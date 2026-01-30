Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़6 top rated and affordable vintage watches for men

विंटेज लुक के लिए यहां करें टॉप रेटेड घड़ियों की शॉपिंग, पाएं आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स

संक्षेप:

वेलेंटाइन डे आ रहा है, इस मौके पर गिफ्टिंग के लिए विंटेज वॉच खरीद सकती हैं। Amazon पर ये आपको आकर्षक डिस्काउंट एवं डील्स में उपलब्ध मिल जाएंगे।

Jan 30, 2026 12:27 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

वेडिंग सीजन चल रहा है और वेलेंटाइन डे (Valentine Day) भी आ रहा है, इस दौरान गिफ्टिंग को लेकर काफी कन्फ्यूजन रहती है! ऐसे में विंटेज वॉच एक बेहतरीन विकल्प साबित होंगे। Titan, Sonata, Timex जैसे टॉप ब्रांड्स की घड़ियों के विंटेज कलेक्शन आज कल वापस से ट्रेंड में हैं। लोग इन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। खासकर ऑफिस वियर के लिए इनका विंटेज कलेक्शन वापस से लोगों का पसंदीदा बन चुका है। इस समय विंटेज वॉचेज पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, इन्हें मार्केट प्राइस से आधे दाम पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ये बजट फ्रेंडली वॉचेज टिकाऊ और फैशनेबल हैं, जिन्हें किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
विंटेज लुक के लिए यहां करें टॉप रेटेड घड़ियों की शॉपिंग, पाएं आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

BY BENYAR की एनालॉग घड़ी, फॉर्मल और कैजुअल दोनों लुक के लिए परफेक्ट है। खासकर जिन्हें विंटेज लुक पसंद है, उन्हें ये काफी आकर्षक लगेगी। इसके लेदर बैंड कलाइयों पर आरामदायक महसूस होंगे। इसमें स्ट्रैप के अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। इन्हें खुदके लिए लेने के साथ ही गिफ्टिंग परपज के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। खासकर महिलाएं अपने वेलेंटाइन को इस गिफ्ट कर सकती हैं। इस समय इसपर 42% का ऑफ मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जाने दें।

Loading Suggestions...

Titan की ये एनालॉग घड़ी आपके फॉर्मल लुक के साथ जाएगी। इसका स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होंगे। एक सिंपल और एलिगेंट विंटेज लुक के लिए ये ऑप्शन ऑर्डर करें। वहीं घर में बड़े बुजुर्गों को भी ये पसंद आएगा। ये प्रोडक्ट वॉटर रेजिस्टेंस है, इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

Casio unisex विंटेज घड़ी का लुक आप सभी को पसंद आएगा। ये आजकल काफी ट्रेडिंग है, इसे लोगों ने काफी पसंद किया है। ये विंटेज वॉच फॉर्मल और कैजुअल दोनों आउटफिट्स के साथ आकर्षक लगेगी। खासकर अगर आप अपने वेलेंटाइन को घड़ी गिफ्ट करना चाहती हैं, तो ये विकल्प मंगवा सकती हैं। खासकर ऑफिस में विंटेज स्टाइल कैरी करना है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इसका सिल्वर स्टेनलेस स्टील बैंड आपकी कलाइयों पर आरामदायक महसूस होगा।

Loading Suggestions...

Titan की ये घड़ी विंटेज क्लासी लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। ये खासकर वर्क वियर के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसे फॉर्मल और कैजुअल वियर, किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं। इसके लेदर स्ट्रैप कंफर्टेबल और ड्यूरेबल हैं। वेडिंग हो या वेलेंटाइन गिफ्टिंग के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। वहीं ये प्रोडक्ट वॉटर रेजिस्टेंस है, इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

TIMEX की ये एनालॉग घड़ी न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि पहनने पर ये कंफर्टेबल महसूस होगी। इसके लेदर स्ट्रैप ड्यूरेबल हैं, जल्दी खराब नहीं होंगे। ये घड़ी विंटेज लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। इस समय ये प्रोडक्ट आपको 40% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, यानी आप मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा इंतजार न करें, इसका फायदा उठाएं।

Loading Suggestions...

Sonata की एनालॉग डायल घड़ी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी खराब नहीं होगी। ये बजट फ्रेंडली विंटेज घड़ी का लुक सिंपल और एलिगेंट है। आप चाहे तो इसे घर के बड़े बुजुर्गों को गिफ्ट कर सकते हैं, ये उन्हें बेहद पसंद आएगा। इस क्वालिटी प्रोडक्ट को लोगों ने खूब पसंद किया है। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।