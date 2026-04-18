Amazon से आधे दाम पर खरीदें मसाला/स्पाइस बॉक्स के ये 8 विकल्प
आजकल लकड़ी, पीतल और स्टेनलेस स्टील के मसाला बॉक्स ट्रेंड कर रहे हैं। इनमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवरफुल रहते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपके मसलों का सुगंध और फ्लेवर स्पाइस बॉक्स में जाते ही कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, तो अपनी मसालदानी बदलें। आजकल लकड़ी, पीतल और स्टेनलेस स्टील के मसाला बॉक्स (Spice Boxes) ट्रेडिंग हैं, ये सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं, इनमें मसालों का असल स्वाद और फ्लेवर दोनों बरकरार रहता है। फिर देर कैसी? डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें।
ये मसाला डब्बा आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। 8 इन 1 स्टोरेज कंटेनर मसलों को लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवर फुल रखते हैं। अगर लंबे समय से प्लास्टिक के पुराने मसालदानी का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इन्हें बदलने पर विचार करें। अलग-अलग कंटेनर वाले इस स्टेनलेस स्टील मसालदानी में स्टैंड भी आएगा। ये पूरी तरह सुरक्षित है, इनमें मसालों के अलावा ड्राई फ्रूट्स भी रख सकती हैं।
स्टेनलेस स्टील के इस मसालदानी में 7 अलग-अलग राउंड कंटेनर्स आएंगे। साथ ने 2 छोटे चम्मच भी मिल जाएंगे। इनमें मसाले स्टोर करना बेहद आसान है, साथ ही ये मसालों को फ्रेश रखते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंट ढक्कन भी आएगा, जो इसका इस्तेमाल आसान बना देगा। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 46% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
स्टेनलेस स्टील मसाला बॉक्स का इस्तेमाल करना आसान है। इस 12 इन 1 स्पाइस बॉक्स में आप सभी मसालों को अलग-अलग स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मसालों की वैरायटी इस्तेमाल करती हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसे हाई क्वालिटी फूड ग्रेड मटेरियल से तैयार किया गया है, जो बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आजतक प्लास्टिक बॉक्स इस्तेमाल करती आ रही हैं, तो ये मसालदानी आधे दाम पर आज ही ऑर्डर करें।
9 इन 1 मसाला बॉक्स को स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किया गया है। इस बॉक्स में सभी मसाले अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। इसमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवरफुल रहते हैं। इसे मम्मी, चाची या मौसी को त्योहार पर गिफ्ट के तौर पर दे सकती हैं। इस समय ये प्रोडक्ट 41% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
Sumeet स्टेनलेस स्टील का ये मसाला बॉक्स आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। प्लास्टिक मसालदानी का इस्तेमाल करने वाले सभी लोग सचेत हो जाएं, इसे ऑर्डर करें, ये एक सुरक्षित विकल्प है। इसमें अलग अलग कंटेनर्स आयेंगे जिसमें आप मसालों को आराम से स्टोर कर सकती हैं। ये गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है।
शीशम की लकड़ी से तैयार इस मसालदानी में 50ml के 9 अलग-अलग कंपार्टमेंट हैं। साथ ही इनमें एक लकड़ी का चम्मच भी आएगा। ये BPA फ्री है, इसलिए इनमें मसाले सुरक्षित और फ्लेवरफुल रहते हैं। इस तरह मसालों का असल स्वाद और फ्लेवर लंबे समय तक बरकरार रहता है। ये मसाला स्टोर करने का एक हेल्दी और सुरक्षित तरीका है। साथ ही ये देखने में आकर्षक है, आपके किचन को मॉडर्न और एस्थेटिक लुक देगा।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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