साल के आखिरी महीने Flipkart दे रहा है आकर्षक छूट, करें लॉन्ग स्वेटर्स की शॉपिंग

लॉन्ग स्वेटर्स का ट्रेंड सालों से चल रहा है, महिलाएं इसे काफी पसंद करती हैं। लॉन्ग स्वेटर्स वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह की आउटफिट्स के साथ स्टाइलिश लगते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ खरीदने का सोच रही हैं, तो साल के आखिरी महीने Flipkart दे रहा आकर्षक डिस्काउंट एवं डील्स। यानी आप लॉन्ग स्वेटर्स आधे दाम पर खरीद सकती हैं। इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और अपना पसंदीदा विकल्प आज ही ऑर्डर करें।

Pivl के इस वूलन लॉन्ग स्वेटर कार्डिगन को एथनिक और वेस्टर्न दोनों तरह के कपड़ों के साथ स्टाइल कर सकते हैं। इसपर बने चेक डिजाइन इसे अधिक आकर्षक बना रहे। खासकर वर्किंग महिलाओं को ये बेहद पसंद आएगा। इसका लाइट वेट मेटेरियल हल्का और मुलायम है, जो ठंड में बॉडी को वार्म और रिलैक्स रखता है। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और 64% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

CLAPTON का विंटर लॉन्ग स्वेटर रोजाना इस्तेमाल के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसकी लाइटवेट फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होती है और आप लंबे समय तक रिलैक्स्ड रहती हैं। गोल गले का लुक हवा को शरीर में प्रवेश होने से रोकता है, जिससे बॉडी पूरी तरह गर्म रहती है। वर्किंग महिलाएं भी इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक पर टैक्सचर्स बने हुए हैं, और इसके क्लोजर के लिए बटन दिए गए हैं।

LADY WILLINGTON सिंपल लॉन्ग स्वेटर ढूंढ रही हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। कॉलर गले का डिजाइन देखने में आकर्षक लगने के साथ ही शरीर को भी गर्म रखता है। इसका कॉलर गला आकर्षक है। इसमें बटन क्लोजर दिया गया है, जिसे आप ओपन स्टाइल में कुर्ती या टॉप के साथ कैरी कर सकती हैं। इस स्वेटर पर 81% का ऑफ उपलब्ध है, इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

ऑफिस वियर के लिए लॉन्ग स्वेटर की तलाश है, तो ये कॉलर नेक वूलन कार्डिगन एक अच्छा विकल्प है। साल के अंतिम महीने में इसपर 78% का ऑफ उपलब्ध है, इसे 483 रुपए में आज ही ऑर्डर करें। ये स्वेटर ठंड में गर्माहट और स्टाइल दोनों देगा। इसके गले का डिजाइन काफी यूनीक है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध है। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

ZEEVIKA का राउंड नेक स्वेटर ठंड में स्टाइल करने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप ठंड में कुछ स्टाइलिश ढूंढ रही हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। ये लॉन्ग कार्डिगन स्वेटर मॉडर्न लुक के लिए परफेक्ट रहेगा। साथ ही इसकी फैब्रिक लाइटवेट और गर्म है, ये शरीर को गर्माहट देती है और बॉडी रिलैक्स्ड रहती है। ठंड में इसे पार्टी वियर एथेनिक आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं।