बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हैं स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स, खाने को रखें फ्रेश
आजतक प्लास्टिक लंच बॉक्स इस्तेमाल करती आ रही हैं, तो अब समय आ गया है उन्हें बदलने का! यहां स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के 6 विकल्प दिए गए हैं, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मार्केट में तरह-तरह के लंच बॉक्स मिल जाएंगे, अक्सर हम बच्चों को अलग-अलग कार्टून कैरेक्टर्स वाले प्लास्टिक के लंच बॉक्स में खाना दे देते हैं। ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, प्लास्टिक लंच बॉक्स टॉक्सिंस रिलीज करती हैं, जिससे खाने की क्वालिटी और फ्लेवर दोनों खराब हो जाते हैं। इसलिए स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स का इस्तेमाल करें! खाना कैरी करने के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित हैं। यहां स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के 6 विकल्प दिए गए हैं, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Milton के इस लंच बॉक्स को लोगों ने बेहद पसंद किया है। स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये लंच बॉक्स BPA फ्री है। ये टॉक्सिन फ्री है और बच्चों से लेकर ऑफिस में लंच कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें और टाइट ढक्कन आयेंगे, जिससे लिक्विड सब्जी, दाल आदि इसके बाहर नहीं आता। ये बच्चों को बेहद पसंद आएगा।
आज तक प्लास्टिक लंच बॉक्स का इस्तेमाल कर रही हैं, तो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि ये आपके बच्चों को बीमार कर सकता है। खासकर गर्मी में प्लास्टिक डब्बों का इस्तेमाल अधिक हानिकारक साबित हो सकता है। स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस लंच बॉक्स में खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और टॉक्सिंस भी ट्रांसफर नहीं होते।
कार्टून कैरेक्टर प्रिंट के साथ ये लंच बॉक्स बच्चों का पसंदीदा बन जाएगा। स्टेनलेस स्टील इंसुलेटेड टिफिन को BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह सुरक्षित विकल्प है। अगर आप भी बच्चों को आज तक प्लास्टिक लंच बॉक्स में खाना देती आई हैं, तो अब उन्हें बदलने पर विचार करें! इस समय ये 75% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये लंच बॉक्स सुरक्षित है। ये स्कूल लंच बॉक्स BPA फ्री है, बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही इसमें खाना भी लंबे समय तक फ्रेश रहता है। खासकर गर्मी के दिनों में प्लास्टिक के लंच बॉक्स में खाना तुरंत खराब हो जाता है। इसलिए स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स का इस्तेमाल करें, 52% के ऑफ पर इन्हें आज ही आर्डर करें।
इस प्रीमियम स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स को लोगों ने काफी पसंद किया है। इसमें तीन अलग-अलग कंपार्टमेंट भी आयेंगे। इस प्रकार इनमें लंच कैरी करना आसान हो जाता है। ये स्कूल लंच बॉक्स BPA फ्री है, बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही इसमें खाना भी लंबे समय तक फ्रेश रहता है। स्टेनलेस स्टील इंसुलेटेड कंटेनर में फ्लिप लॉक ढक्कन मिल जाएंगे, जिससे आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।
स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये BPA फ्री है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का टॉक्सिन नहीं पाया जाता। ये एयरटाइट है और लिक्विड को बाहर नहीं निकलने देता। बच्चों के अलावा बड़े भी इसे ऑफिस में कैरी कर सकते हैं। इसका मटेरियल सुरक्षित एवं ड्यूरेबल है, जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।