Amazon से आधे दाम पर खरीदें मसाला/स्पाइस बॉक्स के ये 8 विकल्प

आजकल लकड़ी, पीतल और स्टेनलेस स्टील के मसाला बॉक्स ट्रेंड कर रहे हैं। इनमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवरफुल रहते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

क्या आपके मसलों का सुगंध और फ्लेवर स्पाइस बॉक्स में जाते ही कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, तो अपनी मसालदानी बदलें। आजकल लकड़ी, पीतल और स्टेनलेस स्टील के मसाला बॉक्स (Spice Boxes) ट्रेडिंग हैं, ये सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं, इनमें मसालों का असल स्वाद और फ्लेवर दोनों बरकरार रहता है। फिर देर कैसी? डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

ये मसाला डब्बा आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। 8 इन 1 स्टोरेज कंटेनर मसलों को लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवर फुल रखते हैं। अगर लंबे समय से प्लास्टिक के पुराने मसालदानी का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इन्हें बदलने पर विचार करें। अलग-अलग कंटेनर वाले इस स्टेनलेस स्टील मसालदानी में स्टैंड भी आएगा। ये पूरी तरह सुरक्षित है, इनमें मसालों के अलावा ड्राई फ्रूट्स भी रख सकती हैं।

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील के इस मसालदानी में 7 अलग-अलग राउंड कंटेनर्स आएंगे। साथ ने 2 छोटे चम्मच भी मिल जाएंगे। इनमें मसाले स्टोर करना बेहद आसान है, साथ ही ये मसालों को फ्रेश रखते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंट ढक्कन भी आएगा, जो इसका इस्तेमाल आसान बना देगा। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 46% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील मसाला बॉक्स का इस्तेमाल करना आसान है। इस 12 इन 1 स्पाइस बॉक्स में आप सभी मसालों को अलग-अलग स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मसालों की वैरायटी इस्तेमाल करती हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसे हाई क्वालिटी फूड ग्रेड मटेरियल से तैयार किया गया है, जो बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आजतक प्लास्टिक बॉक्स इस्तेमाल करती आ रही हैं, तो ये मसालदानी आधे दाम पर आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

9 इन 1 मसाला बॉक्स को स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किया गया है। इस बॉक्स में सभी मसाले अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। इसमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवरफुल रहते हैं। इसे मम्मी, चाची या मौसी को त्योहार पर गिफ्ट के तौर पर दे सकती हैं। इस समय ये प्रोडक्ट 41% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Sumeet स्टेनलेस स्टील का ये मसाला बॉक्स आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। प्लास्टिक मसालदानी का इस्तेमाल करने वाले सभी लोग सचेत हो जाएं, इसे ऑर्डर करें, ये एक सुरक्षित विकल्प है। इसमें अलग अलग कंटेनर्स आयेंगे जिसमें आप मसालों को आराम से स्टोर कर सकती हैं। ये गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है।

Loading Suggestions...

शीशम की लकड़ी से तैयार इस मसालदानी में 50ml के 9 अलग-अलग कंपार्टमेंट हैं। साथ ही इनमें एक लकड़ी का चम्मच भी आएगा। ये BPA फ्री है, इसलिए इनमें मसाले सुरक्षित और फ्लेवरफुल रहते हैं। इस तरह मसालों का असल स्वाद और फ्लेवर लंबे समय तक बरकरार रहता है। ये मसाला स्टोर करने का एक हेल्दी और सुरक्षित तरीका है। साथ ही ये देखने में आकर्षक है, आपके किचन को मॉडर्न और एस्थेटिक लुक देगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।