रांड हैं, जिन्होंने सनस्क्रीन स्प्रे लॉन्च किया है। सनस्क्रीन स्प्रे अप्लाई करना बेहद आसान है और ये त्वचा पर लंबे समय तक बना रहता है।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 05:48 PM
बहुत से लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन केवल धूप में या गर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। परंतु आपको बताएं गर्मी, सर्दी यहां तक की बादल में भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। यहां तक कि घर के अंदर भी सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। सूरज की किरणों का प्रभाव वातावरण में सभी ओर फैला है और खिड़की दरवाजे से आपके घर के अंदर भी प्रवेश करता है। इसलिए चाहे घर के अंदर हों, या बाहर अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन जरूर शामिल करें।

कई ऐसे टॉप ब्रांड हैं, जिन्होंने सनस्क्रीन स्प्रे (sunscreen spray) लॉन्च किया है। सनस्क्रीन स्प्रे अप्लाई करना बेहद आसान है और ये त्वचा पर लंबे समय तक बना रहता है। वहीं इन्हें रस्ते में कहीं भी अप्लाई कर सकती हैं। ये त्वचा पर हल्का महसूस होता है, और लंबे समय तक नहीं हटता। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Asaya का ये सनस्क्रीन स्प्रे spf 65+ आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से प्रोटेक्शन देने के साथ ही ब्लू लाइट को त्वचा को प्रभावित करने से रोकता है। ये लाइट वेट है, और त्वचा में अंदर तक अवशोषित हो जाता है। साथ ही मानसून में पानी और पसीने से नहीं हटता। इसे त्वचा पर अप्लाई करते ही ये फौरन ड्राई हो जाता है, और स्किन को एक स्मूद टेक्सचर प्राप्त होता है।

ये बॉडी सनस्क्रीन स्प्रे लाइट वेट है और आप इसे रोजाना अपनी त्वचा पर अप्लाई कर सकते हैं। ये स्किन में आसानी से अवशोषित हो जाता है और किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। ये आपकी त्वचा को spf 80+ PA++++ प्रोटेक्शन देते हैं। इस प्रकार इसके इस्तेमाल से हाथ और पैरों की त्वचा प्रोटेक्टेड रहती है। इस बार मानसून में ये वॉटर रेजिस्टेंस सनस्क्रीन स्प्रे जरूर ट्राई करें।

Moha का सनस्क्रीन स्प्रे त्वचा को spf 50 PA+++ प्रोटेक्शन देंगे। ये त्वचा से सूरज की हानिकारक किरणों को रिफ्लेक्ट करने के साथ-साथ ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन देते हैं। ये वाटरप्रूफ है और पानी एवं पसीने से नहीं हटते। साथ ही इसका लाइटवेट फार्मूला त्वचा में अंदर तक अवशोषित हो जाता है, और स्मूद टेक्सचर प्रदान करता है। ये स्किन टैनिंग को कम करता है और स्किन कांप्लेक्शन को इंप्रूव करता है।

ये सनस्क्रीन स्प्रे त्वचा को Spf 40 pa+++ प्रोटेक्शन देगा। इस सनस्क्रीन का लाइटवेट टेक्सचर ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। इसमें कूलिंग इफेक्ट है, जिससे गर्म मौसम में ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित होगा। इसके अलावा यह त्वचा को हाइड्रेट करता है, साथ ही साथ स्किन टोन को भी इंप्रूव करता है। ये महिला एवं पुरुष दोनों की त्वचा के लिए उपयुक्त। साथ ही ये एल्कोहल फ्री है, और स्किन पर चिपिचिपी महसूस नहीं होती।

